Ti spiego come riconoscere un bugiardo patologico (e come tenersi alla larga dal suo comportamento manipolatorio)

I bugiardi patologici non riescono a controllare le loro menzogne e dicono bugie in continuazione: ecco come smascherarli e come difendersi dalle loro menzogne

Capita a tutti di dire una bugia, ogni tanto, ma esistono persone che non riescono a relazionarsi con gli altri se non attraverso menzogne.

Sono i cosiddetti “bugiardi patologici” – persone che hanno difficoltà a controllare le menzogne e, di conseguenza, ad avere relazioni sociali sane, basate sul rispetto e sulla fiducia.

Esistono degli indizi che ci permettono di riconoscere un bugiardo patologico: in questo articolo vi suggeriamo alcune strategie per smascherare e affrontare queste persone.

Cosa significa essere un bugiardo patologico

Nel linguaggio colloquiale, l’espressione bugiardo patologico viene spesso usata per descrivere chi mente frequentemente, solitamente per proprio vantaggio.

Tuttavia, da un punto di vista scientifico, le persone che si comportano in questo modo non sono necessariamente etichettate come bugiardi patologici.

La menzogna patologica riguarda persone che hanno difficoltà a controllare la menzogna e mentono senza motivo, scopo o guadagno apparente, insistendo in questo comportamento per tutta la vita.

Si tratta, quindi, di un comportamento anormale e patologico, connesso talvolta a stati di ansia, frustrazione e fragilità emotiva – oltre, ovviamente, all’incapacità di mantenere relazioni sociali sane.

Ecco alcuni comportamenti tipici del bugiardo patologico che possono aiutarci a riconoscerlo:

racconta storie di eventi estremi, improbabili o insignificanti in cui è stato coinvolto, con dettagli estesi, colorati e drammatici

in cui è stato coinvolto, con dettagli estesi, colorati e drammatici si mette sulla difensiva ogni volta che viene affrontato, schiva le domande o fornisce risposte vaghe

ogni volta che viene affrontato, schiva le domande o fornisce risposte vaghe ha la tendenza a contraddirsi

può apparire ansioso e angosciato mentre racconta bugie.

Insomma, il bugiardo patologico tende a immaginare storie irreali e sente impellente il bisogno di comunicarle – magari perché ha subito dei traumi nell’infanzia o perché necessita di attirare l’attenzione su di sé.

Come comportarsi con un bugiardo patologico

I bugiardi patologici sembrano avere poco o nessun rimorso per come le loro bugie influenzano gli altri. Sebbene possano avere relazioni, è difficile per loro mantenere relazioni oneste e sane, causando spesso relazioni tossiche che portano stress e dolore a chi li circonda.

Ecco alcuni modi per affrontare un bugiardo patologico:

Limita l’interazione. Discutere con un bugiardo patologico può essere estenuante e improduttivo. Le loro bugie sono spesso profondamente radicate, e tentare di ragionare con loro può solo aumentare le tensioni o portare a ulteriori manipolazioni. Limitare l’interazione può aiutare a mantenere il benessere emotivo e prevenire conflitti inutili.

Discutere con un bugiardo patologico può essere estenuante e improduttivo. Le loro bugie sono spesso profondamente radicate, e tentare di ragionare con loro può solo aumentare le tensioni o portare a ulteriori manipolazioni. Limitare l’interazione può aiutare a mantenere il benessere emotivo e prevenire conflitti inutili. Rimani con i piedi per terra. I bugiardi patologici eccellono nel distorcere la realtà e confondere i confini tra realtà e finzione – per questo è fondamentale rimanere ancorati al proprio senso di verità e non lasciarsi manipolare dalle loro storie ingannevoli.

I bugiardi patologici eccellono nel distorcere la realtà e confondere i confini tra realtà e finzione – per questo è fondamentale rimanere ancorati al proprio senso di verità e non lasciarsi manipolare dalle loro storie ingannevoli. Stabilisci i confini. Stabilire confini chiari è essenziale per proteggersi dal costo emotivo dell’interazione con un bugiardo patologico. Comunichiamo i nostri limiti con fermezza e assertività, mettendo però in conto che potrebbero non essere rispettati.

Stabilire confini chiari è essenziale per proteggersi dal costo emotivo dell’interazione con un bugiardo patologico. Comunichiamo i nostri limiti con fermezza e assertività, mettendo però in conto che potrebbero non essere rispettati. Allontanati quando necessario. I bugiardi patologici spesso reagiscono in modo difensivo quando vengono confrontati, utilizzando tattiche manipolatorie o aggressive per deviare le responsabilità: riconoscere quando le conversazioni diventano improduttive o ostili e scegliere di disimpegnarsi può prevenire ulteriori danni emotivi.

I bugiardi patologici spesso reagiscono in modo difensivo quando vengono confrontati, utilizzando tattiche manipolatorie o aggressive per deviare le responsabilità: riconoscere quando le conversazioni diventano improduttive o ostili e scegliere di disimpegnarsi può prevenire ulteriori danni emotivi. Gestisci le aspettative. È fondamentale gestire le proprie aspettative quando si ha a che fare con un bugiardo patologico: riconoscere che il loro comportamento potrebbe non cambiare anche con l’intervento o il confronto può aiutare a gestire le interazioni in modo più efficace e a ridurre la frustrazione o la delusione.

È fondamentale gestire le proprie aspettative quando si ha a che fare con un bugiardo patologico: riconoscere che il loro comportamento potrebbe non cambiare anche con l’intervento o il confronto può aiutare a gestire le interazioni in modo più efficace e a ridurre la frustrazione o la delusione. Incoraggia l’aiuto di un professionista. Infine, suggerire una terapia o una consulenza per il bugiardo patologico può essere un approccio compassionevole e costruttivo: un professionista può aiutare il bugiardo a esplorare le ragioni psicologiche alla base del proprio comportamento.

