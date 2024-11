“Psicologo on the Road”, il progetto itinerante che offre 5 sedute gratuite a bordo di un camper (contro lo stigma legato alla salute mentale)

“Psicologo on the Road” vuole abbattere il tabù legato alla salute mentale offrendo un servizio di ascolto e supporto psicologico itinerante a bordo di un camper che fa tappa nelle piazze e nei mercati

“Psicologo on the Road” è un lodevole progetto nato nel 2022 in Toscana con l’obiettivo di rendere più accessibile e normalizzare il supporto psicologico, contrastando lo stigma legato alla salute mentale, soprattutto nelle aree provinciali.

L’idea è nata dal dottor Maurizio Cinquini, psicologo con un passato come macchinista sui treni e formatore, che ha immaginato un “servizio di ascolto” itinerante, capace di raggiungere chiunque ne avesse bisogno. Inizialmente, Cinquini aveva pensato a un intervento porta a porta, ma l’idea si è evoluta fino a creare uno sportello mobile a bordo di un camper che fa tappa nelle piazze e nei mercati, invitando i cittadini a “salire” per una chiacchierata.

Il progetto offre ai partecipanti cinque sedute gratuite di trenta minuti, durante le quali lo psicologo fornisce supporto e, se necessario, indirizza verso altri specialisti del territorio. L’iniziativa ha riscosso subito un successo notevole, registrando un’ampia partecipazione.

Solo nei primi tre mesi, infatti, il camper ha ospitato circa 500 incontri gratuiti, e “Psicologo on the Road” è stato accolto con entusiasmo dalla comunità e dalle amministrazioni locali, ricevendo anche attenzione mediatica a livello nazionale.

All’interno si trova un ambiente accogliente e informale

Un elemento distintivo del servizio è la capacità di creare un ambiente accogliente e informale, abbattendo la tradizionale barriera che può crearsi in un contesto clinico. All’interno del camper, decorato con colori vivaci e simboli di libertà, le persone si sentono incoraggiate a parlare apertamente delle proprie difficoltà.

I pazienti, dai giovani studenti agli anziani, trovano in questo spazio un supporto per affrontare stress, ansia, depressione o anche semplicemente la solitudine e il senso di smarrimento post-pandemia. Cinquini e il suo team usano anche tecniche di mindfulness e meditazione per aiutare a rilassare e a focalizzare i pensieri.

“Psicologo on the Road” rappresenta una risposta concreta alla crescente esigenza di assistenza psicologica e punta a promuovere un accesso universale alla cura mentale. In Italia, infatti, lo psicologo è spesso visto come una figura “estrema” associata a gravi problemi di salute mentale, e questo progetto contribuisce a normalizzare l’idea di prendersi cura della propria psiche, così come si farebbe con la salute fisica.

Innovativo e accessibile, questo servizio itinerante mostra come anche piccole iniziative possano avere un grande impatto sociale, permettendo a molte persone di vincere la resistenza iniziale e di riconoscere il valore del supporto psicologico.

Fonte: Comune di Figline e Incisa V.no

