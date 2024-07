Cosa portare in spiaggia per un pranzo fresco, veloce e salutare? Ecco una raccolta di ricette di cibi da spiaggia da cui prendere spunto e da preparare in largo anticipo

Tutt* in vacanza! E se fate parte di quella grossa fetta di italiani per i quali vacanza è sinonimo di mare non vorrete perdere nemmeno un minuto per godervi sole e sale! Prese tutte le precauzioni possibili in fatto di salute – non dimenticate di spalmare e rispalmare a voi e ai vostri bimbi una buona crema solare – se siete dei temerari quanto al caldo e l’afa non vi stende, non vi resta che godervi lunghe giornate in spiaggia

In molti, infatti, preferiscono portare da casa il pranzo da consumare in riva al mare, sia per risparmiare tempo e denaro sia per stare qualche oretta in più al sole (ma non scordate che nelle ore centrali della giornata è meglio godere della frescura di una pineta…).

Quali sono i piatti ideali da portare con sé per il pranzo in spiaggia (ma magari validi anche per un pic-nic)? Le alternative sono molte, l’importante è che i pasti siano rinfrescanti e nutrienti.

Abbiamo selezionato per voi alcune idee:

Insalata di riso

Immancabile durante l’estate, l’insalata di riso è il must per chi vuole trattenersi a pranzo in spiaggia. Zucchine, peperoni, sedano, ma anche noci o ceci: aprite il frigo e sbizzarritevi con la fantasia, il riso va bene davvero con tutto! Una variante alla classica insalata di riso, è l’insalata a base di quinoa, da condire anch’essa con ortaggi di stagione. Qui troverete tante idee per delle insalate di riso davvero originali.

Pasta fredda

Chi non ama particolarmente il riso (che, nelle insalate, mantiene un pochino di più), può ricorrere alla pasta. Anche la pasta integrale va benissimo. Da condire con verdure di stagione, ma anche con legumi, frutta secca, erbe aromatiche o semi.

Insalata di cereali

Non solo riso! Il meraviglioso mondo dell’insalata di cereali consente di preparare piatti abbondanti e freschi con degli ingredienti del tutto salutari. Ottimi per ogni ricetta, scegliete i cereali a seconda dei vostri gusti e se siete celiaco o intolleranti al glutine puntate senza problemi sul grano saraceno, sul mais, sulla quinoa, sul miglio e sull’amaranto. Qui tante idde di insalata di cereali.

Verdure ripiene

Le verdure ripiene, che delizia. Peperoni, zucchine, friggitelli, che buone le verdure dell’estate! Se poi imbottite con mille e uno ingredienti sono davvero gustose e costituiscono un piatto unico che acquieti il vostro appetito di mezzodì. Qui qualche ricetta cui ispirarvi.

Farifrittata

Buona, buonissima e senza uova. La farifritatta la si prepara con la farina di ceci e poi al forno o in padella. Facile da trasportare in spiaggia, dalle zucchine alla zucca ai piselli, potete arricchire la vostra farifrittata come meglio volete.

Insalata di patate

L’insalata di patate in realtà è ottima tutto l’anno, ma d’estate è buona se mangiata fredda. Anche in questo caso via libera alla fantasia tra verdure di stagione, erbe aromatiche e salse fatte in casa. Qui 10 ricette cui puoi ispirarti.

Insalata greca

L’insalata greca è l’ideale piatto unico estivo, completo e nutriente. La ricetta originale prevede feta, pomodori, cetrioli, cipolle, olive, origano e olio d’oliva, ma esistono numerose varianti anche vegan. Qui tante ricette da cui prendere spunto.

Muffin di verdure

Squisiti e sfiziosi soprattutto per i bambini, i muffin di verdure sono una pietanza salata simpatica da portare sulla spiaggia e offrire ad adulti e piccini. Sono una ricetta buona anche per riutilizzare un po’ di avanzi. In questo articolo troverete la ricetta da realizzare passo passo.

Spiedini di frutta

Magari da accompagnare con qualcos’altro (la frutta si digerisce in un battibaleno e potreste avere fame nel giro di un’oretta), gli spiedini di frutta o la macedonia sono una valida e fresca alternativa da prendere in considerazione nelle calde ore d’estate. Per spaziare con la fantasia qui troverete tante idee fresche e di stagione.

Torte salate

Un altro modo per utilizzare le verdure e renderle più gustose soprattutto per i bambini è realizzare torte salate una diversa dall’altra da portare con voi in spiaggia, ma anche a un pic nic per un pranzo al sacco. Qui tante idee di torte salate vegetariane.

In ogni caso, ovunque voi andiate, non dimenticate di raccogliere tutta la spazzatura che avrete accumulato e di lasciare tutto come avevate trovato, senza residui, cartacce o qualsiasi altra forma di rifiuto.