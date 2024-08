Impara a goderti il viaggio, perché quello che conta non è la destinazione finale

Gli obiettivi, quelli grandi e ambiziosi, non sono mai a portata di mano: ecco come non abbattersi durante il viaggio per raggiungerli

Tutti noi abbiamo degli obiettivi, piccoli o grandi che siano: c’è chi vuole dimagrire o tonificare il proprio fisico con l’attività sportiva, c’è chi vuole avere successo nella vita lavorativa o scrivere un libro, o anche chi vuole acquisire un’abilità, come per esempio imparare a suonare uno strumento.

All’inizio, quando si delinea il piano e si vede l’obiettivo all’orizzonte, tutti siamo motivati al massimo e non vediamo l’ora di iniziare, convinti che quel traguardo sia già alla nostra portata, che basti allungare un po’ la mano per riuscire ad afferrarlo.

Purtroppo però, una volta messi in marcia verso l’obiettivo, ci rendiamo presto conto che la nostra meta è molto più lontana di quello che credevamo, e che fra noi ed essa ci sono problemi, ostacoli, fatica, sacrifici.

Questo è il motivo per cui moltissime persone si arrendono presto, decidendo che quell’obiettivo non merita tutto l’impegno e il sacrificio che pretende per essere raggiunto.

In altri casi, anche chi continua a incespicare verso l’obiettivo lo fa nutrendo sentimenti di frustrazione, rabbia, angoscia – anche perché più ci si impegna, più la meta sembra allontanarsi.

Se anche voi vi ritrovate in uno dei due scenari descritti, forse vi starete chiedendo come si fa a rimanere motivati, a mantenere una mentalità positiva o a lavorare costantemente per raggiungere gli obiettivi prefissati.

Il problema è che spesso il nostro sguardo è così proteso in avanti da non vedere cosa ci circonda in questo momento: in altre parole, siamo così impegnati a costruire il nostro futuro ideale che dimentichiamo di celebrare e apprezzare il presente.

In questo articolo vogliamo suggerirvi alcune strategie per imparare a godervi il viaggio verso un obiettivo, per iniziare a essere felici e soddisfatti anche prima di aver raggiunto la destinazione.

Divertiti

La strada verso il nostro obiettivo non deve essere un pellegrinaggio fatto di privazioni e sofferenze – altrimenti tutto il viaggio diventa simile a un castigo infernale!

Dobbiamo, al contrario, trasformare tutto il percorso verso il raggiungimento di un obiettivo in un’esperienza divertente, dalla quale possiamo apprendere anche qualche lezione che ci porteremo dietro per tutta la vita.

Facciamo qualche esempio. Se il nostro obiettivo è rimetterci in forma, non è detto che dobbiamo massacrarci in palestra ogni giorno e mangiare solo riso scaldato.

Possiamo provare sport a cui non ci eravamo mai accostati prima (e magari scoprire che ci piacciono) perché l’importante deve essere il movimento del corpo, non la sofferenza estrema.

Al tempo stesso, mettersi a dieta e iniziare a mangiare in modo più sano può trasformarsi in un percorso alla scoperta di nuove ricette, nuovi sapori, in una sperimentazione di ingredienti e accostamenti inediti che ci farà adorare ciò che mangiamo.

Cerchiamo qualcosa di bello e divertente in ogni passo verso il nostro obiettivo, concediamoci il permesso di fare qualcosa che ci piace e riusciremo a godere ogni momento del viaggio.

Concentrati sulle piccole vittorie

Alzi la mano chi non vorrebbe raggiungere un obiettivo ambizioso nel minor tempo possibile e senza sforzo (o quasi): purtroppo, però, i grandi risultati sono frutto di un percorso lento e faticoso, che ci porta via impegno ed energie e a cui dobbiamo dedicarci anima e corpo.

Questo non vuol dire, tuttavia, che fra noi e il nostro obiettivo non ci sia nulla: impariamo a riconoscere che abbiamo superato molti ostacoli nella nostra vita e iniziare a darci credito.

È fin troppo facile concentrarsi su tutto il lavoro che ancora resta da fare e trascurare tutti i progressi che già abbiamo compiuto in direzione del nostro obiettivo.

Diamo a noi stessi una pacca sulla spalla e premiamoci per tutto quello che siamo riusciti a ottenere e ricordiamoci dei nostri successi quando lo sconforto prende il sopravvento.

Accetta le sfide, i rischi e gli errori

In ogni viaggio ci saranno sfide e ostacoli – è normale. Tuttavia, molte persone vedono questi ostacoli come motivi per arrendersi piuttosto che come sfide da superare con coraggio.

Per godersi il viaggio, è necessario imparare a divertirsi con le sfide e affrontare l’ignoto con curiosità. Gli errori, i passi falsi e le sfide possono diventare trampolini di lancio e possono lasciare a noi un insegnamento importante per il futuro.

Apprezza la lentezza

Rallentare potrebbe sembrare inconcepibile se abbiamo degli obiettivi da raggiungere – soprattutto in una società come quella attuale, in cui sembra che tutti riescano a raggiungere grandi traguardi tranne noi.

A volte, però, prendersi una pausa è l’unico modo per acquisire veramente chiarezza e sperimentare la pienezza della vita: rallentare e concentrarsi sul passo successivo è tutto ciò che serve.

Solo così potremo goderci il viaggio, divertendoci e imparando a crescere, restando curiosi di ciò che la vita e il presente hanno da offrire!

