Cosa ti fa pensare che la tua vita sia inutile? Ti mostro che ti stai sbagliando (ecco come rimediare)

Può capitarci, talvolta, di pensare che la nostra esistenza non abbia senso, che la vita che viviamo sia inutile. Questo accade perché magari ci confrontiamo con altre persone, nella vita vera o sui social, che sembrano avere successo, fama, felicità – in pratica, tutto ciò che a noi manca.

Vedere (anzi spiare) le vite degli altri può demoralizzarci e, soprattutto, può portarci a svalutare la nostra esistenza, i nostri pregi e i nostri successi personali, costringendoci a confrontarci con un senso di vuoto esistenziale.

Questo stato di demotivazione può farci sentire inadeguati e incapaci di reagire, portando a una forma di depressione che ci paralizza emotivamente.

Non è raro, in questi casi, cercare di riempire il vuoto con comportamenti compensatori come il cibo, l’alcol, il gioco d’azzardo o lo shopping compulsivo.

Si tratta, in tutti i casi, di “soluzioni tampone”, che appagano la nostra insofferenza per un breve istante, e di cui abbiamo bisogno in dosi sempre maggiori per continuare a vivere senza soffrire troppo.

In pratica, è come se mettessimo un tappo al nostro senso di vuoto che, anziché rimpicciolirsi, finisce per allargarsi sempre di più, poiché non curiamo le cause alla base di questo disagio.

Ma come si contrasta questo doloroso senso di smarrimento e inutilità? Cosa possiamo fare per ritrovare il senso della nostra vita, per riportare sapore e colore nella nostra esistenza? Vediamo insieme.

Ascoltati

Per riempire questo vuoto e colorare la nostra esistenza, evitando di cadere nella trappola delle dipendenze, sia esse cibo, fumo, alcol o altre forme di compensazione, è fondamentale imparare ad ascoltarsi.

Nella frenesia della vita moderna, siamo talmente immersi nelle mille attività quotidiane che raramente prestiamo attenzione alla nostra voce interiore. Tuttavia, è essenziale fare uno sforzo consapevole, soprattutto nei momenti di maggiore difficoltà.

Esistono diversi modi per iniziare a coltivare questa consapevolezza: la meditazione, ad esempio, può aiutarci a concentrarci sul momento presente; anche la scrittura di un diario emotivo può facilitare una maggiore chiarezza mentale.

Si tratta di pratiche semplici, che tutti noi possiamo mettere in pratica, che ci permettono di esplorare e comprendere meglio i nostri stati d’animo e le nostre esigenze, offrendoci strumenti preziosi per affrontare le sfide quotidiane.

Riscopri il tuo valore

Il senso di inutilità e di vuoto spesso nasce da una percezione distorta della realtà, amplificata dai social media che ci mostrano le vite apparentemente perfette di parenti, amici e colleghi.

Invece di confrontarci costantemente con gli altri, è utile rivolgere l’attenzione verso noi stessi. Ognuno di noi possiede punti di forza e qualità uniche (che magari gli altri ci invidiano), mentre su ciò che non abbiamo ancora possiamo lavorare per migliorare.

Se desideriamo migliorare il nostro fisico, ad esempio, anziché invidiare gli altri, potremmo iniziare a praticare sport regolarmente e adottare una dieta equilibrata.

Se il nostro obiettivo è una posizione lavorativa migliore, potremmo investire tempo e risorse nello studio e nell’acquisizione di nuove competenze.

Ricordiamoci che siamo artefici del nostro destino: valorizzare ciò che abbiamo e impegnarsi per ottenere ciò che ancora non è alla nostra portata ci aiuterà a trovare una maggiore soddisfazione nella nostra vita.

Inizia dalle piccole cose

È facile riempirsi la bocca di grandi obiettivi e abbattersi perché questi non si realizzano magicamente. Quando ci troviamo in un periodo di vuoto e smarrimento, faremmo bene a mettere da parte i sogni di gloria e a concentrarci sui piccoli passi da compiere ogni giorno.

Cerchiamo di migliorare un poco ogni giorno, introducendo nuove abitudini positive, dedicandoci al decluttering, concedendoci passeggiate nella natura e praticando la gratitudine.

All’inizio sembreranno gesti inutili, ma a poco a poco troveremo enorme giovamento dal portare avanti queste pratiche – e anche il nostro umore migliorerà notevolmente.

Cura la relazione con te stesso

Se c’è una persona che può aiutarci a uscire da questo senso di vuoto, quella siamo noi: se non siamo in grado di trovare dentro di noi la forza necessaria per rimetterci in piedi, nessuno può farlo al posto nostro.

Iniziamo quindi a curare la relazione con noi stessi, con la persona con cui trascorreremo ogni giorno della nostra vita. Parliamo a noi stessi con indulgenza e gentilezza, come faremmo con un amico in difficoltà, ed evitiamo di giudicarci sempre in modo impietoso.

Prendiamo ogni settimana un “appuntamento con noi stessi” e facciamo qualcosa di nuovo da soli: potremmo andare a mangiare in un nuovo ristorante, andare alla SPA, visitare un museo, vedere un film al cinema.

Tutto quello che dobbiamo fare è scegliere un’attività che ci piaccia e che ci faccia stare bene – del resto, chi conosce i nostri gusti meglio di noi stessi?

A poco a poco, miglioreremo il nostro umore, diventeremo più autonomi e indipendenti, apprezzeremo la nostra compagnia e non ci sentiremo più vuoti e soli.

