Come preparare la torta di cachi: 10 ricette per tutti i gusti (anche quella con l’eritritolo)

Come preparare la torta di cachi con 10 ricette facili e gustose, adatte a ogni palato, inclusa una versione con eritritolo per chi desidera una dolcezza più leggera. Perfette per l’autunno, queste ricette offrono alternative sane e deliziose, ideali per ogni occasione.

I cachi sono uno dei frutti autunnali per eccellenza, dolci e morbidi sono una delizia per il palato, ma se hai un albero e hai una sovrapproduzione puoi anche pensare di provare a realizzare qualche torta. Essendo un frutto molto dolce la dose di zucchero consigliata è leggermente meno di quella di altri dolci.

Ricorda anche che i cachi donano ai dolci una consistenza umida e un sapore delicato.

Abbiamo raccolto 10 ricette di torte di cachi, da quelle al cacao a quelle con lo sciroppo d’acero.

Ecco 10 ricette di torte di cachi

Torta di cachi light

Puoi preparare una deliziosa torta di cachi light utilizzando ingredienti semplici come cachi, noci, uova, zucchero e farina. La ricetta non prevede burro né olio, ed è perfetta per un dolce autunnale leggero e gustoso. La purea di cachi e noci dona morbidezza alla torta, mentre la cottura a 180°C per circa 35 minuti garantisce una consistenza soffice e croccante.

Torta ai cachi, noci e gocce di cioccolato vegan

Questa torta ai cachi, noci e gocce di cioccolato è un dolce vegan, senza latte, uova e burro, perfetto per l’autunno. Morbida, umida e ricca di sapore, si prepara in pochissimo tempo, con una ciotola e una semplice forchetta.

Per prepararla inizia schiacciando 350g di polpa di cachi vaniglia maturi con una forchetta. Aggiungi 350g di farina, 200g di zucchero integrale di canna, 180g di olio di semi e una bustina di lievito, mescolando bene. Unisci 50g di noci spezzettate e 50g di gocce di cioccolato fondente.

Versa il composto in una tortiera da 22 cm, rivestita con carta da forno. Cuoci in forno preriscaldato a 180°C per circa 50-60 minuti, controllando la cottura con uno stuzzicadenti. Risulterà morbida e umida.

Torta cachi e cacao

Questa tortina cachi e cacao è un concentrato di piacere, perfetta per chi ama i sapori intensi e vuole concedersi un dolce leggero ma goloso. Il sapore unico di questa tortina, semplice da preparare, ti lascerà un ricordo dolce e irresistibile.

Per realizzarla, schiaccia 230g di cachi con una forchetta e mescolali con 50g di farina di avena, 10g di farina di cocco, 10g di cacao amaro, 20g di yogurt greco, un uovo e 25g di eritritolo. Aggiungi un pizzico di bicarbonato attivato con succo di limone per la lievitazione. Versa il composto in uno stampo da 12 cm e cuoci in forno a 200°C per 45 minuti. Una spolverata di farina di cocco sopra completa il tutto.

Torta di cachi e nocciole senza glutine e senza zucchero

Questa torta di cachi, cacao e nocciole senza glutine è una delizia autunnale perfetta per una colazione o merenda sana ed energetica. La sua consistenza umida e il gusto ricco di cacao e nocciole la rendono irresistibile, oltre a essere adatta a tutti, grazie alla sua leggerezza e assenza di ingredienti come burro, latte e zuccheri raffinati.

Per prepararla, frulla un caco (circa 290g) e uniscilo a 60g di nocciole ridotte in farina, 40g di farina d’avena integrale, 20g di cacao amaro, 20g di eritritolo, 10g di miele e 4g di lievito cremor tartaro vanigliato. Aggiungi un pizzico di cannella e mescola bene il tutto. Versa l’impasto in una tortiera e cuoci a 180°C per 30 minuti. Una volta cotta, lascia raffreddare e conservala in frigo per un tocco di freschezza.

Crostata ricotta e cachi

Questa è una crostata con frolla morbida allo yogurt e un ripieno di ricotta e cachi, ed è il dolce perfetto per creare un momento speciale con le persone che ami. La frolla, leggera e gustosa, si sposa perfettamente con il ripieno cremoso e naturalmente dolce.

