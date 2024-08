Come preparare questo favoloso gelato al cocco (senza zuccheri aggiunti e senza gelatiera)

Come preparare questo favoloso gelato al cocco (senza zuccheri aggiunti). Scopri la ricetta semplice e veloce per un dessert rinfrescante e sano, ideale per l'estate

Se stai cercando un dolce rinfrescante e sano da gustare durante le calde giornate estive, il gelato al cocco preparato in questo modo è la soluzione perfetta. Questo delizioso dessert è ricco di sapore grazie alla polpa di cocco e al latte di cocco, ed è privo di zuccheri aggiunti, rendendolo ideale per chi desidera mantenere un’alimentazione equilibrata senza rinunciare al gusto.

Prepararlo è semplice e veloce, e il risultato ti conquisterà per la sua cremosità e il suo gusto.

Ingredienti

250 g di polpa di cocco

200 g di yogurt

150 ml di latte di cocco denso

250 ml di latte di cocco da bere

Preparazione

Per preparare il gelato, inizia frullando insieme la polpa di cocco, lo yogurt, il latte di cocco denso e il latte di cocco da bere per circa un minuto, fino a ottenere un composto liscio e omogeneo. Versa il composto all’interno degli stampini per ghiaccio e mettili nel freezer per almeno 4 ore, finché i cubetti saranno completamente congelati. Una volta che i cubetti sono congelati, trasferiscili in un frullatore potente.

Aggiungi un pochino di latte (puoi usare latte di cocco o altro latte a tua scelta) e frulla. Ogni tanto apri il frullatore e mescola il composto per assicurarti che si amalgami bene. Quando il gelato avrà raggiunto una consistenza cremosa, servilo subito. Puoi decorare con del cocco rapè per un tocco extra di sapore e croccantezza. Se desideri un tocco di golosità in più, aggiungi delle scaglie di cioccolato per una deliziosa combinazione di sapori e texture.

Goditi questo gelato al cocco fresco e naturale, perfetto per una merenda sana e golosa.

Fonte: Cottoaldente

