8 passi per smettere di guardare indietro (e fare pace con il tuo passato)

Tutti abbiamo eventi o azioni, nel nostro passato, di cui non andiamo fieri: ecco come riuscire a liberarcene per vivere appieno il presente

Molte persone tendono a vivere guardandosi costantemente indietro, al passato che hanno vissuto, al punto da perdere il contatto con il presente.

È ovvio che ciò che siamo stati e che abbiamo fatto nel nostro passato abbia ripercussioni sul nostro presente. Tuttavia, non dovremmo concentrarci troppo su ciò che è stato, perché questo ci allontana dal momento attuale, che è l’unica cosa su cui abbiamo davvero potere decisionale ora.

E invece, tanti continuano a rimuginare sul passato, parlando delle proprie decisioni pregresse con termini come odio, biasimo, colpa, vergogna e imbarazzo – anche decenni dopo.

È molto importante “fare pace” con il proprio passato se si vuole vivere una vita davvero piena e appagante: in questo articolo vi suggeriamo otto consigli per lasciar andare ciò che è stato e su cui – lo ricordiamo – non abbiamo più alcun potere.

Coltiva l’empatia

Il viaggio verso la pace con il nostro passato deve iniziare con l’empatia. Senza comprendere e sentire ciò che provavamo da giovani, non saremo in grado di accettare e abbracciare quella versione di noi stessi che appartiene a un’altra epoca.

Non possiamo immaginare come sarebbero andate le cose con la consapevolezza e la maturità che abbiamo adesso.

Da giovani abbiamo preso quelle decisioni e compiuto quelle azioni in base a ciò che credevamo fosse giusto all’epoca – ma è ovvio che con il tempo le nostre priorità e la nostra capacità di giudizio siano cambiate.

Cerchiamo di mostrare empatia nei confronti della nostra versione più giovane, quella che magari ha preso decisioni avventate perché influenzata da un altro contesto o mossa da altri principi.

Abbraccia la tua umanità

Un aspetto chiave del fare pace con il nostro passato è abbracciare la nostra umanità, accettando che non sempre abbiamo agito in modo ammirevole – soprattutto da giovani.

Accettare i nostri errori e le nostre imperfezioni può aiutarci a liberare la nostra mente dall’opinione negativa che abbiamo di noi stessi e, in un certo senso, ci “assolve” dai nostri peccati.

Perdonati

Solo provando empatia e accettando le nostre fragilità come esseri umani, potremo perdonarci per le trasgressioni e gli errori compiuti nel passato.

Appurato il fatto che, in un altro contesto e con un’altra mentalità, abbiamo fatto delle scelte che si sono rivelate errate, meritiamo di perdonarci – così come il nostro io attuale merita di essere perdonato per aver portato il peso del nostro vecchio io per così tanto tempo.

Accetta

Il processo di serena accettazione segue empatia, umanità e perdono: ricordiamo che non possiamo riscrivere il passato, ma possiamo accettarlo e andare avanti.

Abbiamo fatto degli errori? Bene. Questi ci sono serviti a capire cosa è giusto e cosa è sbagliato, e possono aiutarci a cambiare la nostra direzione oggi per creare un futuro diverso e più soddisfacente.

Assumiti le tue responsabilità

Fare pace con il proprio passato non significa solo perdonarsi gli errori commessi, ma anche e soprattutto assumersi la responsabilità delle proprie azioni.

Le nostre azioni potrebbero aver inflitto un danno o una sofferenza agli altri: riconosciamo di aver sbagliato non solo a noi stessi, ma anche a chi è coinvolto nel nostro errore, chiedendo scusa e prendendo consapevolezza delle nostre responsabilità.

Fai ammenda

Non sarebbe meraviglioso poter tornare indietro nel tempo e correggere tutto ciò che abbiamo fatto e di cui ci siamo pentiti? Sfortunatamente, questo non è possibile.

Ma, se non possiamo tornare indietro, possiamo andare avanti, e lì fare ammenda e provare a rimediare al danno fatto: il futuro è l’unico posto in cui possiamo redimerci con buone azioni.

Sii la migliore versione di te stesso

Un altro aspetto della nostra capacità di modificare il futuro è fare scelte intenzionali per non essere la persona che eravamo una volta e per essere la persona che avremmo voluto essere in passato.

Chiediamoci quindi: chi vogliamo essere? quali valori vogliamo incarnare? quali atteggiamenti vogliamo portare avanti nella nostra vita? quale impatto vogliamo avere sul mondo?

Rispondendo a queste domante, potremo identificare l’ideale di persona che vogliamo essere e impegnarci per andare in quella direzione.

Vivi la tua vita migliore

Quando facciamo pace con il nostro passato, ci togliamo indubbiamente un peso dalle spalle e siamo così liberi di vivere la nostra vita al meglio.

Ma cosa vuol dire esattamente? Ognuno può trovare una propria definizione a questa espressione, che dipende dal significato e dallo scopo che attribuiamo alla nostra vita, dai valori a cui diamo priorità, dalle nostre aspirazioni, da ciò che troviamo appagante e che ci porta gioia e appagamento.

Una volta che avremo trovato risposta a queste domande profonde, avremo un percorso chiaro verso chi vogliamo essere e cosa vogliamo fare nel presente e nel futuro.

