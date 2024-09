Così ho migliorato il mio benessere mentale, iniziando a curare questi 7 aspetti della mia vita

Curare il benessere mentale è importante quanto curare il fisico: ecco come fare per avere una vita più soddisfacente e serena

Il benessere mentale rappresenta un aspetto cruciale della nostra vita quotidiana, spesso sottovalutato rispetto alla salute fisica – eppure importante allo stesso modo.

Come un’auto necessita di manutenzione per funzionare in modo ottimale, anche la nostra mente richiede attenzione e cura costanti.

Ma perché dovremmo dare la giusta importanza al benessere mentale? Immaginiamo di camminare su una fune sospesa: mantenere l’equilibrio è essenziale per non cadere. Allo stesso modo, senza una mente equilibrata, siamo più vulnerabili agli stress e alle difficoltà quotidiane.

Il benessere mentale non si limita quindi all’assenza di malattie mentali, ma abbraccia anche la capacità di vivere una vita piena e soddisfacente, influendo su ogni aspetto della nostra vita, dalle performance lavorative alle relazioni personali.

Insomma, ogni decisione e interazione è influenzata dal nostro stato mentale – ecco perché è fondamentale prestare attenzione ai nostri sentimenti e adottare strategie per migliorare il nostro stato d’animo e il nostro equilibrio psicologico.

Le componenti del benessere mentale

Potremmo definire il benessere mentale come un “ecosistema” che abbraccia diverse aree della nostra esistenza: uno squilibrio in un’area provoca un deterioramento del nostro stato mentale in generale.

Scopriamo ora quali sono le aree della nostra vita che supportano il nostro benessere mentale e, soprattutto, come migliorare questi aspetti un poco alla volta per guadagnare una vita più serena e soddisfacente.

Relazioni con gli altri

Le relazioni interpersonali sono una fonte fondamentale di sostegno e felicità. Condividere momenti di gioia e difficoltà con amici e familiari può aiutarci a sentirci meno soli e più compresi.

Le relazioni positive, basate su rispetto e fiducia, sono essenziali per un buon equilibrio mentale. Per coltivare relazioni positive, è cruciale comunicare apertamente e onestamente.

Ascoltare attivamente, mostrare empatia e essere presenti nei momenti importanti per gli altri sono modi efficaci per costruire legami forti. Non sottovalutiamo l’importanza del perdono e della pazienza nelle relazioni.

Leggi anche: I sorprendenti benefici di avere amici da più di 20 anni (e perché dovresti averne cura)

Stress

Lo stress è una parte inevitabile della vita, soprattutto di quella frenetica che viviamo ogni giorno, ma una sua gestione efficace è cruciale per il nostro benessere mentale.

Il modo in cui affrontiamo lo stress e i problemi di ogni giorno può determinare la nostra capacità di mantenere la serenità e di affrontare le difficoltà quotidiane.

Esistono diverse tecniche di rilassamento che possono aiutare a gestire lo stress. La respirazione profonda, la meditazione e lo yoga sono ottimi per calmare la mente e ridurre la tensione.

Se non vogliamo dedicarci a queste pratiche, possiamo investire il nostro tempo dedicandoci a un hobby che amiamo o a fare attività che ci piacciono.

Leggi anche: Non solo Hygge: il concetto danese di “pyt” per allontanare stress e preoccupazioni e ricominciare

Autostima

L’autostima è come il carburante che alimenta il nostro stato mentale. Una sana autostima ci permette di affrontare le sfide con sicurezza e di sentirci degni di amore e rispetto.

Al contrario, una bassa autostima può portarci a sentirci insicuri e inadeguati, nel lavoro come nelle relazioni con gli altri, influenzando negativamente vari aspetti della nostra vita.

Costruire l’autostima richiede tempo e pratica. Iniziamo apprezzando le nostre qualità e i nostri successi, anche i più piccoli, accettando le nostre debolezze senza giudicarci per questo.

Instauriamo poi un dialogo sano con noi stessi, rivolgendoci parole gentili e non sempre e solo critiche, parlando a noi stessi come fossimo un amico in difficoltà e non una persona da disprezzare.

Leggi anche: 7 consigli che ogni psicologo ti darebbe per rinforzare la tua autostima

Resilienza

La resilienza è la capacità di affrontare le avversità e di superare le difficoltà. Non è una qualità innata ma, come per l’autostima, si tratta di qualcosa che dobbiamo sviluppare e rafforzare nel tempo.

Per migliorare la propria resilienza, pratichiamo l’autoconsapevolezza e il pensiero positivo: identifichiamo le emozioni e i pensieri in situazioni difficili per riuscire a gestirli meglio, e scegliamo obiettivi realistici e raggiungibili.

Leggi anche: Resilienza: 6 esercizi da fare ogni giorno per costruire la tua forza mentale

Buon riposo

Veniamo ora a strategie più pratiche e concrete, come la cura del proprio riposo notturno. Un sonno di qualità è essenziale per la salute mentale: la mancanza di sonno può causare problemi di concentrazione, irritabilità e, a lungo termine, influire negativamente sulla salute mentale.

Se soffriamo di insonnia o abbiamo difficoltà a dormire tutta la notte, niente panico: ci sono moltissimi rimedi naturali per migliorare la qualità del sonno.

Possiamo, per esempio, creare una routine serale rilassante che preveda la non esposizione agli schermi e alle luci blu prima di mettersi a letto, la lettura di un buon libro, un bagno caldo e rilassante.

Leggi anche: Questa è la cosa più sbagliata da fare se vuoi dormire e riposare bene tutta la notte

Dieta e sport

Non dimentichiamolo mai: ciò che mangiamo ha un impatto diretto sulla nostra salute mentale. Mangiare in modo equilibrato, evitando junk food e cibi troppo zuccherati, può migliorare notevolmente l’umore e ridurre i sintomi di ansia e depressione.

Allo stesso modo, anche l’attività fisica svolge un ruolo cruciale nel miglioramento del nostro benessere mentale: mentre facciamo sport, il nostro organismo rilascia endorfine, migliorando l’umore e riducendo lo stress.

Non c’è bisogno di iscriversi in palestra o di diventare degli atleti – anche una semplice passeggiata (magari nel verde) apporta molti benefici alla nostra salute.

Leggi anche: Cosa succede al tuo cervello quando ti alleni ogni giorno? La risposta della neuroscienza

Crescita personale

Infine, la crescita personale gioca un ruolo significativo nel benessere mentale, poiché ci aiuta a trovare un senso di scopo e significato nella vita, e a sviluppare una maggiore comprensione di noi stessi e del mondo che ci circonda.

Possiamo coltivare il nostro mondo interiore leggendo libri e saggi, praticando la meditazione o introducendo nella nostra vita la pratica della scrittura emotiva (il cosiddetto journaling) – anche pochi minuti al giorno possono avere effetti benefici duraturi.

Non vuoi perdere le nostre notizie ?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram.

e Siamo anche su Google News attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite.

Ti consigliamo anche: