Il canto degli uccelli rasserena e abbassa la pressione, ma il rumore del traffico annulla tutto, provocando ansia e stress

Il canto degli uccelli ha un impatto positivo sull’umore, rasserenando e abbassando la pressione in modo naturale. Ma viene tutto vanificato dal rumore del traffico, che provoca ansia e stress. Lo dimostra ora uno studio guidato dalla University of the West of England (Regno Unito). E fa molto riflettere su cosa stiamo facendo anche a noi stessi

I suoni artificiali come il traffico veicolare possono annullare l’impatto positivo dei suoni naturali, sullo stress e l’ansia delle persone, rendendoci nervosi e irritabili: una ricerca guidata dalla University of the West of England (Regno Unito) fa molto riflettere su cosa stiamo facendo anche a noi stessi.

Precedenti ricerche avevano già dimostrato scientificamente che suoni naturali, come il canto degli uccelli, possono abbassare la pressione sanguigna, la frequenza cardiaca e respiratoria, nonché lo stress e l’ansia.

Purtroppo però tutti questi effetti benefici possono essere completamente annullati dai suoni antropogenici, come il rumore del traffico o degli aerei, con effetti negativi sulla salute e sul benessere umano.

Nel nuovo studio, 68 studenti volontari hanno ascoltato tre suoni di 3 minuti: il primo, naturale, registrato all’alba nel West Sussex (Regno Unito), poi lo stesso paesaggio sonoro combinato con suoni del traffico stradale a 32 km/h, infine sempre lo stesso nel traffico ma a 65 km/h. L’umore generale e l’ansia sono stati valutati prima e dopo attraverso scale predefinite.

I risultati hanno dimostrato che ascoltare suoni naturali riduceva i livelli di stress e ansia auto-riportati e migliorava il recupero dell’umore dopo qualche fattore di stress. Ma tutti questi benefici erano limitati quando venivano inclusi i suoni del traffico. Il suono naturale da solo era associato inoltre ai livelli più bassi di stress e ansia, con quelli più alti riferiti dopo l’ascolto del suono che includeva il traffico, soprattutto quello più intenso.

Gli autori concludono quindi che la riduzione della velocità del traffico nelle aree urbane potrebbe influenzare la salute e il benessere umano non solo attraverso i suoi impatti sulla sicurezza, ma anche attraverso il suo effetto sui suoni naturali.

Il nostro studio dimostra che ascoltare suoni naturali può ridurre stress e ansia e che i suoni antropogenici come il rumore del traffico possono mascherare potenziali impatti positivi – concludono gli autori – Ridurre la velocità del traffico nelle città è quindi un passo importante per le persone che sperimentano gli effetti positivi della natura sulla loro salute e sul loro benessere

I risultati, forse intuitivi, ma mai dimostrati scientificamente prima, fanno davvero molto pensare. E dovrebbero spingere gli esseri umani ad agire.

Il lavoro è stato pubblicato su PLOS ONE.

Fonti: EurekAlert / PLOS ONE

