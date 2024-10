“Psicoterapia aperta”: il progetto per rendere la terapia psicologia accessibile a tutt* (a prezzi calmierati)

Con il portale di “Psicoterapia Aperta” si può accedere a percorsi terapeutici a tariffe calmierate scegliendo il Professionista a cui rivolgersi

Appena la scorsa settimana abbiamo parlato del progetto “Ecouteurs de Rues” che in Francia coinvolge psicologi che si mettono a disposizione delle persone gratuitamente per strada per dare loro sostegno organizzando una serie di incontri un sabato al mese.

E in Italia? Esiste qualcosa di simile? Ebbene sì, abbiamo infatti il progetto “Psicoterapia Aperta” nato con l’obiettivo di rendere la terapia psicologica accessibile a chiunque, anche a coloro che, per difficoltà economiche, non possono permettersi di sostenere le tariffe standard.

Un progetto nato nel 2018

L’idea è stata sviluppata da Luigi D’Elia, psicologo e psicoterapeuta, insieme a un comitato promotore, nel 2018. Da allora, il portale ha visto un’ampia crescita, con l’adesione di numerosi professionisti in tutta Italia. Attualmente circa un migliaio di psicologi e psicoterapeuti fanno parte della rete, offrendo più di 3000 percorsi terapeutici a tariffe calmierate in 374 città italiane.

Il servizio nasce come risposta alla crescente domanda di assistenza psicologica, che spesso non trova risposte adeguate né nel settore pubblico né nel privato, specialmente per le fasce di popolazione più vulnerabili, come disoccupati, precari e giovani.

La terapia privata, infatti, può risultare proibitiva per molti, con tariffe che variano dai 50 ai 120 euro a seduta. Questo significa che chi è in difficoltà economica spesso si trova a dover rinunciare al supporto psicologico necessario per il proprio benessere mentale.

“Psicoterapia Aperta” offre invece un’alternativa accessibile. Il portale permette ai cittadini di cercare uno psicologo o psicoterapeuta aderente nella propria zona tramite una mappa di geolocalizzazione, scegliendo in autonomia il professionista più adatto.

È il cittadino a scegliere lo psicologo a cui rivolgersi

Le sedute possono svolgersi sia in presenza che online, il che rende il servizio fruibile anche da chi vive in aree non coperte dal network di psicologi. Questo approccio innovativo, che non prevede intermediari tra utente e professionista, garantisce un’esperienza diretta e trasparente.

Il progetto non si propone di sostituire il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), ma di integrare l’offerta terapeutica, specialmente in un contesto dove le lunghe liste d’attesa del settore pubblico rappresentano un ostacolo per molti. Inoltre la psicoterapia spesso richiede un impegno continuativo nel tempo, che il SSN non è sempre in grado di garantire.

Per i professionisti, aderire a “Psicoterapia Aperta” rappresenta un impegno etico e deontologico. Ogni psicologo che partecipa al progetto decide volontariamente di dedicare parte del proprio tempo, contribuendo così a rendere il benessere psicologico accessibile a un numero sempre maggiore di persone.

Rispetto ad altri portali che offrono terapie low cost, “Psicoterapia Aperta” si distingue in quanto è il cittadino stesso che sceglie il Professionista a cui rivolgersi, senza filtri. Inoltre l’adesione da parte degli Psicologi e Psicoterapeuti al progetto è totalmente gratuita e preceduta dalla condivisione della carta di intenti che regola la partecipazione dei professionisti e assicura che il servizio mantenga alti standard di qualità.

Non si tratta dunque di qualcosa di totalmente gratis come avviene in Francia, ma “Psicoterapia Aperta” rappresenta una risposta concreta alla necessità di rendere la cura psicologica accessibile a tutti proprio come dovrebbero essere questo tipo di servizi.

Fonte: Psicoterapia Aperta