Per prepararla, impasta insieme 100g di farina integrale, 150g di farina 00, 150g di yogurt greco, 2 cucchiai di olio, un uovo, 80g di zucchero e un cucchiaino di lievito. Dopo aver fatto riposare l’impasto in frigo, frulla 400g di polpa di cachi e mescolala con 250g di ricotta. Se vuoi, puoi arricchire il ripieno con uvetta, cannella o gocce di cioccolato. Stendi la frolla, farcisci e cuoci in forno a 180°C per circa 50 minuti.

Cheesecake ai cachi

Questa cheesecake ai cachi è un dessert raffinato e delizioso, perfetto per stupire i tuoi ospiti con un dolce dal sapore fresco e cremoso. La base croccante di biscotti al cacao si combina con una crema vellutata a base di mascarpone, ricotta e polpa di cachi, il tutto completato da una copertura di cachi e miele che dona un tocco di dolcezza naturale.

Per la base, frulla 250g di biscotti al cacao e unisci 100g di burro fuso. Compatta il composto in uno stampo da 24 cm e metti in frigo a rassodare. Prepara la crema ammollando 20g di gelatina in acqua fredda, poi frulla 600g di polpa di cachi e setacciala. Scalda 75g di panna e scioglici la gelatina. Unisci in un mixer 400g di mascarpone, 200g di ricotta, i cachi, 20g di succo di limone e 100g di zucchero a velo, poi aggiungi la panna con la gelatina. Versa il composto sulla base e lascia in frigo per almeno 3 ore.

Per la copertura, frulla 500g di polpa di cachi e setacciala, poi aggiungi 30g di miele e 10g di succo di limone. Scalda una parte del composto, sciogli 8g di gelatina ammollata e unisci il tutto. Versa sulla cheesecake e lascia riposare per un’ora in frigo. Completa con panna montata e fette di caco mela.

Tenerina integrale con cachi e cacao

La tenerina integrale con cachi e cacao è un dolce autunnale morbido e ricco di sapori intensi, perfetto per chi ama i cachi e il cioccolato. È facile da preparare e unisce la dolcezza naturale dei cachi con la consistenza soffice di una base integrale.

Frulla 400g di polpa di cachi con 50g di zucchero, poi unisci 2 uova, 50ml di olio di semi, 70g di farina integrale, 30g di fecola, 50g di cacao e mezza bustina di lievito. Versa in una teglia, aggiungi gocce di cioccolato e cuoci a 180°C per 40 minuti.

Torta di cachi e amaretti

La torta di cachi, cioccolato e amaretti è perfetta per coccolarsi nelle fredde e umide giornate autunnali. Morbida e dal sapore intenso, unisce la dolcezza dei cachi alla croccantezza degli amaretti, con un tocco goloso di cioccolato fondente.

Per prepararla, monta 3 uova con 100g di zucchero, poi sciogli 100g di cioccolato fondente con 30g di burro. Aggiungi 400g di polpa di cachi, 150g di farina 00, 100g di amaretti sbriciolati e una bustina di lievito. Versa l’impasto in una teglia, decora con 2 cachi mela a fette e inforna.

Torta di cachi con sciroppo d’acero

Lo sciroppo d’acero, dolcificante naturale ricavato dalla linfa degli aceri, è un’ottima alternativa allo zucchero raffinato, grazie al suo gusto delicato e alle proprietà benefiche. Per preparare questa torta devi frullrea un caco insieme a 150g di latte di cocco, 50g di olio di semi e un cucchiaio di sciroppo d’acero. In una ciotola, setaccia 200g di farina tipo 0, 20g di cacao amaro e ½ bustina di lievito. Unisci la purea alle farine e aggiungi 60g di cioccolato fondente sciolto. Amalgama il tutto e versa l’impasto in uno stampo da 20 cm. Inforna a 170°C per 20-30 minuti.

Torta di cachi senza burro

Questa torta ai cachi è una ricetta facile e leggera, perfetta per chi cerca un dolce senza burro. Frulla 350g di polpa di cachi con 120g di olio di semi di girasole. Monta 3 uova con 150g di zucchero di canna, un pizzico di sale e la scorza grattugiata di un’arancia. Aggiungi il composto di cachi e 50g di frutta secca (noci o nocciole), poi incorpora 190g di farina di avena, 50g di fecola e una bustina di lievito setacciati. Versa in una teglia e cuoci a 180°C per 40-45 minuti.

