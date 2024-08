Non si può piacere a tutti: accettalo! Ti spiego come superare la paura del giudizio degli altri

Superare la paura del giudizio degli altri non è semplice, ma è essenziale per vivere una vita appagante e per raggiungere i nostri obiettivi: ecco come fare

Viviamo in una società in cui l’esposizione della propria persona è una costante, anche grazie alla nostra presenza costante sulle piattaforme dei social media.

Sui social, mettiamo sempre a paragone la nostra vita (i nostri vestiti, i nostri divertimenti, le nostre vacanze, la nostra socialità, il nostro aspetto fisico e molto altro) con quella degli altri, che ci appare fantastica e irraggiungibile.

Allo stesso tempo, mentre ci sentiamo schiacciati dalla “perfezione” che vediamo online, ci sentiamo costantemente sotto la lente impietosa del giudizio altrui, e siamo certi di non riuscire a reggere il confronto.

Il giudizio degli altri può diventare una vera e propria prigione mentale che ci limita e ci impedisce di raggiungere i nostri obiettivi: la paura di non essere accettati, di essere criticati o derisi, può paralizzarci e impedirci di esprimere appieno chi siamo.

Questa paura trova le sue radici nel nostro desiderio di appartenenza. Come esseri umani, siamo creature sociali, profondamente legate al bisogno di far parte di un gruppo.

Dopo i bisogni primari come la sopravvivenza, la ricerca di cibo e la sicurezza, il bisogno di appartenenza è una delle nostre priorità fondamentali sin dall’inizio della specie.

Quando temiamo il giudizio degli altri, quello che temiamo realmente è l’esclusione. La sensazione di non essere accettati o, peggio, di essere respinti, può generare un senso di isolamento che ci porta a conformarci, rinunciando ai nostri veri desideri e obiettivi.

Finché viviamo con questa paura, rimaniamo intrappolati in una gabbia invisibile, limitando la nostra crescita personale e il raggiungimento dei nostri sogni.

Liberarsi del giudizio degli altri

Se da una parte la paura del giudizio altrui è ciò che ci spinge a continuare a essere parte di un gruppo sociale, dall’altra ci limita nella nostra piena espressione come individui e spesso ci ostacola in ciò che davvero desideriamo raggiungere.

Per questo motivo, se vogliamo vivere una vita davvero piena e autentica, dovremmo iniziare a preoccuparci meno di ciò che altre persone pensano di noi e più a ciò che noi stessi pensiamo e desideriamo.

Superare la paura del giudizio degli altri non è semplice, ma con alcune strategie mirate è possibile vivere più serenamente e liberarsi da questo peso inutile: vediamo insieme quali sono gli step da compiere.

Non puoi piacere a tutti

Il primo passo è rendersi conto che è impossibile piacere a tutti. Indipendentemente da quanto ci sforziamo, ci sarà sempre qualcuno che non ci apprezzerà completamente.

Questa consapevolezza è liberatoria: una volta che accettiamo che il rifiuto è una parte naturale della vita, smettiamo di preoccuparci eccessivamente del giudizio altrui.

Concentriamoci sulle persone che ci apprezzano per chi siamo veramente e lasciamo andare chi non riesce a farlo ma, soprattutto, ricordiamoci che l’unica persona il cui giudizio ha un valore siamo noi stessi.

Quindi, impegniamoci concretamente per piacere a noi stessi: se ci sono dei tratti del nostro carattere o delle caratteristiche fisiche che non ci piacciono, facciamo qualcosa per migliorarci e migliorare così la relazione che abbiamo con noi stessi.

Tutti giudicano (te compreso)

Giudicare è un comportamento umano universale. Spesso critichiamo gli altri senza rendercene conto, e non dobbiamo sorprenderci se le persone fanno lo stesso nei nostri confronti.

Accettare che il giudizio è inevitabile e che anche noi giudichiamo gli altri può aiutarci a dare meno peso e importanza a ciò che le persone pensano di noi.

Non sei al centro del mondo

Una delle ragioni per cui il giudizio degli altri ci colpisce così profondamente è la tendenza a pensare che gli altri si preoccupino costantemente di ciò che facciamo o diciamo.

La verità è che le persone sono per lo più concentrate su se stesse: se qualcuno ci rivolge un’occhiata per strada o in treno non si ricorderà certamente del fatto che indossavamo una maglietta brutta o che i nostri capelli non erano in ordine.

Smettiamo di sentirci al centro dell’attenzione e ricordiamo che ognuno ha le proprie preoccupazioni e problemi. Questo ci permetterà di vivere la quotidianità con maggiore leggerezza e di preoccuparci solo di ciò che è veramente importante.

Non giudicarti

Nella maggior parte dei casi, il giudice più severo siamo noi stessi. Ci attribuiamo pensieri negativi che pensiamo provengano dagli altri, ma che in realtà sono proiezioni delle nostre insicurezze.

Per esempio, se ci sentiamo a disagio con il nostro aspetto fisico, immaginiamo che gli altri ci stiano giudicando per questo – quando siamo noi a essere impietosi con noi stessi.

Impariamo quindi a essere più gentili con noi stessi, ad accettarci per quello che siamo e a non attribuire agli altri i giudizi che in realtà partono dalla nostra mente.

Vai oltre la vergogna

La vergogna è uno dei principali ostacoli che ci impedisce di agire liberamente. Temiamo il giudizio degli altri perché ci vergogniamo di non essere all’altezza – e il mondo patinato dei social acuisce questa sensazione.

Proviamo a mettere più fiducia nelle nostre capacità e a non lasciarci frenare dalla paura di ciò che gli altri potrebbero pensare. Agire con sicurezza ci permetterà di superare i nostri dubbi e di vivere più serenamente.

