Perché le idee migliori ci vengono quando siamo sotto la doccia?

Se anche voi avete idee brillanti e creative mentre siete sotto la doccia, conoscete già lo Shower Effect (ora dimostrato dalla scienza)

Le idee migliori, per un progetto personale o per una soluzione sul lavoro, spesso arrivano nei momenti meno attesi – per esempio, mentre siamo sotto la doccia.

Questa esperienza, comune a molti, è nota come Shower Effect, un fenomeno che da anni attira l’attenzione degli scienziati. Esiste forse una correlazione fra l’acqua che scorre sulla pelle e il sopraggiungere di idee brillanti?

In realtà, e un recente studio americano lo conferma, la doccia ha poco a che fare con i nostri lampi di genio, che sono stimolati invece dall’atmosfera rilassata che creiamo in bagno.

Al contrario, la concentrazione costante su un problema ostacola la creatività anziché favorirla, censurando nuove idee.

Leggi anche: Come cambia il nostro cervello dopo una doccia gelata? Questo studio lo spiega

L’importanza della pausa

Il professor Zac Irving, esperto di filosofia delle scienze cognitive all’Università della Virginia, si è interessato al fenomeno dello Shower Effect, cercando di spiegare perché sotto la doccia si manifestano le idee più brillanti e creative.

Secondo Irving, quando ci troviamo di fronte a un problema difficile, insistere a cercare una soluzione senza darsi tregua potrebbe non essere la strategia più efficace.

Invece, fare una pausa e dedicarsi a un’attività diversa e moderatamente coinvolgente, come fare una doccia, può creare un ambiente mentale ideale per la nascita di nuove idee.

Questi momenti di distrazione permettono alla mente di vagare liberamente, pur mantenendo un minimo di vincoli che evitano che i pensieri si disperdano troppo.

A differenza delle attività completamente noiose, che non sembrano stimolare sufficientemente il cervello, un compito moderatamente coinvolgente tiene la mente occupata quanto basta per favorire la creatività.

Se l’attività è troppo noiosa, invece, il rischio è che la mente si distragga troppo facilmente o torni ossessivamente al problema originale, senza trovare nuove soluzioni.

La ricerca sullo Shower Effect

Negli anni, gli studi sull’effetto doccia hanno prodotto risultati contrastanti. Alcuni studi hanno mostrato che le attività poco impegnative favoriscono la creatività, mentre altri non hanno trovato evidenze a supporto di questa teoria.

Questo, secondo i ricercatori americani, è dipeso da difetti nella progettazione sperimentale: in molti studi, si è confusa la distrazione mentale con la noia che, come abbiamo detto, inibisce la formazione di nuove idee senza comprendere che la generazione di idee originali richiede un delicato equilibrio tra pensiero libero e focalizzato.

Per superare queste limitazioni, Irving e i suoi colleghi hanno ideato due nuovi esperimenti. Nel primo, hanno coinvolto 222 partecipanti, a cui è stato chiesto di trovare quanti più usi alternativi possibili per un “mattone” o una “graffetta” in 90 secondi.

Dopo questa prova iniziale, i partecipanti sono stati divisi in due gruppi: uno ha guardato una scena coinvolgente da un film, mentre l’altro ha osservato un video noioso di persone che piegano il bucato.

Dopo il video, i partecipanti hanno avuto altri 45 secondi per aggiungere eventuali altre destinazioni d’uso per i mattoni e le graffette.

I risultati raccolti parlano chiaro: i partecipanti che avevano guardato il video coinvolgente generavano idee più creative, suggerendo che la distrazione mentale in un contesto moderatamente stimolante favorisce la creatività.

Al contrario, i partecipanti che avevano visto il video noioso hanno prodotto meno idee originali, dimostrando che la noia non porta necessariamente a un vagare produttivo della mente.

Il secondo esperimento ha confermato i risultati del primo, introducendo però una nuova variabile: a metà dei partecipanti è stato detto che sarebbero tornati al compito originale dopo il video, mentre all’altra metà non è stata data questa informazione.

Anche in questo caso, coloro che hanno guardato il video coinvolgente hanno dimostrato maggiore creatività, mentre i partecipanti che si aspettavano di dover tornare al compito originale durante il video noioso hanno prodotto più idee, ma con punteggi di creatività inferiori.

Quando la pausa fa bene

I risultati di questi nuovi studi suggeriscono che l’effetto doccia è reale e può essere spiegato dal modo in cui la mente umana gestisce i momenti di distrazione.

Attività moderatamente coinvolgenti – come fare la doccia o fare una passeggiata nel verde – permettono al pensiero di muoversi liberamente entro certi limiti, facilitando così la generazione di nuove idee.

Quindi, se siete a un punto morto del vostro progetto o siete alla ricerca di idee per dare nuovo slancio alla vostra carriera, buttatevi sotto il getto della doccia: sicuramente la vostra creatività ne trarrà giovamento.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram.

e Siamo anche su Google News attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite.

Fonte: American Psychology Association

Ti consigliamo anche: