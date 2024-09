Cosa ti rende più o meno simpatico? La risposta è nel tuo volto

Essere più o meno simpatici, o apparire più o meno simpatici, potrebbe essere una questione di espressività del volto. Questo è ciò che pensano i ricercatori che hanno effettuato uno studio sulla simpatia per capire cosa influenzi il giudizio delle persone

Ci sono persone che fanno più simpatia, altre che invece ci appaiono meno simpatiche, ma perché? Secondo gli scienziati, a decidere cosa ci renda più o meno simpatici è l’espressività del nostro volto.

Simpatia, cosa significa

Partiamo con il dire che “simpatia” deriva dal greco sympatheia che significa provare insieme un’emozione, una persona ci sta simpatica perché creiamo una connessione in base ad una emozione.

Torniamo allo studio.

Simpatia ed espressività del volto

Noi esseri umani, a differenza di altri animali, abbiamo moltissime espressioni facciali che corrispondono alle emozioni che proviamo.

Siamo abituati a comunicare attraverso le parole, ma in realtà diciamo molto di più, e più onestamente, ciò che pensiamo e proviamo attraverso la comunicazione non verbale, quella cioè del nostro corpo: in particolare attraverso le nostre espressioni facciali.

Gli scienziati hanno sopposto migliaia di persone ad una serie di test visivi per determinare cosa renda le persone simpatiche.

Uno studio sulla simpatia

In pratica ai partecipanti son stati mostrati video o hanno effettuato video chiamate con persone a cui è stato richiesto di essere più o meno espressive con il volto e di modulare volontariamente la loro espressività facciale per raggiungere obiettivi sociali: come apparire amichevoli, minacciosi e in disaccordo senza causare antipatia.

Successivamente ai partecipanti è stato chiesto di valutare gli interlocutori e dai dati raccolti è emerso che le persone più espressive erano considerate più simpatiche.

Ma perché?

Una persona espressiva ci permette di capire cosa sta provando (a meno che non stia mentendo), e questo ci dà più sicurezza.

A cosa serve sapere come mai sembriamo simpatici

Oltre a conoscere meglio l’essere umano, questo studio potrebbe permettere di creare umanoidi ancora più simili a noi.

In conclusione potrei dirti che per fare più simpatica potresti modulare e aumentare la tua espressività facciale, come un futuro umanoide, ma credo che sia meglio restare onesti con se stessi, a costo di non fare simpatia a tutti.