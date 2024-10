Le due facce della comparazione sui social: trova il giusto equilibrio fra invidia e ispirazione

I social network sono un'arma a doppio taglio: se da un lato ci ispirano a migliorare, dall'altro ci riempiono di dubbi e insicurezze. Ecco come imparare a gestire al meglio la costante comparazione con ciò che vediamo online (senza esserne sopraffatti)

Scorrendo le pagine Instagram o Facebook, siamo esposti a immagini di corpi perfetti, vacanze da sogno, case lussuose e successi professionali. Questi contenuti, troppo curati e spesso idealizzati, alimentano una continua comparazione.

Guardare le vite apparentemente perfette di amici, influencer o celebrità può indurci a fare confronti diretti con la nostra realtà quotidiana. Questo continuo confronto con gli standard apparentemente irraggiungibili proposti dai social media può però essere un’arma a doppio taglio.

Da una parte, può rappresentare uno stimolo per migliorare la nostra vita, per instaurare abitudini e routine che, nel lungo periodo, possono portare a notevoli benefici.

Per esempio, vedere contenuti relativi alla motivazione, alla costanza o alle routine può spingerci a fare di più, e meglio, per raggiungere traguardi sempre più ambiziosi.

Dall’altra parte, però, la costante comparazione suscita invidia e insoddisfazione. Quando ci confrontiamo con chi percepiamo come più ricco, più bello o di successo, entriamo in un circolo vizioso di confronti verso l’alto.

Ci sembra di non essere mai abbastanza – dal punto di vista estetico, economico o lavorativo – e siamo convinti che, nonostante la buona volontà e gli sforzi, non arriveremo mai a raggiungere quegli standard di bellezza che tanto invidiamo.

Questi confronti possono distorcere i nostri valori e portarci a cercare una convalida esterna, piuttosto che un’autentica soddisfazione personale.

Ma ricordiamoci sempre che ciò che vediamo online non è la realtà completa: dietro a quelle immagini perfette si nascondono spesso problemi e difficoltà che non vengono mostrati – perché ognuno di noi mostra solo il proprio lato più bello.

Trovare un equilibrio

La soluzione, come al solito, non è drastica: non è necessario demonizzare le piattaforme dei social network per trovare un equilibrio interiore – basta iniziare a utilizzarle in modo consapevole per evitare che la comparazione diventi distruttiva.

Ecco alcune strategie che adotto anche io per usare i social in modo saggio, per lasciarmi ispirare e non avvilire dai contenuti che vedo:

Fai un decluttering dei contenuti. Se ci accorgiamo che certi profili ci fanno stare male, alimentando in noi sensazioni di invidia o insoddisfazione, smettiamo di seguirli. Al contrario, prediligiamo contenuti che ci ispirano e ci motivano, e che sono in linea con il nostro sentire

Se ci accorgiamo che certi profili ci fanno stare male, alimentando in noi sensazioni di invidia o insoddisfazione, smettiamo di seguirli. Al contrario, prediligiamo contenuti che ci ispirano e ci motivano, e che sono in linea con il nostro sentire Pratica la gratitudine. Dedicare ogni giorno qualche minuto a riflettere su ciò che abbiamo già ed esprimere gratitudine per esso può cambiare drasticamente la nostra prospettiva. Anziché concentrarci su ciò che non abbiamo ancora (in termini di aspetto fisico, successo, relazioni o ricchezza), impariamo a valorizzare ciò che già fa parte della nostra vita

Dedicare ogni giorno qualche minuto a riflettere su ciò che abbiamo già ed esprimere gratitudine per esso può cambiare drasticamente la nostra prospettiva. Anziché concentrarci su ciò che non abbiamo ancora (in termini di aspetto fisico, successo, relazioni o ricchezza), impariamo a valorizzare ciò che già fa parte della nostra vita Usa i confronti come ispirazione. Quando ci troviamo a confrontarci con persone che percepiamo come più fortunate, proviamo a trasformare quel confronto in uno stimolo positivo. Prima che l’invidia prenda il sopravvento, chiediamoci: Cosa posso imparare da questa persona? Quali passi posso compiere per migliorare la mia vita?

Quando ci troviamo a confrontarci con persone che percepiamo come più fortunate, proviamo a trasformare quel confronto in uno stimolo positivo. Prima che l’invidia prenda il sopravvento, chiediamoci: Cosa posso imparare da questa persona? Quali passi posso compiere per migliorare la mia vita? Coltiva l’empatia. I social network sono piattaforme preziose per mettere in contatto persone fra loro lontanissime, ma accomunate dalle stesse passioni e da interessi simili: perché non sfruttare la tecnologia per stringere relazioni positive, anziché per farci corrodere dall’invidia? Cerchiamo profili autentici, curati da persone vere con cui istaurare una relazione concreta – e diffidiamo della perfezione troppo artefatta.

I social network sono piattaforme preziose per mettere in contatto persone fra loro lontanissime, ma accomunate dalle stesse passioni e da interessi simili: perché non sfruttare la tecnologia per stringere relazioni positive, anziché per farci corrodere dall’invidia? Cerchiamo profili autentici, curati da persone vere con cui istaurare una relazione concreta – e diffidiamo della perfezione troppo artefatta. Fai un detox. Infine, ogni tanto, staccare completamente dai social media può essere salutare.: prendersi una pausa ci permette di riconnetterci con la realtà e di ripristinare una visione più equilibrata della nostra vita.

