Progetta il futuro che desideri e realizzalo grazie al potere della visualizzazione

La visualizzazione è uno strumento potentissimo per rendere realtà i nostri desideri più ambiziosi: ecco come funziona e come possiamo utilizzarla per rendere concreti i nostri sogni

Perché non riusciamo a realizzare i nostri sogni? Molte persone, pur avendo grandi obiettivi e sogni ambiziosi, non riescono a realizzarli.

Si scontrano con ostacoli quotidiani, perdono la motivazione, o semplicemente non sanno da dove iniziare. Ma c’è un elemento che spesso manca nel processo di realizzazione dei desideri: la visualizzazione.

La chiave del successo è immaginarlo

La tecnica della visualizzazione è molto presente nel mondo dello sport e adottata da numerosi atleti che, prima di scendere in campo, si visualizzano mentre corrono, tagliano il traguardo, alzano le braccia in segno di vittoria – come se la vittoria conquistata fosse già un ricordo e non una fantasia.

E infatti, non si tratta di una fantasia, ma di un atto deliberato di visualizzazione, attraverso cui creano una connessione tra mente e corpo, preparandosi mentalmente per affrontare le sfide e aumentare la probabilità di successo.

Ma non sono solo gli atleti a trarre beneficio dalla visualizzazione. Leader aziendali, artisti, attori e persone di successo in diversi ambiti hanno utilizzato questa tecnica per raggiungere i loro obiettivi.

Lady Gaga immaginava se stessa già famosa in tutto il mondo quando i bulletti della sua scuola la deridevano al liceo perché la consideravano brutta; Jim Carrey aveva intestato al se stesso del futuro un assegno milionario quando era ancora un cabarettista sconosciuto e senza troppe speranze.

Questi due esempi, fra i tanti, dimostrano una sola cosa: immaginare dettagliatamente il futuro che desideriamo è il primo passo per iniziare a renderlo concreto.

Cos’è la visualizzazione

La visualizzazione è un processo mentale in cui si creano immagini vivide e dettagliate di ciò che si vuole ottenere. Il potere di questa tecnica risiede nella sua capacità di “programmare” il cervello a riconoscere le opportunità che ci avvicinano al nostro obiettivo.

Psicologicamente, il cervello non distingue del tutto tra immaginazione e realtà: quando visualizziamo qualcosa con chiarezza, creiamo nuove connessioni neurali che rinforzano l’idea che quell’obiettivo sia possibile e raggiungibile – o che addirittura sia già parte del nostro presente.

Ma la visualizzazione non funziona solo a livello mentale: quando ci vediamo già nella situazione desiderata, il nostro corpo inizia a prepararsi fisicamente per quell’evento.

Per esempio, se ci visualizziamo in una condizione economica diversa, migliore di quella che abbiamo, il nostro atteggiamento diventerà piano piano quello di una persona ricca – così come inizieremo ad aumentare la nostra autostima se ci immaginiamo dei professionisti affermati.

Questo fenomeno è chiamato simulazione mentale e rappresenta uno degli aspetti chiave del successo della visualizzazione.

Come sfruttare il potere della visualizzazione

Spesso, il primo ostacolo che ci impedisce di raggiungere i nostri obiettivi è la mancanza di chiarezza. Magari, non sappiamo bene cosa desideriamo o dove vogliamo arrivare – e questo rende difficile prendere decisioni concrete e restare motivati nel lungo periodo.

Immaginare il proprio futuro in modo nitido, grazie alla visualizzazione, non solo ci aiuta a capire dove vogliamo arrivare, ma ci permette anche di visualizzare i passi necessari per raggiungerlo.

Questo processo crea una sorta di mappa mentale che ci guida nelle scelte quotidiane, mantenendo alta la motivazione e riducendo la procrastinazione.

Quindi, se vogliamo portare la visualizzazione nella nostra vita, il primo passo è dedicare del tempo a immaginare chiaramente il futuro che vogliamo, per passare all’azione senza perdere tempo e concentrazione. Ecco come fare:

Definisci un obiettivo

Prendiamo carta e penna, sistemiamoci in un luogo privo di distrazioni e iniziamo a descrivere per iscritto e nel dettaglio la nostra giornata ideale tra cinque o dieci anni.

Dove viviamo? Che lavoro facciamo? Qual è la nostra situazione finanziaria? Chi sono le persone che ci circondano? Prendiamoci tutto il tempo di cui abbiamo bisogno per svolgere questo esercizio: più dettagli inseriamo, più l’immagine mentale diventerà vivida e potente.

Un ulteriore strumento per aumentare la forza della visualizzazione è la creazione di una vision board – ovvero di un collage di immagini, parole e simboli che rappresentano ciò che desideriamo ottenere.

Come abbiamo spiegato in questo articolo, tenere i nostri obiettivi “a vista” in ogni momento ci aiuterà a rimanere concentrati e motivati anche quando la stanchezza e la frustrazione si faranno sentire.

Immagina il processo

Non dobbiamo limitarci a visualizzare solo il risultato finale, ma anche il percorso che ci porterà a quel traguardo.

Per esempio, se il nostro obiettivo è dimagrire venti chili, oltre a immaginarci nella forma fisica desiderata dobbiamo visualizzare la preparazione di pasti sani, l’attività in palestra, le passeggiate al parco e così via.

Quindi, fermiamoci un attimo e chiediamoci: Cosa posso fare oggi per avvicinarmi al mio obiettivo? Quali azioni concrete posso compiere nelle prossime settimane o mesi? Visualizzare questi passi intermedi ci aiuterà a restare focalizzati e a ridurre l’ansia legata all’incertezza.

Inoltre, immaginare il processo ci permette di anticipare eventuali ostacoli e trovare soluzioni prima ancora che si presentino.

Ad esempio, se il nostro obiettivo è ottenere una promozione sul lavoro, possiamo visualizzarci mentre affrontiamo con successo i compiti più impegnativi del nostro lavoro, migliorando le nostre competenze e ottenendo il riconoscimento dei colleghi.

Visualizza te stesso

Infine, un aspetto fondamentale della visualizzazione è immaginare noi stessi mentre realizziamo concretamente le azioni necessarie per raggiungere il nostro obiettivo – in maniera simile agli atleti prima della gara di cui abbiamo parlato a inizio articolo.

Questo esercizio non solo ci aiuta a sentirci più preparati al futuro che abbiamo immaginato, ma rinforza in noi l’idea che siamo pienamente in grado di compiere quel percorso.

Quando ci visualizziamo, proviamo a coinvolgere tutti i nostri sensi, affinché la visione sia il più tangibile possibile. Immaginiamo come ci sentiamo mentre lavoriamo al raggiungimento del nostro obiettivo. Quali emozioni proviamo? Cosa vediamo intorno a noi? Chi ci circonda?

Aggiungere questi dettagli rende l’immagine mentale ancora più reale e aumenterà le probabilità che il cervello accetti quel futuro come possibile e concreto.

