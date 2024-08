5 libri di crescita personale da leggere questa estate: non promettono miracoli (ma possono sconvolgere la vita)

Seminano dubbi, spazzano via certezze, aiutano a guardarsi dentro da prospettive insolite: sono cinque, uno più interessante dell'altro

Niente formule magiche per attirare ricchezza né manuali per trasformare la vita da un giorno all’altro, i libri di crescita personale che abbiamo selezionato alimentano dubbi, spazzano via certezze, aiutano a guardarsi dentro da prospettive insolite. Non promettono miracoli, ma seminano briciole di consapevolezza suggerendo preziose deviazioni. Sono cinque e non ce n’è uno che non valga la pena leggere dalla prima all’ultima riga.

Tutti all’Inferno – Giorgia Sitta

Dottoressa in psicologia clinica, studiosa di alchimia trasformativa, di mitologia e della Divina Commedia, che conosce come le sue tasche, Giorgia Sitta è quel tipo di “formatrice” che ci si augura di incontrare quando si comincia a fare sul serio. Non prima! Se anche voi fate parte del club di chi non digerisce più percorsi di benessere all’acqua di rose, facilonerie new age e cose così, “Tutti all’inferno” è il libro giusto. Non sono previste scorciatoie per chi intende attraversare l’inferno dantesco e salire fino alla sommità del paradiso in compagnia della Sitta. La strada verso il sé non è una passeggiata, ma riserva straordinarie sorprese.

Le coordinate della felicità – Gianluca Gotto

Dopo una certa età è difficile credere che un libro, un solo libro, possa indicare la strada verso la felicità. Che è un mistero ed è diversa per ognuno di noi. Poi incontri per caso “Le coordinate della felicità” e scopri che quello stato di beautitudine a cui tutti aneliamo forse non è poi così irraggiungibile. Certo, bisogna lasciarsi alle spalle tante cose e metterne in discussione il doppio, ma scavando in profondità, guidati dalle esperienze vissute in prima persona da Gianluca, ecco che, riga dopo riga, il cielo sembra schiarirsi lasciando spazio ai desideri più autentici, che riemergono come per magia.

Daimon – Selene Calloni Williams

Sempre di felicità ci parla Selene Calloni Williams nel suo “Daimon”, ma qui la via da percorrere è quella del mito, guidati dal nostro spirito guida, il daimon per l’appunto, che è il nostro destino. Non esiste “eudaimonia” per chi non impara a prestargli ascolto. La felicità è raggiungibile nel qui e ora, ma solo a una condizione: bisogna seguire la missione della nostra anima, qualunque essa sia. Riconoscere il proprio mito è il primo importante passo in questa direzione.

Gli Angeli Maestri – Igor Sibaldi

Qualunque cosa sforni Igor Sibaldi, vale la pena indagare. Se poi vi sentite incuriositi dal simbolo dell’Albero della Vita e dal tema degli Angeli, niente di meglio che trascorrere l’estate leggendo questo libro. Impegnativo ma accessibile. L’autore vi porterà alla scoperta della mappa del “Regno dei cieli”, intesi come livelli di evoluzione della nostra psiche, che siamo chiamati a raggiungere e sperimentare. Vi sentite pronti per il grande viaggio?

Il coraggio di non piacere – Ichiro Kishimi e Fumitake Koga



La felicità è un’illusione o è alla portata di tutti? E’ l’interrogativo che il protagonista di questo libro, un giovane insoddisfatto, pone a un saggio maestro. La risposta è semplice: basta vivere nel presente ed essere se stessi al di là dei giudizi e delle aspettative altrui. A questo punto penserete che tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare, ma Ichiro Kishimi e Fumitake Koga non sono così sprovveduti da ignorarlo e per questo motivo, tra le righe, hanno racchiuso un segreto. Spingendoci a guardare dentro noi stessi con sincerità, promette di liberare il nostro potenziale e di condurci all’essenza della felicità. Siete pronti a scoprirlo?



