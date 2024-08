Sai perché le arance vengono vendute nelle reti arancioni e i limoni in quelle gialle? È la cosiddetta “Confetti Illusion”

Per mascherare i difetti degli agrumi, i produttori di frutta sfruttano a proprio vantaggio un'illusione ottica che inganna il cervello: ecco quale (e come evitarla)

Vi è mai capitato di passeggiare tra gli scaffali del supermercato e notare come le arance siano spesso confezionate in reti arancioni, mentre i limoni sono avvolti in reti gialle?

Si tratta di una coincidenza o è piuttosto una strategia mirata? In realtà, questo fenomeno non è affatto casuale, ma è il risultato di una manipolazione visiva nota come Confetti Illusion. Vediamo insieme di cosa si tratta e come possiamo difenderci da questa illusione ottica che condiziona i nostri acquisti.

Una questione di percezione

La Confetti Illusion è un fenomeno di assimilazione del colore che, sebbene possa sembrare innocuo o trascurabile, ha implicazioni significative per il nostro comportamento come consumatori.

Il termine è stato introdotto in uno studio di psicologia di qualche anno fa, che descriveva come la percezione del colore di un oggetto possa essere influenzata dal colore degli oggetti circostanti (nel caso degli agrumi, dalla rete che li avvolge).

La ricerca sulla Confetti Illusion si inserisce in un più ampio contesto di studi sull’assimilazione del colore, un fenomeno ben documentato in psicologia e nelle scienze visive.

L’assimilazione del colore è il processo attraverso il quale i colori vicini si influenzano reciprocamente, portando l’occhio umano a percepire un oggetto come avente una tonalità diversa da quella reale.

I ricercatori hanno dimostrato che le arance acerbe e dal colore verdastro, se confezionate in reti arancioni, appaiono più mature e appetitose agli occhi dei consumatori.

Questo avviene perché il colore della rete viene “assimilato” dal colore della buccia dell’arancia, alterando la percezione del suo colore reale. In altre parole, il nostro cervello tende a mescolare le informazioni visive ricevute, rendendo l’arancia più arancione e meno verde di quanto sia in realtà.

L’impatto sulla nostra spesa

Produttori di frutta e catene dei supermercati sfruttano questa illusione per migliorare l’apparenza dei loro prodotti. Un’arancia che potrebbe sembrare poco attraente a causa del suo colore naturale può diventare più appetibile se confezionata in una rete dello stesso colore.

Ma questo trucco non è limitato alle arance: lo stesso principio si applica a molti altri prodotti – come limoni, cipolle e persino patate, che vengono spesso confezionati in reti colorate per esaltarne la vivacità cromatica.

Questo fenomeno ha importanti implicazioni psicologiche e comportamentali. Da un lato, l’effetto visivo creato dalle reti colorate può aumentare la probabilità che il consumatore scelga quei prodotti, portando a un incremento delle vendite.

Dall’altro, però, questo può portare a una percezione errata della qualità e della freschezza degli alimenti, con il rischio che il consumatore acquisti prodotti che non soddisfano le sue aspettative una volta tolti dalla confezione.

Il nostro consiglio

Per evitare di cadere vittime della Confetti Illusion, uno dei suggerimenti più semplici ma efficaci è quello di acquistare agrumi sfusi, evitando il confezionamento in rete.

Optando per agrumi sfusi, non solo eviteremo l’illusione ottica che potrebbe indurci all’acquisto sbagliato, ma faremo anche una scelta più ecologica. Le reti colorate sono spesso prodotte in plastica non riciclabile, contribuendo all’inquinamento ambientale.

Acquistando sfuso, ridurremo il consumo di plastica e avremo la possibilità di scegliere personalmente i frutti migliori, basandoci sul loro aspetto reale piuttosto che su un’illusione ottica.

La prossima volta che vi trovate al supermercato, fate attenzione al colore delle reti che avvolgono i vostri agrumi preferiti e ricordate: la bellezza è solo una questione di percezione.

