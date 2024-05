Felicità: 9 frasi da usare ogni giorno con gli altri ma soprattutto con se stessi

Non servono grandi imprese per raggiungere la felicità, a volte basta solo usare le parole giuste - come vi spieghiamo in questo articolo

Dedichiamo spesso articoli e riflessioni alla felicità, solitamente considerata come un traguardo irraggiungibile, un fine ultimo verso cui rivolgere tutti i nostri sforzi.

In realtà, la felicità non è solo una destinazione, bensì tutto il viaggio: ogni giorno possiamo e dobbiamo impegnarci per coltivare la nostra personalissima idea di felicità, che è unica e diversa da quella degli altri.

Tuttavia, se è vero che ognuno ha il proprio viaggio verso la felicità, è vero anche che la felicità esiste solo se è condivisa (per citare il viaggiatore statunitense Christopher McCandless, che con la sua storia ha ispirato il film “Into the Wild”).

Il fondamento della felicità, quindi, sono le relazioni umane, il nostro modo di condividere la vita con chi ci circonda. Esistono due ostacoli principali che in qualche modo bloccano il nostro percorso e che sono comuni a tutti noi:

non ci viene mai insegnato come costruire relazioni di supporto – anche se si tratta di un’abilità che, come ogni altra, deve essere coltivata

– anche se si tratta di un’abilità che, come ogni altra, deve essere coltivata viviamo in un mondo in cui è difficile investire tempo per costruire relazioni sane ed equilibrate, che spesso finiscono per passare in secondo piano rispetto al lavoro e ad altre responsabilità.

Insomma, se vogliamo essere più felici, dobbiamo investire tempo e attenzione nelle relazioni – con gli altri, ma anche (e soprattutto) con noi stessi. In che modo? Ecco 9 frasi da utilizzare ogni giorno per mantenere fiorenti le relazioni e avvicinarci un po’ di più alla felicità.

Come ti senti, davvero?

Aprirsi e condividere le proprie emozioni, anche quelle negative, è fondamentale per costruire relazioni autentiche e profonde. Fare questa domanda, andando oltre la superficie e i cliché delle convenzioni sociali, dimostra che teniamo davvero all’altra persona e che siamo disposti ad ascoltarla senza giudizio.

Ovviamente, dovremmo essere in grado di rivolgere questa domanda anche a noi stessi, e di ascoltarci senza giudizio proprio come faremmo con un amico.

Troppo spesso sottovalutiamo il nostro stato di benessere fisico e psicologico, preferendo non ascoltare ciò che sentiamo per non doverci fermare e analizzare cosa c’è che non va nella nostra vita.

Mettere la testa sotto la sabbia, come fanno gli struzzi, ignorando i problemi che ci affliggono e le cose che ci fanno stare male è un modo tanto semplice quanto sbagliato di affrontare la vita – e ci allontana molto dalla nostra felicità.

Mi dirai di più?

Mostriamo genuino interesse per le esperienze e i pensieri altrui ponendo domande di approfondimento – senza tuttavia scadere nella voglia di fare gossip e pettegolezzi.

Questo incoraggia l’altra persona ad aprirsi e a sentirsi valorizzata, e aiuterà noi ad “allenare” la nostra empatia.

Ti sono grato

Come spieghiamo nei nostri articoli, la gratitudine è un sentimento potente in grado di rivoluzionarci la vita: esprimere gratitudine per le piccole cose quotidiane può rafforzare i legami e aumentare la positività.

Ringraziare qualcuno per il suo supporto e il suo aiuto non solo lo fa sentire bene, ma ha anche un effetto positivo su di noi, che ci rendiamo conto dell’enorme fortuna che abbiamo a poter contare su quell’amico nella nostra vita.

Allo stesso modo, essere grati a noi stessi per aver superato quella sfida, alle nostre gambe per averci sostenuto nella nostra giornata, alle nostre mani per aver lavorato e cucinato, alla nostra mente…ci aiuta a renderci conto delle molte cose che già possediamo per essere felici oggi.

Sei fantastico

Riconoscere le qualità positive degli altri, sia quelle interiori che esteriori, li fa sentire apprezzati e aumenta la loro autostima – oltre a far capire loro quando questi sono importanti per noi e per la nostra vita.

Quindi, non siamo avidi di complimenti e di elogi nei confronti di chi ci sta accanto, ma approfittiamo di ogni momento per esprimere apprezzamento per una qualità fisica, un’abilità o anche senza nessun motivo in particolare.

Ti perdono

Errare è umano: imparare a perdonare gli altri, e soprattutto se stessi, è fondamentale per liberarsi dal rancore e vivere relazioni più serene.

Iniziamo a perdonare noi stessi per i nostri errori e le nostre mancanze, e cerchiamo di non essere troppo intransigenti e severi con noi stessi: solo così potremo migliorare il nostro umore e, alla lunga, essere più felici.

Successivamente, perdoniamo gli altri per le cose che non fanno nel modo in cui noi vorremmo, per i lati del loro carattere che non ci piacciono, per le offese mosse nei nostri confronti: con quest’azione, libereremo il nostro cuore da un macigno.

Continua così!

Incoraggiare chi sta affrontando difficoltà o sfide può fare la differenza. Un semplice messaggio di sostegno può dare la spinta per perseverare e raggiungere i propri obiettivi e portare più felicità nella nostra vita.

Non dimentichiamo, poi, di incoraggiare noi stessi nel cammino verso il raggiungimento dei nostri obiettivi: a volte abbiamo bisogno solo di credere di più in noi stessi per compiere imprese che pensavamo impossibili.

Di cosa hai bisogno?

Offrire aiuto e supporto a chi ne ha bisogno è un gesto di grande valore, farlo con sincerità e senza aspettative crea relazioni basate sulla fiducia e sul reciproco rispetto, che a lungo termine portano più felicità nella nostra vita.

Poniamoci in un atteggiamento di ascolto empatico nei confronti di chi ci sta accanto e cerchiamo di sintonizzarci sui suoi bisogni e su ciò che gli serve davvero – potrebbe trattarsi di qualche oggetto materiale, o magari di un aiuto concreto o ancora di una spalla su cui piangere e sfogarsi.

Sei importante per me

Rassicurare le persone care del loro valore e del loro posto nella nostra vita è fondamentale per mantenere relazioni sane e durature: significa migliorare la sua autostima e aiutarlo a essere più felice – cosa che, di conseguenza, poterà più felicità anche nella nostra vita.

In questo contesto, non dimentichiamo di dare la giusta importanza anche a noi stessi, e di non metterci sempre all’ultimo posto nella lista delle priorità.

Ti voglio bene

Infine, non diamo mai per scontato il potere di queste semplici parole e dell’espressione verbale dei sentimenti che nutriamo nei confronti di un’altra persona. Esprimere amore e affetto in modo diretto e sincero ha un impatto profondo sulle relazioni e sul benessere di entrambi.

Ricordiamo, inoltre, di esprimere affetto anche nei nostri confronti e di usare parole gentili e amorevoli quando ci rivolgiamo a noi stessi, piuttosto che mortificarci con offese e rimproveri che non fanno altro che renderci infelici.

