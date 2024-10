Questi sono i migliori vini 2025 di Valle d’Aosta e Piemonte premiati dal Gambero Rosso

Sopraquota 900 2022 Rosset Terroir

VdA Chambave Moscato Passito Prieuré 2021 Crotta di Vegneron

VdA Nebbiolo Dessus 2022 Pianta Grossa

VdA Petite Arvine 2023 Ottin

VdA Petite Arvine Les Fréres 2022 Grosjean

Piemonte

Il Piemonte è la terra di grandi e indimenticabili rossi come il Barolo e Barbaresco, prodotti da uve di Nebbiolo, ma anche di bianchi di tendenza come l’Arneis, il Gavi o il Timorasso, quest’ultimo nella sua fase d’oro.

In Piemonte, i riconoscimenti assegnati sono parecchi come del resto lo sono le sue eccellenze. In una regione come questa è davvero difficile fare una piccola selezione. Sono 75, infatti, i vini piemontesi che hanno ricevuto i Tre Bicchieri:

Alta Langa Extra Brut Bio 2019 Bava-Cocchi Alta Langa Pas Dosé Blanc de Blancs 2020 Marcalberto Barbaresco Asili 2021 Giacosa Barbaresco Asili Ris. 2019 Ca’ del Baio Barbaresco Giacone Lorens 2021 Lodali Barbaresco Mondino 2021 Busso Barbaresco Montestefano Ris. 2019 Produttori del Barbaresco Barbaresco Ovello 2020 Cantina del Pino Barbaresco Pajè V. V. 2019 Roagna Barbaresco Pajoré 2021 Sottimano Barbaresco Pajoré 2021 Bel Colle Barbaresco Rabajà 2020 Giacosa Barbaresco Sorì Tildin 2021 Gaja Barbaresco Vanotu 2021 Pelissero Barbera d’Alba Elena La Luna 2022 Sarotto Barbera d’Asti Lavignone 2023 Pico Maccario Barbera d’Asti Sup. La Luna e i Falò 2022 Vite Colte Barbera d’Asti Sup. Montruc 2022 Martinetti Barbera d’Asti Sup. Mysterium 2019 Montemagno Barbera d’Asti Sup. Sansì 2021 Scagliola – Sansì Barbera del M.to Sup. Cantico della Crosia 2020 Vicara Barolo Arborina 2020 Veglio Barolo Cannubi 2020 Fenocchio Barolo Castelletto 2020 Fortemasso Barolo del Comune di Castiglione Falletto 2019 Cascina Fontana Barolo Francia 2020 Conterno Barolo Ginestra Ris. 2016 Conterno Barolo Lazzarito 2020 Casa E. di Mirafiore Barolo Meriame 2020 Manzone Barolo Monprivato 2019 Mascarello e Figlio Barolo Monvigliero 2020 Alessandria Barolo Mosconi 2020 Pio Cesare Barolo Rive 2020 Negretti Barolo Rüncot Ris. 2016 Grasso Barolo Sottocastello di Novello 2020 Ca’ Viola Barolo Vigna Rionda Ester Canale Rosso 2020 Rosso Barolo Vignarionda 2016 Oddero – Tenuta Parà Barolo Vignarionda 2020 Porro Barolo Villero 2020 Fontana Barolo Villero Ris. 2016 Vietti Boca 2020 Piane Canelli Casa di Bianca 2023 Doglia Canelli Sant’Ilario 2023 Ca’ d’ Gal Colli Tortonesi Timorasso Derthona Filari di Timorasso 2022 Boveri Colli Tortonesi Timorasso Derthona Origo 2021 Repetto Colli Tortonesi Timorasso Il Montino 2022 Colombera Dogliani Papà Celso 2023 Abbona Dolcetto di Ovada 2022 Tacchino Gattinara Osso San Grato Ris. 2019 Antoniolo Gattinara Ris. 2019 Travaglini Gavi del Comune di Gavi Rovereto Minaia 2023 Bergaglio Gavi del Comune di Gavi Vigne Rade 2023 Toledana Gavi V. della Madonnina Ris. 2021 Raia Gavi V. della Rovere Verde Ris. 2021 Mesma Ghemme V. Pelizzane 2017 Torraccia del Piantavigna Grignolino d’Asti Monferace 2019 Santa Caterina Grignolino del M.to Casalese Arbian 2023 Angelini Grignolino del M.to Casalese Bricco del Bosco 2023 Accornero Giulio e Figli Langhe Riesling Hérzu 2022 Germano Langhe Rosso Larigi 2022 Altare Lessona 2021 Villa Guelpa M.to Rosso La Mandorla di Mauro 2022 Spertino Nebbiolo d’Alba Mompissano 2022 Cascina Chicco Nizza Cremosina 2021 Bersano Nizza Crivelletto 2022 Cossetti 1891 Nizza La Court Ris. 2021 Chiarlo Nizza Pomorosso 2021 Coppo Ovada Convivio 2022 Gaggino Piemonte Pinot Nero Bricco del Falco 2020 Isolabella della Croce Roero Arneis Cecu d’La Biunda 2023 Monchiero Carbone Roero Arneis Seminari 2023 Costa Roero Ciabot San Giorgio Ris. 2021 Negro Roero Mompissano Ris. 2021 Cascina Ca’ Rossa Roero Renesio Ris. 2020 Malvirà Roero V. di Lino 2020 Cascina Val del Prete

Fonte: Gambero Rosso

