Self-care: 10 semplici cose che puoi fare ogni giorno per prenderti cura di te stesso

Prendersi cura di se stessi non è un atto di egoismo, ma un modo per vivere meglio e occuparsi di chi ci sta accanto senza impazzire: ecco come fare

Nella frenesia della quotidianità, tra lavoro, impegni familiari e obblighi sociali, dimentichiamo spesso di prestare attenzione alla persona più importante della nostra vita: noi stessi.

Ci sforziamo di soddisfare le esigenze degli altri – che si tratti dei nostri figli, di amici in difficoltà o di genitori anziani – e così facendo finiamo per metterci da parte.

Eppure, la verità è che ignorare i nostri bisogni non ci rende più utili per gli altri, ma anzi ci danneggia e compromette anche le nostre relazioni e il nostro rendimento quotidiano.

Se non ci prendiamo cura di noi stessi, inevitabilmente la nostra salute fisica e mentale ne risentirà. Quando ci sforziamo di essere tutto per tutti, senza concederci momenti di pausa o rigenerazione, lo stress accumulato può farci sentire esausti, frustrati e sopraffatti.

Questo stato di perenne stanchezza non solo ci priva della gioia di vivere, ma limita anche la nostra capacità di essere presenti e di supporto per gli altri. Insomma, annullarsi per il bene degli altri è una strategia fallimentare.

Cosa fare allora per (ri)cominciare a prendersi cura di sé, per riscoprire quella relazione preziosa e benefica che può migliorare notevolmente la nostra vita e quella di chi ci sta accanto?

Fortunatamente, non sono necessari grandi sconvolgimenti: basta introdurre piccole pratiche di self-care nella nostra quotidianità per ricominciare a prenderci cura di noi stessi.

Questi momenti dedicati al nostro benessere non solo ci rigenerano, ma ci permettono di affrontare meglio le sfide quotidiane e di essere più disponibili verso chi ci sta vicino.

Ecco 10 pratiche da integrare nelle nostre giornate per vivere una vita più soddisfacente e migliorare il nostro benessere.

Cura la tua alimentazione

Nutrire il corpo con alimenti freschi e nutrienti, come frutta, verdura, cereali integrali e proteine di qualità, contribuisce a rafforzare il sistema immunitario e a mantenere alti i livelli di energia durante la giornata.

Evitare cibi processati e ricchi di zuccheri, invece, aiuta a prevenire il senso di stanchezza e i cali di energia. Consideriamo poi anche la qualità del nostro rapporto con il cibo: mangiare consapevolmente, senza fretta, aiuta a riconnetterci con i nostri bisogni fisici ed emotivi.

Cura il tuo sonno

Il sonno è una delle componenti fondamentali per la salute mentale e fisica. Una night routine strutturata, che preveda attività rilassanti come la lettura, un bagno caldo o la meditazione, può aiutare a migliorare la qualità del sonno.

Cerchiamo allora di mantenere degli orari regolari per coricarci e risvegliarci, e limitiamo l’uso di dispositivi elettronici prima di andare a dormire: la luce blu emessa da schermi di smartphone e computer interferisce con la produzione di melatonina, l’ormone che regola il sonno.

Cura il tuo corpo

L’esercizio fisico regolare è essenziale per mantenere il corpo forte e in salute, ma non è necessario dedicarsi ad attività intense o impegnative.

Anche una breve sessione di stretching, yoga o una passeggiata quotidiana possono avere effetti positivi sulla circolazione sanguigna e sulla tonicità muscolare, oltre che ridurre lo stress e migliorare l’umore.

Cura le relazioni con gli altri

Il supporto emotivo delle persone care è un aspetto cruciale del nostro benessere. Passare del tempo di qualità con amici, partner o familiari non solo rinforza i legami affettivi, ma ci aiuta anche a sentirci meno soli e più compresi.

Non dimentichiamo, quindi, di dedicare tempo e attenzione a queste relazioni: anche una semplice telefonata a un amico che non sentiamo da tempo o una chiacchierata con un familiare possono fare una grande differenza nelle nostre giornate.

Cura la relazione con te stesso

Impariamo a curare la relazione con noi stessi come facciamo con i rapporti che abbiamo con gli altri: spesso dimentichiamo di ritagliarci del tempo solo per noi, per fare ciò che amiamo o che ci fa sentire in sintonia con noi stessi.

Che si tratti di una passeggiata, di leggere un libro o di dedicarci a un hobby, pianifichiamo momenti che siano solo per noi e rispettiamoli come faremmo con un appuntamento importante. Ricordiamo che la relazione che coltiviamo con noi stessi è alla base di tutte le altre.

Cura il tuo silenzio

Viviamo in un mondo rumoroso, sia esternamente che internamente. Concedersi momenti di silenzio è fondamentale per ristabilire l’equilibrio interiore.

Camminare nella natura, stare seduti in un luogo tranquillo o semplicemente spegnere tutte le fonti di rumore per qualche minuto al giorno può aiutarci a rigenerarci e a riflettere su ciò che conta davvero.

Cura la tua anima

Spesso rimaniamo bloccati nei pensieri negativi o preoccupazioni che ci appesantiscono mentalmente. Imparare a lasciar andare ciò che ci disturba, che si tratti di situazioni fuori dal nostro controllo o di vecchi rancori, è un passo importante verso la serenità.

Pratiche come il journaling o il diario delle emozioni possono aiutarci a fare chiarezza su ciò che si agita nel nostro animo, a rilasciare lo stress e a concentrarci su ciò che ci rende felice.

Cura la tua mente

Mantenere la mente attiva è fondamentale per il benessere psicologico. Imparare qualcosa di nuovo, scrivere un diario o cimentarsi in puzzle e giochi mentali sono attività che stimolano il cervello, migliorano la memoria e mantengono la mente agile.

Non sottovalutiamo l’importanza di concederci tempo per apprendere o per sfidare le nostre capacità cognitive: ricordiamo che la mente è come un muscolo, e va tenuta in allenamento per non “perdere colpi”.

Cura la tua spiritualità

La spiritualità non è necessariamente legata alla religione, ma può essere vista come un modo per radicarsi al momento presente e connettersi con il mondo attorno a noi.

Pratiche come lo yoga, la meditazione o la mindfulness ci aiutano a rallentare, a centrarci e a coltivare la consapevolezza del momento presente. Questi momenti di riflessione ci permettono di connetterci con il nostro io interiore e di trovare un senso di pace.

Cura la tua creatività

Esprimere la propria creatività è un modo meraviglioso per rilassarsi e rigenerarsi. Dedichiamoci ai lavori manuali – come l’uncinetto, il bricolage o la pittura per permettere alla nostra immagionazione di fluire liberamente e trovare sfogo.

La creatività non è solo un passatempo, ma un modo per esplorare e scoprire parti di noi stessi a cui finora abbiamo dato poco ascolto.

