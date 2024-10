Affinità di coppia: 3 segnali confermati dalla scienza per capire se siete compatibili e fatti l’uno per l’altro

Una relazione di coppia si nutre di tanti elementi - fra questi, passioni comuni e modi simili di vedere la vita (anche se non basta questo)

Come si fa a sapere se il partner che abbiamo accanto è davvero compatibile con noi? Le nostre nonne avevano dicevano: chi si somiglia si piglia – ed è una verità che può ancora dirci molto oggi.

Quando condividiamo interessi, gusti e tratti della personalità con il nostro partner, la relazione scorre in modo più fluido e naturale (e la scienza conferma). Ma quali sono i segnali che indicano una forte compatibilità di coppia?

Gusti musicali simili

La musica è una delle forme d’arte più potenti per unire le persone, e condividere gusti musicali con il tuo partner può essere un segnale di compatibilità emotiva profonda.

Uno studio del 2011 pubblicato sul Personality and Social Psychology Bulletin ha rilevato che le persone con gusti musicali simili tendono a condividere anche valori e atteggiamenti simili, fattori che spesso si traducono in una maggiore attrazione e affinità.

Pensiamo a quando siamo in macchina con il nostro partner e parte la nostra canzone preferita: cantare insieme non è solo divertente, ma può anche rappresentare una forma di connessione emozionale.

Quando entrambi i membri della coppia amano lo stesso genere musicale, la musica diventa un linguaggio comune che rafforza la relazione e permette di affrontare le sfide della vita quotidiana con una marcia in più.

Gusti simili negli hobby

Un altro indicatore chiave di compatibilità con il proprio partner è condividere hobby e passioni. Le attività comuni offrono opportunità di trascorrere del tempo di qualità insieme, che si tratti di fare escursioni, cucinare, collezionare oggetti o condividere un interesse per la fotografia.

Uno studio del 2018 pubblicato sull’International Journal of Applied Positive Psychology ha rivelato che le coppie che condividono attività simili provano emozioni positive e tendono ad avere relazioni più soddisfacenti e longeve.

Questo perché gli hobby condivisi favoriscono la creazione di ricordi e di esperienze fatte insieme, che arricchiscono la relazione, aumentando l’intimità e la complicità.

Personalità simili

Infine, anche la personalità gioca un ruolo cruciale nel determinare il successo di una relazione. Secondo uno studio del 2007 dell’Università della California, le coppie con personalità simili tendono a sperimentare una maggiore qualità nelle loro relazioni, grazie alla cosiddetta convergenza emotiva.

Questo fenomeno si verifica quando i partner iniziano a provare e rispondere alle emozioni in modi sempre più simili, creando un’intesa e una complicità che va oltre la superficie.

Avere personalità simili significa che noi e il nostro partner affrontiamo, probabilmente, le situazioni con lo stesso livello di entusiasmo, di calma o di ottimismo, e condividiamo una linea comune quando si tratta di risolvere problemi complessi o crisi.

Anche il senso dell’umorismo gioca un ruolo fondamentale: quando si ride delle stesse cose o si condividono battute e riferimenti a cose che solo i due partner conoscono (connesse a eventi vissuti insieme, a film che entrambi amano, a persone realmente conosciute), si dimostra di avere una comprensione reciproca profonda.

Questo allineamento di personalità non solo rafforza il legame di coppia, ma ci permetterà anche di affrontare insieme le sfide della vita in modo più collaborativo ed efficace.

Non solo affinità…

Attenzione però, perché le affinità e le similitudini in fatto di interessi e gusti musicali non bastano a garantire la longevità di una relazione di coppia, in cui giocano un ruolo importante anche altri fattori – come la comprensione, l’empatia, la fiducia reciproca, la stima.

E inoltre, se è vero che le similitudini avvicinano, è importante anche che ciascuno dei partner mantenga un proprio spazio personale in cui coltivare i propri hobby e le proprie passioni da solo – per apprezzare ancora di più i momenti di comunione con l’altra persona.

Insomma, la compatibilità non significa essere identici in tutto, ma piuttosto trovare un equilibrio che permetta alla coppia di crescere insieme, valorizzando tanto le somiglianze quanto le differenze.

