Overthinking: 7 libri per smettere di rimuginare e pensare troppo

Se non riesci a silenziare i tuoi pensieri scopri come calmare la mente attraverso alcune tecniche e filosofie di vita ben spiegate in questi libri da autori come Gianluca Gotto, Jon Acuff, Eckhart Tolle, e Susan Nolen-Hoeksema

Viviamo in un’epoca in cui siamo continuamente bombardati da informazioni e stimoli che spesso ci portano a ruminare e a pensare troppo. Questo fenomeno, noto come “overthinking“, può avere effetti negativi sulla nostra salute mentale e sul nostro benessere complessivo.

Ma che cos’è l’Overthinking? Potremmo definirlo pensiero eccessivo ed è un fenomeno mentale caratterizzato da una riflessione continua e ripetitiva su una situazione, un problema o una serie di eventi. Questo comportamento può includere sia la ruminazione mentale, ossia il rimuginare su eventi passati, sia la preoccupazione anticipatoria per eventi futuri. L’overthinking può interferire con la capacità di prendere decisioni, ridurre la produttività e compromettere il benessere emotivo.

Ecco sette libri che potrebbero aiutarti a liberarti di questo circolo vizioso.

Profondo come il mare, leggero come il cielo di Gianluca Gotto (Ed. Mondadori)

Gianluca Gotto in “Profondo come il mare, leggero come il cielo.Un viaggio dentro se stessi per trovare la serenità” ci regala un viaggio introspettivo attraverso le sue esperienze di vita, sottolineando l’importanza di vivere il presente e di abbandonare i pensieri ossessivi che ci legano al passato o ci proiettano in un futuro incerto. Il suo approccio si ispira profondamente alla filosofia buddista zen, che promuove la consapevolezza e la presenza mentale. Gotto esplora come la meditazione, la mindfulness e altre pratiche buddiste possano aiutarci a calmare “la scimmia” dei pensieri che salta da una liana all’altra e a ritrovare la pace interiore per provare a vivere una vita più serena.

Pensa meno, pensa meglio di Jon Acuff (Ed. Apogeo)

Jon Acuff, esperto di produttività e crescita personale, in Pensa meno, Pensa meglio ci guida verso una mente più serena e focalizzata. Nel suo libro, “Pensa meno, pensa meglio”, Acuff offre strategie pratiche per ridurre il sovraccarico mentale e migliorare la qualità dei nostri pensieri. Una delle tecniche che Acuff propone è quella delle “playlist mentali”. Questa tecnica consiste nel creare una sorta di colonna sonora mentale con pensieri positivi e motivanti che possano sostituire i pensieri negativi e ossessivi. Acuff suggerisce di costruire queste playlist con cura, selezionando pensieri che abbiano un effetto positivo sulla nostra mente e che possano essere richiamati ogni volta che ci sentiamo sopraffatti.

Il potere di adesso di Eckhart Tolle (Ed. My Life)

Eckhart Tolle è una figura di spicco nel campo della crescita spirituale e del benessere mentale. Nel suo libro “Il potere di adesso“, Tolle esplora l’importanza di vivere nel presente e di liberarsi dalle catene del passato e delle preoccupazioni per il futuro. Tolle insegna che l’overthinking nasce spesso dalla nostra incapacità di vivere nel momento presente. Attraverso esercizi pratici e riflessioni profonde, ci guida verso una maggiore consapevolezza del qui e ora, promuovendo una mente più calma e serena.

Dannazione, penso troppo di Nancy Colier (ed. PienoGiorno)

Sforzarsi di sfuggire alla ruminazione con la ruminazione è come voler rimettere a posto le sdraio sul Titanic, sostiene la famosa psicoterapeuta Nancy Colier. La soluzione decisiva che lei offre nel suo libro Dannazione, penso troppo!, collaudata in anni di pratica, unisce l’antica saggezza della mindfulness con i princìpi scientifici della terapia dell’accettazione e dell’impegno. E insegna a osservare e a prendere le distanze dai pensieri problematici, a porre fine all’autocritica distruttiva, a gestire sentimenti difficili come il risentimento, la rabbia e la vergogna… in sintesi a non dar retta a tutto ciò che la mente ci dice.

Atomic Habits: Piccole abitudini per grandi cambiamenti di James Clear (ed. De Agostini)

James Clear è noto per il suo approccio innovativo alla formazione di abitudini positive. In “Atomic Habits: Piccole abitudini per grandi cambiamenti“, Clear spiega come piccoli cambiamenti quotidiani possano portare a risultati significativi nel lungo termine. Questo libro è particolarmente utile per chi desidera trasformare le abitudini di pensiero negative in abitudini più costruttive e positive. Clear introduce il concetto di “aggregazione dei miglioramenti marginali”, che dimostra come ogni piccolo miglioramento possa accumularsi e portare a grandi cambiamenti.

La pratica della consapevolezza in parole semplici di Henepola Gunaratana (Ubaldini editore)

Questo libro è un’introduzione pratica e accessibile alla mindfulness, una tecnica che può aiutare a ridurre l’overthinking e a migliorare il benessere mentale. Bhante Henepola Gunaratana offre esercizi e consigli per integrare la mindfulness nella vita quotidiana, promuovendo una maggiore consapevolezza e presenza mentale. Attraverso la pratica della meditazione e della consapevolezza, Gunaratana insegna come osservare i propri pensieri senza giudicarli, riducendo così l’impatto dell’overthinking sulla nostra vita quotidiana.

Donne che pensano troppo di Susan Nolen-Hoeksema (Libreria Pienogiorno)

Susan Nolen-Hoeksema, psicologa di fama mondiale, esplora le dinamiche dell’overthinking nelle donne. Nel suo libro “Donne che pensano troppo“, Nolen-Hoeksema analizza le ragioni per cui le donne tendono a ruminare più degli uomini e offre strategie specifiche per interrompere questo ciclo negativo. Il libro include esercizi pratici per sviluppare la consapevolezza e tecniche per gestire l’ansia e lo stress. Nolen-Hoeksema propone un approccio basato sulla ricerca scientifica, rendendo il libro una risorsa preziosa per chi cerca di ridurre l’overthinking e migliorare il proprio benessere

L’overthinking può essere un ostacolo significativo alla nostra felicità e al nostro benessere, ma con l’aiuto dei giusti strumenti possiamo imparare a gestirlo e a superarlo. I libri sopra elencati offrono una varietà di approcci e strategie per aiutarti a vivere una vita più serena e presente. Scegli quello che risuona di più con te e inizia il tuo viaggio verso una mente più calma e focalizzata.

