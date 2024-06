Questa è la bevanda che preparo per rinfrescarmi quando fa veramente molto caldo, bastano solo 3 ingredienti e mi disseta subito

Il caldo afoso ti sta togliendo ogni forza? Prova a ricaricarti e rinfrescarti con l'acqua aromatizzata al limone e alla menta. Ecco come preparare la bevanda purificante perfetta per l'estate

Con queste temperature proibitive, è fondamentale bere molta acqua per mantenersi ben idratati, dato che tendiamo a perdere molti liquidi nel periodo estivo. Negli ultimi anni sia negli Usa che in Europa sono diventate molto popolari le cosiddette acque aromatizzate, note in inglese come Detox Water: sono semplicissime da preparare, economiche ma soprattutto estremamente rinfrescanti e salutari.

Si possono fare con la frutta e le spezie che si preferiscono: fragole, rosmarino, anguria, mirtillo, kiwi, cetriolo. Insomma, ci si può davvero sbizzarrire. Ma una delle più dissetanti e disintossicanti in assoluto è quella a base di limone e menta, una combinazione vincente per combattere il caldo.

Scopriamo come preparare in casa questa bevanda che favorisce anche la diuresi e la digestione. Potete portarla con voi anche in spiaggia per dissetarvi con gusto, fra un bagno e l’altro.

Ingredienti

1 litro di acqua minerale

2 limoni biologici

5 foglie di menta

ghiaccio a cubetti

3 cucchiaini di stevia (facoltativo)

Preparazione

Per prima cosa lavate per bene i limoni e le foglioline di menta. Adesso versate l’acqua a temperatura ambiente in una caraffa e spremete il succo di un limone. Usate 3 cucchiaini di stevia (o zucchero di canna in alternativa) se volete rendere la vostra bevanda un po’ più dolce. Tagliate a fettina l’altro limone e aggiungetelo insieme alle foglie di mente.

Lasciate riposare la vostra acqua aromatizzata in frigorifero almeno 5 ore (ma potete lasciarla anche un’intera notte per renderla ancora più gustosa). Una volta pronta, filtratela e servitela in un bel bicchierone di vetro o in una tazza, aggiungendo qualche foglia di menta fresca e anche qualche cubetto di ghiaccio.

Buon detox!

