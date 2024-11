Perché ci innamoriamo sempre delle persone sbagliate? Tutta colpa del “fleabagging”

Il “fleabagging” è quel fenomeno per cui si compiono scelte sbagliate in amore, attratti da persone emotivamente indisponibili o con comportamenti inadeguati

Hai mai sentito parlare di “fleabagging”? Questo termine ispirato alla serie TV britannica Fleabag, descrive un fenomeno comune in cui una persona tende a ripetere scelte sbagliate in amore, finendo attratta da partner emotivamente indisponibili o semplicemente inadeguati.

Questo comportamento diventa un circolo vizioso, in cui la ricerca di un legame autentico e stabile viene compromessa da relazioni che causano più delusioni che soddisfazioni. La protagonista della serie riflette esattamente questa dinamica, passando di relazione in relazione con uomini problematici, senza mai riuscire a spezzare il ciclo.

Molte persone sopra i 30 anni, specialmente donne, si trovano in situazioni simili, incapaci di evitare di infatuarsi di partner poco adatti. Nel fleabagging, infatti, spesso ci si sente attratti da persone che evidenziano sin dall’inizio segnali di allarme, ma nonostante questo si continua a coltivare l’illusione di poter cambiare il partner o di riuscire a costruire una relazione solida.

I motivi del fleabagging e come uscirne

Questo comportamento non va sottovalutato perché di fatto finisce per minare la propria autostima e porta a credere di essere destinati a relazioni infelici. A peggiorare la situazione, il moltiplicarsi di applicazioni di dating ha reso ancora più accessibili questi incontri disfunzionali, portando molte persone a rimanere bloccate in questo schema di autosabotaggio.

Tra i motivi principali del fleabagging c’è una mancanza di consapevolezza delle proprie insicurezze e una scarsa autostima. Alcuni sentono il bisogno di “salvare” l’altra persona, con la speranza che un impegno costante possa trasformare il partner in qualcuno di diverso, più attento e affettuoso.

Altri, invece, si ritrovano a cercare una validazione che non sono capaci di darsi da soli, finendo per accettare attenzioni superficiali o incerte. Questo porta alla sensazione di essere attratti solo da “casi umani” o persone inadatte.

Come spezzare questo circolo vizioso? Un primo passo consiste nel prendere consapevolezza delle proprie abitudini relazionali, individuando schemi e caratteristiche che ci attirano in persone poco disponibili. Redigere due elenchi, uno con le qualità desiderate in un partner ideale e un altro con quelle che tendono invece ad attirare attualmente, può aiutare a identificare le incongruenze e ad avere una visione più chiara di ciò che non funziona.

È fondamentale lavorare anche sulla propria autostima, cercando di instaurare una relazione sana con se stessi prima di cercarne una con un’altra persona. Riconoscere e affrontare il fleabagging può aiutare a sviluppare un modello relazionale più sano, che permetta di vivere legami autentici e appaganti, abbandonando finalmente attrazioni tossiche e disfunzionali.

