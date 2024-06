Quali sono le medicine che non dovresti prendere con il caffè? Se assumi questi farmaci evita di berlo

Il caffè è una bevanda che può interagire con diversi medicinali. Scopriamo quali non devi assumere con il caffè.

Il caffè è una componente fondamentale della routine quotidiana per molte persone. Tuttavia, non è sempre la bevanda più adatta, specialmente per chi assume determinati farmaci. La caffeina, infatti, può interferire con l’efficacia di alcuni medicinali, riducendone gli effetti.

Chi soffre di ipotiroidismo spesso assume farmaci per riequilibrare i livelli ormonali; alcuni studi suggeriscono che il caffè può ridurre l’assorbimento di questi farmaci, compromettendone l’efficacia. Per quanto riguarda l’ipertensione, i farmaci prescritti servono a controllare il battito cardiaco, rallentandolo e diminuendo l’affaticamento. Anche in questo caso, secondo uno studio il caffè può interferire con questi effetti benefici.

Se assunti insieme al caffè, anche alcuni farmaci per l’allergia possono causare una maggiore difficoltà a dormire. Questo accade perché la combinazione può stimolare eccessivamente il sistema nervoso centrale, compromettendo la qualità del sonno. Inoltre, il caffè può amplificare alcuni effetti collaterali dei broncodilatatori usati per l’asma, come mal di testa, mal di stomaco e irritabilità.

Ma non è tutto, poiché si ritiene che la caffeina nel caffè può ridurre l’efficacia dei farmaci per l’Alzheimer, ostacolando il passaggio attraverso la barriera ematoencefalica. Allo stesso modo, la caffeina può interferire con l’assorbimento degli antidepressivi, diminuendo la loro efficacia e aumentando il rischio di effetti collaterali come insonnia e palpitazioni.

Per garantire l’efficacia dei farmaci per l’osteoporosi, è consigliato assumerli con acqua, poiché il caffè può ridurre significativamente i loro effetti, dimezzandone l’efficacia secondo alcune ricerche.

