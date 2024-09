Burro di noci: la ricetta per prepararlo in casa (con solo 1 ingrediente)

Scopri la ricetta semplice e veloce per preparare in casa il burro di noci utilizzando solo 1 ingrediente. Gusto naturale e genuino in pochi passi

Il burro di noci fatto in casa è una delle numerose alternative che possiamo auto produrre per sostituire il burro vaccino nelle nostre ricette oppure semplicemente per dare un tocco di sapore in più ai nostri piatti. È una delle ricette con le noci che possiamo facilmente preparare.

Ad esempio, con il burro di noci si possono mantecare i risotti, ma si possono anche preparare dei buonissimi biscotti, proprio come con il burro di nocciole e con il burro di mandorle. Il burro di arachidi, invece, è più adatto semplicemente da spalmare sul pane oppure come aggiunta alle salse per condire le insalate e le verdure.

Ecco gli ingredienti e tutte le istruzioni per preparare in casa il burro di noci.

Ingredienti

400 gr di noci sgusciate

1 cucchiaio di olio extravergine d’oliva (facoltativo)

1 cucchiaio d’acqua (se serve)

1 pizzico di sale

Acqua per l’ammollo

Preparazione

1) Versate le noci sgusciate in una ciotola capiente, ricopritele con dell’acqua e lasciatele in ammollo per 12 ore. Coprite la ciotola con un canovaccio pulito.

2) Al termine dell’ammollo scolate le noci, asciugatele con un telo da cucina e disponetele in una teglia ricoperta di carta da forno.

3) Infornatele a 180°C per circa 15 minuti e mescolatele almeno una volta nel frattempo. Quando diventeranno dorate sfornatele e lasciatele raffreddare completamente. Controllate le noci di tanto in tanto e fate attenzione a non bruciarle, non devono annerirsi.

4) Versate le noci nel frullatore o in un robot da cucina. Azionate l’elettrodomestico fino ad ottenere una farina di noci e poi continuate a frullare. Le noci sprigioneranno i loro oli naturali e man mano si formerà una crema.

Leggi anche: BURRO DI NOCCIOLE: LA RICETTA PER PREPARARLO IN CASA

5) Con un frullatore potente o con un robot da cucina bastano pochi minuti per ottenere il burro di noci. Con un frullatore comune potrebbe servire un po’ più di pazienza. Se occorre in questo caso aggiungete 1 cucchiaio d’acqua e 1 cucchiaio d’olio extravergine per ottenere un composto dalla consistenza più omogenea.

Leggi anche: BURRO DI MANDORLE: LA RICETTA PER PREPARARLO IN CASA

6) Per una versione salata aggiungete 1 pizzico di sale. Per una versione dolce potete aggiungere un pizzico di cannella o 1 cucchiaino di miele o di sciroppo d’acero.

7) Versate il burro di noci in un barattolo di vetro sterilizzato o in un contenitore ermetico per alimenti. Il burro di noci fatto in casa si conserva in frigorifero fino a una settimana.

Come utilizzarlo in cucina

Il burro di noci è un ingrediente versatile e gustoso che può essere utilizzato in diverse preparazioni culinarie. Puoi spalmarlo sul pane o sulle fette biscottate per una colazione sana e nutriente, oppure aggiungerlo a frullati e yogurt per una marcia in più di energia e sapore. È perfetto come base per condimenti cremosi nelle insalate o come ingrediente per arricchire salse per piatti salati, come paste e risotti.

Il burro di noci si presta anche alla preparazione di dolci, come biscotti, torte o barrette energetiche, donando una consistenza morbida e un gusto ricco.