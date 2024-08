Questo monaco buddhista ci insegna che pulire casa (nel modo giusto) è il segreto della serenità interiore

Mettere in ordine la casa mette in ordine il nostro cuore. Spazzare via la polvere equivale a spazzare via le nubi dell’anima. Parola di Keisuke Matsumoto

Siete quel tipo di persone che mentre fanno le pulizie domestiche si rilassano sentendosi rigenerate oppure la sola idea di mettervi a pulire vi rende estremamente irritabili?

Se appartenete al primo gruppo, Keisuke Matsumoto, l’autore del libro “Manuale di pulizie di un monaco buddhista”, vi strizzerebbe l’occhio in segno di approvazione. Se invece fate parte del secondo gruppo, probabilmente vi suggerirebbe di cambiare abitudini (e mentalità) al più presto.

Matsumoto afferma infatti che mettere in ordine la casa mette in ordine il nostro cuore e spazzare via la polvere equivale a spazzare via le nubi dell’anima. Non è un caso se la giornata dei monaci, spiega nel suo libro, inizia dalle pulizie. E’ una sorta di rituale per rimuovere dallo spirito qualsiasi ombra.

E la cosa interessante è che ogni attività domestica apporta uno specifico beneficio spirituale: spolverare, per esempio, purifica dalle passioni oscuranti, rimuovere le macchie aiuta ad abbandonare gli attaccamenti materiali, stirare gli indumenti elimina le grinze dal proprio cuore. Voi di cosa avete più bisogno?

Attenzione però, per beneficiare delle pulizie domestiche a livello spirituale è importante scegliere il momento giusto della giornata, vale a dire il mattino, quando ancora regnano sovrani il silenzio e la calma.

Il riordino è una pratica altrettanto importante: secondo i monaci ogni cosa dev’essere rimessa al suo posto subito dopo averla utilizzata. E anche la sera guai a coricarsi circondati dal caos, si rischia di svegliarsi di cattivo umore.

Naturalmente tutte le stanze della casa meritano la stessa attenzione perché ognuna, a suo modo, è sacra. D’ora in avanti siamo certi che affronterete le pulizie domestiche con tutt’altro spirito!

