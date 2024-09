Cosa sono le credenze limitanti? Come lasciarsele alle spalle (e rendere solide quelle potenzianti)

Le nostre credenze ci limitano e ci impediscono di raggiungere i nostri obiettivi: ecco come demolirle per crescere davvero

Tutti noi desideriamo un cambiamento importante nelle nostre vite. C’è chi vuole raggiungere più successo nel lavoro o nella carriera scolastica, chi vuole cambiare aspetto fisico, chi vuole migliorare il proprio look e la propria estetica.

In teoria, siamo tutti bravi a desiderare, ma nella pratica quanti di noi riescono a realizzare ciò che desiderano? Molto pochi. La maggior parte delle persone, infatti, si lascia bloccare da pensieri e credenze limitanti.

Se vi siete mai detti “non ce la farò mai”, “questo non fa per me”, “non posso riuscirci”, o “è impossibile”, appartenete anche voi a questa categoria.

Spesso, per ottenere i risultati sperati, è necessario compiere dei cambiamenti nel modo di pensare e nel comportamento. Vediamo insieme cosa sono le credenze limitanti e come iniziare a demolirle per ottenere davvero ciò che desideriamo.

Le credenze limitanti

Le credenze sono idee e giudizi che ciascuno di noi ha riguardo alla propria vita e all’esistenza in generale. Spesso, le credenze sono formate da idee personali, ma talvolta sono influenzate dalla famiglia o dalla società.

Fortunatamente, le credenze non sono immutabili, ma possono essere aggiornate e cambiate. Il cambiamento può avvenire in seguito a eventi ed esperienze che ci fanno ricredere su una determinata idea, oppure attraverso un lavoro di consapevolezza e di demolizione della credenza stessa, come quello che proponiamo in questo articolo.

Ma perché dobbiamo demolire le nostre credenze? Come dimostra la Programmazione Neurolinguistica (PNL), non è tanto importante se una credenza sia vera o falsa, quanto piuttosto se sia funzionale agli obiettivi che ci prefiggiamo.

Facciamo un esempio: immaginiamo di partecipare a un concorso per un posto di lavoro prestigioso, ma di avere la convinzione di non riuscire a superare il test d’ingresso.

Questa credenza influenzerà negativamente la nostra motivazione e il nostro impegno in tutte le fasi di studio e preparazione per il test, aumentando così la probabilità di fallire.

Gli psicologi definiscono questo fenomeno come “profezia che si auto-avvera”. In pratica, agiamo inconsciamente in modo da confermare la nostra credenza: se crediamo di non riuscire a superare il test, è probabile che non lo supereremo.

Ovviamente, non ci rendiamo conto che questa è una credenza limitante e non la realtà dei fatti, quindi non ci sorprendiamo più di tanto se non riusciamo a raggiungere i nostri obiettivi ambiziosi.

E invece, riconoscere le credenze che ci limitano è il primo passo per superarle: se pronunciamo spesso frasi come “sicuramente è così” o “sono sicuro che…”, è probabile che stiamo dando voce a una credenza limitante che ostacola il nostro percorso di successo lavorativo e personale.

Come demolire le credenze limitanti

Abbiamo detto che le credenze limitanti non sono scritte nella pietra e che, per fortuna, possono essere demolite con un po’ di impegno da parte nostra. Ecco come fare a distruggerle per sostituirle con credenze più funzionali:

Rifletti con distacco

Iniziamo osservando le nostre credenze come un osservatore esterno. Questa distanza emotiva ci permette di analizzarle in modo più oggettivo, senza lasciarci influenzare da giudizi o preconcetti.

Considera la credenza limitante

Una volta identificata la credenza limitante, analizziamola a fondo. Quali sono le prove a suo favore? E quali le prove contrarie?

Per aiutarci a rispondere a queste domande, possiamo anche fare una lista scritta dei pro e dei contro. È importante riconoscere che le credenze, per quanto radicate, non sono verità assolute.

Apriti al dubbio

Essere aperti al dubbio è fondamentale: ovviamente, non significa mettere in discussione tutto ciò in cui crediamo, ma essere disposti a considerare nuove prospettive, o imparare a guardare alle cose da un altro punto di vista.

Quali benefici ci offre questa credenza limitante? E quali limiti ci impone? Per rispondere a queste domande, possiamo confrontarci con un amico che ha un’opinione diversa dalla nostra, aprendoci al dialogo e provando a non rimanere fossilizzati sulle nostre posizioni.

Seppellisci le vecchie credenze

Immaginare un luogo dove conservare le vecchie credenze ci aiuta a simbolicamente distaccarsene. È un modo per riconoscere il loro valore nel passato, senza però permettere loro di influenzare il nostro presente.

Costruisci nuove credenze

Ora che abbiamo demolito la credenza limitante, dobbiamo costruirne una nuova a cui poterci affidare per il nostro progresso. Visualizziamo la credenza potenziante che desideriamo adottare.

Quali benefici ci porterebbe? Come cambierebbe la nostra vita? Più dettagliata sarà la visualizzazione, più efficace sarà il processo.

Abbi fede

Come abbiamo detto all’inizio, talvolta sono le nostre stesse esperienze a creare e rafforzare le credenze: se siamo stati traditi dal nostro partner, tenderemo a credere che accadrà ancora; se un cane ci ha aggredito da piccoli, siamo propensi a temere l’aggressione di questi animali.

Anziché concentrarci sulle esperienze negative e sulle credenze limitanti che hanno generato in noi, proviamo a ricordare esperienze passate in cui abbiamo superato delle sfide inizialmente ritenute impossibili.

Questo ci mostra che siamo capaci di cambiare le nostre credenze e di raggiungere obiettivi che prima sembravano irraggiungibili.

