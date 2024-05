Metti alla prova la tua intelligenza fluida con queste 3 domande (solo pochissimi riescono a rispondere esattamente)

L'intelligenza fluida è la capacità della nostra mente di adattarsi a situazioni nuove per trovare soluzioni: ecco come "misurarla"

L’intelligenza è un concetto complesso e sfuggente, con molteplici definizioni e sfaccettature. In generale, può essere descritta come la capacità di comprendere, apprendere, risolvere problemi e adattarsi all’ambiente – ma c’è molto di più.

La capacità di elaborare informazioni, ragionare e apprendere, il problem solving, l’attenzione, il linguaggio, ma anche la capacità di adattamento, la creatività e il pensiero astratto: tutte queste non sono altro che sfumature dell’intelligenza.

Secondo gli esperti, vi sono diversi tipi di intelligenza, connessi alle diverse capacità che abbiamo menzionato. tuttavia, secondo lo psicologo Raymond Cattell, l’intelligenza sarebbe caratterizzata da due grandi componenti: intelligenza fluida e cristallizzata.

Intelligenza fluida vs intelligenza cristallizzata

L’intelligenza fluida rappresenta l’abilità di pensare logicamente e risolvere problemi in contesti nuovi, indipendentemente dalle conoscenze possedute.

Anche in contesti e in situazioni mai vissute prima, è come se il nostro cervello fosse dotato di una bussola interna che ci guida nell’esplorare terreni inesplorati del pensiero.

Immaginate di trovarvi di fronte a un enigma logico o a un puzzle complesso per la prima volta. L’intelligenza fluida entra in gioco permettendoci di analizzare la situazione, identificare schemi e relazioni tra gli elementi e, con ingegno e logica, elaborare soluzioni.

Al contrario, l’intelligenza cristallizzata si concentra sulle competenze e conoscenze già note, acquisite nel corso della vita: è il bagaglio di esperienze, nozioni e abilità che abbiamo accumulato e che mettiamo a frutto per affrontare sfide e compiti.

Pensiamo al vocabolario, alle conoscenze di matematica, storia o geografia: tutti elementi che arricchiscono il nostro “arsenale” intellettuale e ci permettono di applicare le nostre capacità in modo efficace.

Un elemento chiave che lega le due intelligenze è la memoria di lavoro: si tratta di un sistema cognitivo che funge da “archiviazione temporanea“, permettendoci di mantenere informazioni e utilizzarle per un tempo limitato.

La memoria di lavoro funziona un po’ come la memoria RAM dei nostri dispositivi tecnologici: le informazioni nuove vengono trattenute nella mente finché servono, poi vengono dimenticate.

Misurare l’intelligenza fluida con 3 domande

Per misurare l’intelligenza fluida e la memoria di lavoro, nel 2005 lo psicologo Shane Frederick dell’università americana di Yale ideò un breve test noto come Cognitive Reflection Test (CRT).

Il test, composto da sole tre domande, permette di “misurare” un tipo di abilità cognitiva: l’abilità o la disposizione a riflettere su una domanda e resistere nel riportare la prima risposta che viene in mente.

Ecco le tre domande:

Una mazza e una palla costano insieme 1,10 euro. La mazza costa un euro più della palla. Quanto costa la palla? Se 5 macchine impiegano 5 minuti per fare 5 pezzi, quanto tempo impiegano 100 macchine per fare 100 pezzi? In uno stagno ci sono delle ninfee che ogni giorno raddoppiano la loro estensione sulla superficie dell’acqua. Se impiegano 48 giorni per ricoprire l’intera superficie del lago, quanto impiegano per coprirne la metà?

In tutti e tre i casi c’è una risposta immediata che però risulta poi essere sbagliata: in effetti, le domande sono state pensate proprio per indurre all’errore.

Il test fu somministrato ad alcune migliaia di studenti delle università di Yale e Harvard, e solo il 17% del campione ha risposto correttamente a tutti e tre i quesiti.

Volete sapere quali sono le soluzioni? Eccole:

La palla costa 5 centesimi. I 5 centesimi della palla e l’euro e 5 centesimi della mazza fanno esattamente 1 euro e 10 centesimi. Le macchine impiegano 5 minuti. Se in 5 minuti 1 macchina produce 1 pezzo, ogni 5 minuti 100 macchine producono 100 pezzi. Le ninfee 47 giorni. Se in 48 giorni è ricoperta tutta la superficie dello stagno, e le ninfee raddoppiano ogni giorno, il giorno prima il lago doveva essere coperto a metà.

Non vuoi perdere le nostre notizie ?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram.

e Siamo anche su Google News attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite.

Ti consigliamo anche: