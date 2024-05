Dall’Europa più di 1 miliardo di euro per far fronte alla nuova epidemia silenziosa che può colpire 1 persona su 2: la depressione

Più di 1 persona su 2 è considerata a rischio di depressione in tutta l'Unione europea. Il disagio mentale è più frequente di quanto si pensi. E ha anche un costo finanziario molto elevato

Disagio, ansie, distacco sociale. Più di una persona su 2 in Europa è a rischio depressione, e tra questi ci sono anche – e soprattutto – giovani e anzini. Chi è più attento, sente infatti ormai parlare ogni giorno di adolescenti per i quali gli schermi degli smartphone, insieme ai social media, sono diventati parte integrante della loro vita, a volte a scapito della loro salute mentale, o di anziani che si sentono soli o di lavoratori in preda al burnout.

No, non è facile da vivere la vita che ci stiamo scegliendo, e la pandemia di COVID-19, la guerra russa in Ucraina e quella a Gaza, il cambiamento climatico, l’aumento dei costi energetici e del costo della vita hanno senza dubbio conseguenze a lungo termine sulla salute mentale delle persone.

Leggi anche: Ossessionato dalle serie tv? Gli scienziati hanno scoperto un legame tra binge watching e depressione

A dirlo è la Commissione europea che, in occasione della European Mental Health Week dal 13 al 19 maggio, lancia anche sfide interessanti, come un progetto da 9 milioni di euro per formare operatori sanitari e professionisti come insegnanti e assistenti sociali o sviluppare nuove linee guida per dirigenti scolastici, educatori e responsabili politici sul benessere e la salute mentale dei giovani e degli insegnanti.

Gli investimenti dell’Europa

La situazione di questa depressione dilangante non può non impattare anche economicamente, con un costo che rappresenta il 4% del PIL dell’UE.

Per affrontare queste sfide, l’Unione Europea dichiara di stare investendo 1,23 miliardi di euro in 20 iniziative faro e di mirare a implementare diverse misure a supporto.

Tra queste:

l’annuncio di un investimento di 11 milioni di euro dal programma EU4Health per identificare le lacune e potenziare le capacità in collaborazione con l’OMS/Europa

dal programma EU4Health per identificare le lacune e potenziare le capacità in collaborazione con l’OMS/Europa un progetto da 9 milioni di euro , EU-PROMENS, che comprende un programma di formazione multidisciplinare per professionisti della salute e altri settori

, EU-PROMENS, che comprende un programma di formazione multidisciplinare per professionisti della salute e altri settori 10 milioni di euro di supporto della salute mentale per i gruppi più vulnerabili, come i bambini e i rifugiati

There is no health without mental health. We want to break the stigma around mental health and make a positive… Posted by European Commission on Tuesday, May 14, 2024

Come stanno realmente i nostri ragazzi?

A fornirci un quadro completo è l’Unicef, che nel suo “Child and adolescent mental health – The State of Children in the European Union 2024”, stima che sono circa 11,2 milioni i bambini e i giovani entro i 19 anni nell’Unione Europea (ovvero il 13%) che soffrono di un problema di salute mentale (5,9 milioni di maschi e 5,3 milioni di femmine). Tra le persone di età compresa tra i 15 e i 19 anni, circa l’8% soffre di ansia e il 4% di depressione.

Da qui un altro dato più che allarmante: il suicidio è la seconda causa di morte (dopo gli incidenti stradali) tra i giovani fra i 15 e i 19 anni nell’Unione Europea. Nel 2020, circa 931 giovani sono morti per suicidio nell’Ue, equivalenti alla perdita di circa 18 vite a settimana.

La prevalenza del suicidio, in ogni caso, si è ridotta nel corso del tempo, con il 20% dei suicidi in meno nel 2020 rispetto al 2011. Circa il 70% dei giovani di età compresa tra i 15 e i 19 anni nell’UE che muoiono per suicidio sono maschi.

In Italia, tra i ragazzi tra i 15 e i 19 anni che si sono suicidati tra il 2011 e il 2020 il 43% erano ragazzi e circa il 36% ragazze.

Circa la metà (48%), secondo il report, di tutti i problemi di salute mentale a livello globale si manifesta entro i 18 anni, eppure molti casi rimangono non individuati e non trattati. Nell’Unione europea, infatti, nel 2022, per quasi la metà dei giovani adulti (tra i 18 e i 29 anni) i bisogni di assistenza per la salute mentale non erano soddisfatti.

Cosa vuol dire? Che dovremmo necessariamente prestare più attenzione ai nostri giovani di oggi.

QUI il rapporto Unicef completo.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Leggi anche: