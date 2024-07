Abbiamo assaggiato la limonata di Bougainville (e ti sveliamo la ricetta dissetante)

Prepariamo la limonata di Bougainvillea, una bevanda rinfrescante e salutare ricca di proprietà benefiche, tra cui effetti antiossidanti e antinfiammatori, perfetta per il benessere quotidiano.

Durante il nostro viaggio in Sardegna, abbiamo avuto il piacere di scoprire e gustare la limonata di Bougainville. L’occasione si è presentata durante la tappa di Itaca, il festival del turismo responsabile, a Quartu Sant’Elena.

Abbiamo visitato “In Our Garden”, un bio agriturismo rigenerativo in permacultura, gestito da Ramona Bavassano e il suo compagno. Ramona ci ha accolti con grande ospitalità, offrendoci questa rinfrescante bevanda e condividendo con noi la sua ricetta.

Ricetta della limonata di bouganville

La limonata di bougainville è una bevanda unica, famosa per le sue straordinarie proprietà dissetanti e rinfrescanti, ecco la ricetta per prepararla a casa.

Per preparare questa limonata straordinaria, inizia portando ad ebollizione un litro d’acqua in una pentola capiente. Quando l’acqua raggiunge il punto di ebollizione, rimuovila dal fuoco e aggiungi una tazza di fiori di bougainvillea. È importante assicurarsi che i fiori siano completamente immersi nell’acqua calda, poiché è proprio il calore che permette di estrarre il colore vibrante e le proprietà benefiche della pianta. Lascia i fiori in infusione per circa dieci minuti.

Trascorso questo tempo, aggiungi la scorza di un limone biologico, e se desideri anche il succo. Se vuoi arricchire ulteriormente l’aroma della tua limonata, puoi aggiungere anche alcuni fiori d’arancio. Lascia riposare la miscela per altri cinque minuti per consentire agli aromi di amalgamarsi perfettamente.

Successivamente, filtra la bevanda per rimuovere i fiori e la scorza di limone. A questo punto, se preferisci una limonata dolce, puoi aggiungere zucchero o miele a piacere, mescolando bene finché non si scioglie completamente. Lascia raffreddare la limonata a temperatura ambiente e poi trasferiscila in frigorifero per almeno un’ora.

Una volta che la limonata è ben fredda, è pronta per essere servita. Puoi versarla in bicchieri con qualche cubetto di ghiaccio e decorarla con una fetta di limone per un tocco di eleganza.

Qui un video di esempio:

Proprietà e benefici della bounganville

L’estratto e il decotto di questa pianta sono stati utilizzati come metodo di controllo della fertilità tra le popolazioni tribali in molti paesi. Si ritiene inoltre che possieda proprietà anticancro, antiepatotossiche, antinfiammatorie, antiiperlipidemiche, antimicrobiche, antiossidanti e antiulcera. La Bougainvillea spectabilis contiene pinitolo, una sostanza con un effetto simile all’insulina, che ha il potenziale per essere sviluppata come trattamento per il diabete.

