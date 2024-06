Sei stressato? A New York hanno installato per le strade i sacchi da prendere a pugni per “sfogarsi”

A New York sono stati installati sacchi da boxe pubblici che invitano a sfogare le proprie frustrazioni con un bel destro. Un’iniziativa che a tanti è piaciuta, ma che ci lascia perplessi

La vita in una città come New York può essere estremamente stressante, con il costo elevato della vita, i pendolari affollati e il lavoro frenetico. Così, per aiutare le persone a gestire lo stress e le frustrazioni quotidiane, si è pensato ad un’idea insolita: sacchi da boxe pubblici posizionati in tutta la città.

Ideati dallo studio di design donttakethisthewrongway, sono stati collocati in luoghi strategici per consentire a chiunque di prendersi un momento per sfogare la propria tensione. Dipinti in giallo brillante e decorati con l’immagine di un pugno e la scritta “Sacco da boxe pubblico. Utilizzare a proprio rischio e pericolo. Un luogo sano per le frustrazioni”, questi sacchi offrono uno sfogo fisico per le emozioni accumulate.

Le prime borse sono state posizionate a New York City Design Week 2019, suscitando un’accoglienza entusiasta da parte dei residenti. Le persone hanno accolto con favore l’idea di poter sfogare la propria rabbia e frustrazione in modo sicuro e pubblico, evidenziando la necessità di più iniziative di questo tipo.

Come calmare la rabbia (per davvero)

L’obiettivo del progetto è quello di incoraggiare le persone a esprimere le proprie emozioni in modo sano e costruttivo, anziché reprimere i loro sentimenti. Il concetto alla base di questa iniziativa esplora la progettazione di spazi comuni per le frustrazioni umane, andando oltre i sistemi progettati e accadendo semplicemente perché siamo umani.

Oltre a fornire un modo per gestire lo stress, i sacchi da boxe pubblici rappresentano anche un’opportunità per promuovere la consapevolezza sulla salute mentale e l’importanza di prendersi cura del proprio benessere emotivo.

Ma attenzione perché, come abbiamo già spiegato, non è così che si placa la propria rabbia, anzi. Non è attraverso la violenza che ci si riesce a “sfogare” le proprie frustrazioni, lo stress e a mandar giù qualcosa di negativo che ci è accaduto. Spaccare tutto come vuole questa iniziativa è inutile, ci rende solamente più aggressivi senza risolvere alcunché. Nel video qui sotto vi raccontiamo come ritrovare la calma in pochi minuti, altro che sacchi da boxe!

