Se ti senti perso e smarrito, ascolta questi 10 consigli per trovare la tua strada

Può capitare di sentirsi persi e senza una direzione: per ritrovare il senso della propria esistenza, ecco alcuni passi da compiere

Capita, nella vita, un momento di smarrimento, di incertezza, in cui non sappiamo più bene chi siamo, cosa vogliamo, che direzione sta prendendo la nostra esistenza.

Ci sentiamo persi, senza una meta, e viviamo ogni giorno come fossimo intrappolati in un ammasso di molle gelatina – abbastanza liberi di muoverci ma intrappolati in un blob a cui sentiamo di non appartenere.

Potrebbe essere perché abbiamo finito gli studi e non sappiamo che lavoro fare, o perché abbiamo perso improvvisamente il lavoro che svolgevamo, o ancora perché la nostra relazione sentimentale si è conclusa, o è venuto a mancare un familiare o un amico a cui eravamo molto legati.

I motivi dello smarrimento sono molteplici, ma è importante ricordare una cosa: non siamo i soli in questa situazione. Ci sono molte persone che vivono lo stesso disagio che proviamo noi in questo momento.

E niente paura: ritrovare il senso e la direzione non è impossibile. Anzi, con un pizzico di introspezione, coraggio e azione, è possibile trasformare questo smarrimento in un’opportunità per una crescita personale profonda e significativa.

In questo articolo vi proponiamo 10 consigli da seguire per ritrovare la propria direzione nella vita – non importa quale sia la vostra condizione sociale, lavorativa o relazionale al momento.

Ascolta il tuo cuore

Quando ci sentiamo smarriti e persi, il primo istinto è cercare consiglio e ispirazione da altre persone – siano essi conoscenti o familiari, oppure scrittori e coach (magari online).

Proprio come se stessimo per affogare, annaspiamo alla disperata ricerca di un appiglio a cui aggrapparci, e iniziamo a lasciare ai consigli degli altri il potere di decidere della nostra vita.

Dovremmo, al contrario, mettere a tacere tutti gli impulsi esterni e connetterci con la nostra voce interiore – mai così inascoltata come quando ci sentiamo persi.

Cosa ci fa emozionare? Cosa ci appassiona? Quali sono i nostri valori più profondi? Le risposte a queste domande saranno la prima guida verso la nostra vera direzione.

Non aver paura di esplorare

Quando ci sentiamo persi, iniziamo ad avere paura: ogni possibile passo o decisione si spaventa, e sembra che abbiamo dimenticato anche come si respira – figuriamoci come cambiare la nostra vita!

Eppure, se vogliamo uscire da questo momento di torpore, dovremmo uscire dalla tua zona di comfort e provare cose nuove.

Iscriviamoci a un corso, facciamo un viaggio (magari da soli), impariamo una nuova abilità, incontriamo nuove persone.

Più esperienze accumuleremo, più amplieremo i nostri orizzonti, e nel frattempo dimostreremo a noi stessi che abbiamo molto più valore di quello che pensavamo.

Sfrutta i tuoi talenti

Quali sono le nostre abilità naturali? In cosa siamo bravi? Cosa ci piace fare e ci gratifica? Per qualcuno potrebbe essere mettere le mani in pasta e preparare manicaretti, per qualcun altro fare creazioni all’uncinetto.

In ogni caso, consideriamo che una nostra abilità (anche una a cui noi non diamo assolutamente importanza) è ciò che ci distingue, ci rende unici e diversi dagli altri.

Mettiamo quindi a frutto i nostri talenti per fare la differenza nel mondo: questo ci permetterà di sentirci realizzati e soddisfatti, e guiderà i nostri passi nel cammino della vita.

Aiuta gli altri

C’è qualcosa di più gratificante che aiutare chi ne ha bisogno? Offriamo il nostro tempo e le nostre energie agli altri – siano essi persone che conosciamo o che non conosciamo.

Questo non solo ci farà sentire bene e migliorerà il nostro umore, ma ci darà anche una nuova prospettiva sulla vita – in un momento in cui uno scopo è tutto ciò di cui abbiamo bisogno per risollevarci.

Vivi nel presente

Lo diciamo spesso nei nostri articoli: sprecare tempo a rimuginare sul passato o a preoccuparci del futuro è inutile e non porta a nulla.

Proviamo invece a concentrarci sul momento presente e a vivere ogni giorno con intenzione e consapevolezza: in questo modo riusciremo a fare chiarezza su ciò che sentiamo, che desideriamo, e ad avere una visione più chiara della direzione della nostra esistenza.

A questo scopo, potrebbe essere utile la pratica della scrittura del diario: mettere i nostri pensieri nero su bianco, liberando la mente, è un ottimo modo per interrogarci e comprendere ciò che vogliamo davvero dalla vita.

Connettiti con la natura

Trascorrere del tempo nella natura ha un potere rigenerante per il corpo e la mente: quando ci sentiamo persi e smarriti, riconnetterci con l’ambiente naturale può davvero salvarci la vita.

Facciamo una passeggiata nei boschi, sediamoci sulla spiaggia, osserviamo un tramonto o le stelle nel cielo notturno: cerchiamo qualsiasi ambiente naturale che possa permetterci di ritrovare l’armonia con il mondo.

Pratica la gratitudine

Troppo spesso, quando ci sentiamo persi, sembra che nella nostra vita non ci sia nulla di buono, nulla che valga la pena di essere apprezzato.

La realtà, però, è molto diversa: anche nei momenti più tristi e oscuri, infatti, è possibile trovare una fonte di gioia – piccola o grande che sia.

A questo scopo, possiamo sfruttare il grande potere della gratitudine, che ci aiuterà ad apprezzare il presente e a coltivare una visione più positiva della vita.

Cerca il supporto di chi ti vuole bene

Siamo animali sociali, e il supporto degli altri è essenziale per superare un momento di stallo o di difficoltà. Anche se non dobbiamo dare ascolto a chiunque (come abbiamo detto all’inizio dell’articolo), circondiamoci di persone positive e supportive che credono in noi.

Il loro amore e incoraggiamento saranno una preziosa risorsa nel nostro viaggio alla ricerca di noi stessi e della nostra strada nel mondo.

Fidati del tuo intuito

A volte, nelle decisioni importanti come in quelle più leggere, la cosa migliore da fare è seguire il proprio intuito, anche se non capiamo bene il perché.

Ogni tanto, soprattutto quando ci sentiamo persi, diamo ascolto alla nostra voce interiore e affidiamoci al nostro istinto – nella maggior parte dei casi ha più ragione della nostra parte razionale.

Ricorda il tuo scopo profondo

Se ci sentiamo persi, probabilmente è perché abbiamo “dimenticato” il nostro scopo nel mondo, ciò che ci fa stare bene e colora la nostra vita di significato.

I giapponesi lo chiamano ikigai, termine che potremmo tradurre con “ragione di vita” o “scopo della vita”. Si tratta di un concetto sfaccettato che comprende diverse sfumature.

È ciò che amiamo fare, ma anche qualcosa in cui siamo bravi e che può portare un beneficio al mondo (e magari un ritorno economico a noi).

L’ikigai non è un punto di arrivo, ma un viaggio di scoperta continua. Si tratta di un processo di introspezione che ci aiuta a identificare ciò che dà senso alla nostra vita e a perseguirlo con dedizione.

Secondo la filosofia giapponese, tutti hanno un ikigai, e la sua scoperta può richiedere tempo e impegno: con calma e pazienza possiamo “trovarlo” anche noi e dare avvio a un processo di cambiamento che ci riporterà, finalmente, sulla strada giusta.

