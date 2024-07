Bucce di limone: non buttarle via! Prepara un sale aromatizzato al limone, è semplicissimo

Ti avanzano delle bucce di limone? Non gettarle nell'organico. Realizza invece un sale aromatizzato particolarissimo. Prepararlo in casa è molto più semplice di quanto si possa credere. Questa è la nostra ricetta

In cucina il sale è incredibilmente versatile. Lo utilizziamo per insaporire i nostri piatti, preparali, conservarli e così via. Non manca praticamente in mai nelle case e a volte viene aromatizzato a piacere per dare ai cibi una nota in più.

Al supermercato si trovano molti sali aromatizzati, ma realizzarli in casa è davvero semplicissimo, ancora di più se si vogliono riutilizzare gli scarti che altrimenti finirebbero nell’organico. Le bucce di limone, ad esempio, possono essere usate in tante ricette zero sprechi. Una di queste è proprio il sale aromatizzato a questo profumatissimo agrume. Facciamolo insieme.

Ingredienti

Per il sale aromatizzato al limone ci serviranno:

500 g di sale grosso o fino

bucce di limone

succo di 1 limone (facoltativo)

Preparazione

Ci sono differenti metodi per fare in casa il proprio sale aromatizzato al limone, due i principali. Si può scegliere di essiccare prima le bucce e frullarle, unendo poi il sale oppure essiccare sale e bucce assieme dopo aver aggiunto del succo di limone, frullando il tutto prima o dopo il passaggio in forno.

Per la prima versione ci basterà recuperare le scorze, cercando di evitare la parte bianca. Preriscaldiamo intanto il forno. Disponiamo le scorze di limone su una teglia rivestita di carta forno e facciamole essiccare completamente a temperatura bassa, circa 90°. Spegniamo il forno e lasciamo la teglia al suo interno fin quando questo non si sarà raffreddato. Frulliamo poi le scorze assieme al sale ed ecco fatto.

Nel caso del secondo metodo uniamo sale, scorze e succo di limone. Quest’ultimo ingrediente non è indispensabile. Preriscaldiamo il forno. A questo punto possiamo decidere se frullare il sale, il succo di limone e le scorze oppure farlo successivamente. Valgono le stesse indicazioni per l’essicazione. Disponiamo il nostro mix su una teglia rivestita da carta forno e facciamo asciugare il sale.

Una volta pronto conserviamolo in barattoli di vetro o contenitori ermetici per preservare il suo aroma al meglio. Naturalmente è possibile realizzare questo sale anche con un essiccatore, in quel caso la temperatura consigliata è di 40°. Tra le altre ricette di sale aromatizzato vi consigliamo anche quello al finocchietto, delizioso: Sale aromatizzato al finocchietto: lo preparo così ed è perfetto per arricchire le pietanze o come idea regalo.

