10 frasi che dice sempre chi si annulla per l’altro in una relazione

Una relazione di coppia sana e serena si basa sul rispetto reciproco e sul dialogo sincero. Capita però che uno dei due partner si annulli a vantaggio dell'altro: vediamo come riconoscere questo fenomeno tossico (e come contrastarlo senza conflitti)

Le relazioni di coppia dovrebbero essere basate su rispetto, stima e un equilibrio tra i bisogni di entrambi i partner – tuttavia, non sempre questo accade.

Capita, talvolta, che uno dei due partner prenda il sopravvento, portando l’altro a mettere da parte i propri desideri e bisogni: questo può trasformarsi in un processo di auto-annullamento, dove la persona che lo vive fatica a riconoscerlo e a liberarsene.

Anche se da fuori, a chi guarda con un occhio esterno, la situazione squilibrata appare in modo molto chiaro, chi è dentro la relazione tende a giustificare il comportamento proprio e del partner – magari con particolari frasi o atteggiamenti.

In questo articolo, vogliamo puntare i riflettori su alcune delle frasi più spesso dette da chi si annulla in una relazione, spiegandone le criticità nascoste e suggerendo strategie per invertire la rotta (senza entrare in crisi con il proprio partner, ovviamente!).

Leggi anche: Perché amare significa davvero non dire SOLO “mi dispiace”: 5 cose che dovresti fare dopo le scuse

Non preoccuparti, faccio io

Questa frase sembra innocua, ma dietro potrebbe celarsi un costante sacrificio da parte di chi la dice: chi si annulla, infatti, assume spesso il ruolo di “risolutore”, mettendo sempre le necessità del partner davanti alle proprie.

Ricordiamo che, in una relazione sana, entrambi i partner dovrebbero condividere responsabilità in maniera equa. Per raggiungere questo equilibrio, il primo difficile passo è imparare a dire “no”.

Senza sentirci in colpa e in maniera delicata, iniziamo a invitare il nostro partner a dividere le incombenze con noi, e a prendersi carico delle proprie responsabilità.

Leggi anche: Imparare a dire no: ecco perché è importante (e come fare)

L’importante è che tu stia bene

Concentrarsi sul benessere del partner è normale e giusto ma, quando diventa l’unico obiettivo, significa che si sta trascurando se stessi: chi si annulla tende a vedere la felicità del partner come l’unica fonte di soddisfazione.

Ricordiamo che la nostra felicità e il nostro benessere sono altrettanto importanti: se non sappiamo da dove partire per prenderci cura del nostro benessere, facciamo una lista delle cose che ci fanno stare bene e dedichiamo loro un momento specifico della giornata.

Leggi anche: Self-care: 10 semplici cose che puoi fare ogni giorno per prenderti cura di te stesso

Non importa

Questa frase può indicare una disponibilita a sottomettersi, rinunciando ai propri desideri o preferenze per evitare conflitti o per compiacere il partner.

Come abbiamo detto, una relazione sana si basa sull’equilibrio fra le parti – quindi è essenziale che tutti e due i membri della coppia abbiano la possibilitrà di esprimere la propria opinione, di manifestare i propri desideri e i propri bisogni.

Se ci troviamo in una situazione simile, iniziamo a esprimere e manifestare le nostre opinioni con più frequenza: le relazioni sono fatte di compromessi, e i nostri desideri meritano spazio tanto quanto quelli del partner.

Mi dispiace se ti ho fatto arrabbiare

Chiedere scusa è essenziale per il benessere della coppia, ma chi si annulla spesso si assume la responsabilità emotiva per i sentimenti negativi del partner, anche quando non è colpa sua: in altre parole, non fa che scusarsi continuamente solo per evitare lo scontro o il litigio.

Prima di chiedere scusa al nostro partner, fermiamoci un momento e chiediamoci se abbiamo davvero sbagliato qualcosa, imparando a riconoscere quando le scuse sono necessarie e quando non lo sono: non tutto è sotto il nostro controllo, e non dobbiamo assumerci la responsabilità di ogni emozione altrui.

Leggi anche: Quando vuoi dire ‘grazie’, non dire ‘mi dispiace’

Non so cosa farei senza di te

Questa frase, giudicata magari romantica e dolce, rivela in realtà una dipendenza emotiva: chi si annulla spesso sente che la propria vita ruota interamente attorno al partner, temendo l’idea di perdere la relazione.

In questo caso, è importante coltivare la propria indipendenza: dedichiamoci a passioni e attività che ci piacciono e ci rendono felici anche al di fuori della relazione.

Non voglio causare problemi

Ecco un’altra frase classica di chi si annulla per evitare conflitti: chi la pronuncia evita di esprimere ciò che sente o pensa per non disturbare la quiete della relazione.

E invece, affrontare i problemi è una parte sana delle relazioni: impariamo quindi a comunicare i nostri disagi e i nostri bisogni senza paura di creare conflitti. Il dialogo è il primo passo per una relazione sana e matura.

Facciamo quello che vuoi tu

Anche rinunciare alla propria opinione o desiderio per seguire sempre le scelte del partner è un segno chiaro di auto-annullamento. In questo caso, è importante lavorare sul rafforzamento della nostra autostima.

Le nostre opinioni e i nostri desideri contano tanto quanto quelli del partner: se oggi abbiamo dato priorità a una sua richiesta, domani toccherà al soddisfacimento del nostro desiderio.

Sono felice se tu sei felice

Anche in questo caso, ci troviamo di fronte a un meccanismo di dipendenza emotiva, in cui la propria felicità dipende in modo esclusivo da quella del partner.

Impegniamoci, invece, a trovare la nostra fonte di felicità, indipendentemente dallo stato emotivo del partner – ricordando che essere felici solo in funzione dell’altro non è sano.

Non ho bisogno di niente

Chi si annulla spesso minimizza o nasconde i propri bisogni per non sembrare un peso. Questo può portare a un profondo senso di frustrazione e insoddisfazione: vorremmo che il partner “indovinasse” ciò di cui abbiamo bisogno ma, se non glielo comunichiamo a parole, è un’impresa un po’ ardua.

Ecco perché il dialogo fra i due membri della coppia è importantissimo: riconosciamo i nostri bisogni e comunichiamoli chiaramente al partner – non c’è nulla di sbagliato nel chiedere ciò di cui si ha bisogno.

Va bene così

Anche quando le cose non vanno bene, chi si annulla spesso preferisce non affrontare i problemi per evitare discussioni, accontentandosi di una situazione precaria che lo rende infelice.

Se le cose non ci stanno (più) bene e c’è qualcosa che vorremmo cambiare, è importante dirlo: iniziamo a identificare le aree della relazione che non ci soddisfano e lavoriamo con il partner per migliorarle.

Non vuoi perdere le nostre notizie ?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram.

e Siamo anche su Google News attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite.

Ti consigliamo anche: