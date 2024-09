Se il tuo partner sembra non capirti, prova questa strategia in 4 step per rafforzare il dialogo di coppia

La maggior parte dei litigi di una coppia si scatena per incomprensioni e cose non dette: ecco come istaurare un dialogo sano e costruttivo con il proprio partner

In ogni relazione di coppia, litigi e incomprensioni sono inevitabili. Tuttavia, la maggior parte delle discussioni nasce da malintesi, fraintendimenti, o ancora dalla mancanza di un dialogo aperto e onesto.

Spesso ci aspettiamo che il partner comprenda i nostri bisogni senza che li esprimiamo chiaramente, o magari interpretiamo in modo errato le sue azioni, o ancora ci immaginiamo comportamenti e intenzioni che non esistono.

Questi perversi meccanismi mentali possono portare a conflitti inutili e a tensioni emotive che potrebbero essere facilmente evitate con la giusta strategia comunicativa.

Un esempio classico di questo fenomeno si verifica quando uno dei due partner si sente trascurato o non supportato, nella cura dei figli o nelle faccende domestiche.

Magari siamo a casa, immersi in una lunga giornata di lavoro domestico, e vediamo il nostro partner rilassato sul divano.

Senza neppure provare a chiedere aiuto, ci convince che il partner non apprezza i nostri sforzi o, peggio ancora, che considera il proprio tempo più prezioso del nostro – quando magari non è assolutamente vero.

Facciamo un altro esempio. Potremmo sentirci tristi e frustrati perché ci aspettiamo che, al termine di una lunga giornata di lavoro, il nostro partner ci chieda come sia andata, si interessi a noi – e invece non lo fa mai.

Così, anche in questo caso, la fantasia si scatena e iniziamo a pensare che non sia interessato alla nostra vita professionale, diventando al contempo distanti e infastiditi agli occhi di un partner che non capisce cosa sta succedendo.

Potremmo andare avanti all’infinito snocciolando esempi di situazioni in cui l’assenza di dialogo provoca incomprensioni e malumori che potrebbero essere evitati in modo semplice.

La chiave per evitare queste dinamiche distruttive è il dialogo sincero, senza pregiudizi e preconcetti. È fondamentale riconoscere che ciò che vediamo o percepiamo non è sempre la realtà.

I nostri pensieri possono essere influenzati da esperienze passate, paure personali o insicurezze, che ci spingono a interpretare erroneamente le azioni del nostro partner. Per questo motivo, è importante essere consapevoli di queste dinamiche e cercare di affrontarle con un dialogo aperto e rispettoso.

Come evitare litigi

Per aiutare a prevenire e risolvere i malintesi in modo costruttivo, esiste una strategia semplice e potente in quattro passi, chiamata “la ruota del feedback”, che può essere applicata ogni volta che ci troviamo in una situazione di conflitto con il nostro partner: ecco come funziona.

Il primo passo consiste nel descrivere i fatti in modo neutrale, senza aggiungere interpretazioni personali. Ad esempio, potremmo notare che il nostro partner non ci chiede mai come sia andata la nostra giornata di lavoro o non si propone per contribuire alle faccende domestiche. In questa fare, l’obiettivo è limitarsi ai fatti osservabili, proprio come farebbe una telecamera che registra la scena. Questo evita di accusare il partner e pone le basi per un dialogo pacifico. Il secondo passo è fondamentale per smontare le false narrazioni. Invece di accusare il partner di avere intenzioni maligne, riconosciamo che in questo c’è una nostra interpretazione soggettiva della situazione. Questo passaggio non solo aiuta a rimuovere il carico emotivo, ma fa anche capire al partner che le tue reazioni sono il risultato di una percezione personale e non di una verità assoluta. Dopo aver riconosciuto la nostra interpretazione, il terzo passo è esprimere chiaramente i nostri sentimenti. Potremmo esprimere a parole la nostra frustrazione dopo essere stati ignorati dal partner, e non lasciare a lui (o a lei) il compito di intuire i nostri pensieri senza che li manifestiamo. Qui l’obiettivo è concentrarsi sulle emozioni, senza cadere in accuse o giudizi. Riconoscere e condividere i propri sentimenti aiuta a passare da una posizione di attacco a una di vulnerabilità, facilitando la comprensione reciproca. Infine, è essenziale esprimere ciò che ci aiuterebbe a risolvere la situazione. Molte persone, durante una discussione, si lamentano ma non offrono al proprio partner una soluzione per rimediare all’errore. Ad esempio, potremmo chiedere esplicitamente aiuto per le faccende domestiche, o pianificare un momento della giornata in cui parlare delle proprie attività lavorative.

Questo permetterebbe al partner di sapere esattamente cosa fare per migliorare la situazione e contribuirebbe a evitare futuri fraintendimenti.

Non vuoi perdere le nostre notizie ?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram.

e Siamo anche su Google News attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite.

Ti consigliamo anche: