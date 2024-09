Smetti di procrastinare con la mentalità del guerriero (tratta dalla filosofia Shaolin)

La filosofia Shaoin ci insegna a essere calmi come monaci e combattivi come guerrieri, per aggredire e sconfiggere la procrastinazione: vediamo in che modo

Nella frenesia della vita quotidiana, la procrastinazione sembra essere un compagno fin troppo presente. Distrazioni continue, stanchezza accumulata e la sfida di gestire più attività contemporaneamente ci allontanano dai nostri veri obiettivi.

Quante volte ci siamo trovati a rimandare un compito importante solo per poi sentirci frustrati e stressati? Questa tendenza non è solo un ostacolo al raggiungimento dei nostri traguardi, ma influisce negativamente anche sul nostro benessere mentale.

Ma come possiamo rompere questo ciclo? Esiste una soluzione che affonda le sue radici in antiche pratiche di disciplina e autocontrollo: la filosofia Shaolin e la mentalità del guerriero.

La filosofia Shaolin è un insieme di insegnamenti spirituali, morali e fisici che affondano le radici nel buddismo Chan (Zen) e nella pratica delle arti marziali cinesi, sviluppata nel monastero Shaolin in Cina.

Fra i principi chiave di questa filosofia troviamo una forte disciplina, una profonda armonia fra mente e corpo, la pratica della compassione, la resilienza e l’adozione di uno stile di vita semplice e improntato al minimalismo.

Questo modo di pensare può offrire anche a noi occidentali strumenti preziosi per combattere la procrastinazione: vi spieghiamo quali sono e come applicarli nella vita di ogni giorno per smettere di rimandare i compiti noiosi e difficili con cui fatichiamo a confrontarci.

Ottimizza la tua energia

Stanchezza e mancanza di energia sono i motivi principali che ci portano a evitare compiti, anche quelli più semplici. Nella filosofia Shaolin, l’energia è considerata la risorsa primaria: tutto ciò che otteniamo nella vita dipende da come la gestiamo.

Per evitare di cadere nel circolo vizioso della procrastinazione, dobbiamo imparare a ottimizzare la nostra energia. Come? Attraverso una combinazione di esercizio fisico, meditazione e riposo adeguato.

Anche una semplice routine mattutina può impostare il tono positivo della giornata, aiutandoci a rimanere concentrati e produttivi.

Trova un equilibrio tra visione e azione

Molti procrastinano perché si sentono sopraffatti dalla grandezza dei loro obiettivi. Su questo, la filosofia Shaolin ci insegna che dobbiamo trovare un equilibrio tra la nostra visione e le azioni quotidiane necessarie per raggiungerla.

Un modo per farlo è suddividere gli obiettivi in compiti più piccoli e gestibili. Creare un piano dettagliato ci permette di affrontare ogni fase con maggiore concentrazione, evitando di essere paralizzati dalla vastità del nostro obiettivo finale.

In altre parole, anche se abbiamo in mente tutta la scala che dobbiamo percorrere, concentriamoci solo sul gradino che abbiamo davanti ai piedi e non sulla sommità lontanissima.

Sii monaco e guerriero

Un aspetto fondamentale della filosofia Shaolin è sapere quando adottare la mentalità del monaco e quando abbracciare quella del guerriero.

Il monaco è riflessivo, strategico e calmo; il guerriero, al contrario, è determinato, concentrato e implacabile: entrambi gli stati mentali sono essenziali per combattere la procrastinazione.

Quando ci rendiamo conto di stare procrastinando, potrebbe essere il momento di fermarsi, riflettere e pianificare come un monaco.

Concediamoci un momento di riflessione e chiediamoci: Cosa mi sta bloccando? Qual è il passo successivo da fare? Una volta chiarito il percorso, è tempo di adottare la mentalità del guerriero, affrontando il compito con risolutezza e senza più rimandare.

Pratica la gratitudine

Infine, la procrastinazione è spesso il risultato di una mancanza di motivazione, soprattutto quando i compiti sembrano noiosi o difficili – e in questo può venire in aiuto la potente “arma” della gratitudine.

La disciplina Shaolin insegna a essere grati per ogni opportunità che abbiamo: invece di concentrarci sulle difficoltà di un compito, dovremmo riflettere su cosa possiamo ottenere completandolo.

Che si tratti di conoscenza, crescita personale o semplicemente della soddisfazione di portare a termine qualcosa di importante, la gratitudine ci aiuta a rivalutare il nostro approccio e ad affrontare le sfide con uno spirito positivo.

