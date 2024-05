Il latte di avena può davvero aiutarti davvero a perdere peso?

Bere un frullato a base di avena tutti i giorni per perdere peso: è l'ultima assurda moda (senza senso!) che spopola su TikTok

Su TikTok sta spopolando un nuovo trend, che promette un dimagrimento veloce e massiccio: stiamo parlando dell’ #Oatzempic.

Il termine nasce dall’unione di Oat (avena) e Ozempic, nome di un farmaco per il diabete il cui utilizzo è stato ampiamente promosso, sempre su TikTok, come “rimedio magico” per un dimagrimento drastico.

Leggi anche: I diabetici non trovano più l’Ozempic: la scellerata corsa al farmaco solo per dimagrire sta provocando carenze

L’hashtag #Oatzempic è ormai virale e numerosi sono i video di utenti che raccontano la loro esperienza di dimagrimento molto positiva grazie all’assunzione quotidiana di un bibitone (disgustoso!) a base di fiocchi d’avena.

Il dimagrimento che diventa ossessione

Per molte persone dimagrire, avere un fisico snello e asciutto, è una questione di vita o di morte: sarebbero disposte a qualsiasi cosa pur di raggiungere la forma fisica desiderata – anche a mettere a repentaglio la propria salute.

Non sorprende quindi, il ricorso a farmaci (come l’Ozempic), l’adozione di abitudini assurde e pericolose, o la proliferazione di ricette “miracolose” per perdere peso.

L’Oatzempic rientra in quest’ultima categoria: si tratta, infatti, di un frullato a base di acqua, fiocchi d’avena e succo di limone, da bere ogni giorno se si vuole perdere peso.

Chi lo ha provato, superato il disgusto iniziale, si mostra entusiasta e dichiara di essere riuscito a dimagrire anche molti chili bevendo ogni giorno questo bizzarro frullato.

L’avena fa davvero dimagrire?

Bere ogni giorno questa specie di latte d’avena fa davvero dimagrire? Risposta breve: no. Non esistono evidenze scientifiche del fatto che l’assunzione quotidiana di fiocchi d’avena (interi o frullati) favorisca la perdita di peso.

Tuttavia, diversamente da altri trend di TikTok molto più pericolosi per la salute, mangiare ogni giorno una mezza tazza di fiocchi d’avena non ha controindicazioni – anzi, può avere effetti benefici sull’organismo.

Leggi anche:

L’avena è una buona fonte di fibre solubili, in particolare un tipo chiamato beta-glucano, in grado di abbassare i livelli di colesterolo nel sangue e di ridurre i picchi di zucchero nel sangue dopo i pasti.

Il consumo regolare di fibre, inoltre, può anche ridurre il rischio di insorgenza di malattie cardiache e di alcuni tumori – oltre a favorire la motilità intestinale e a prevenire fenomeni di stitichezza.

Infine, l’avena è un alimento saziante, e questo potrebbe avere un’importanza nella perdita di peso: se ci sentiamo più sazi, potremmo essere portati a mangiare un po’ di meno.

In ogni caso, tutti questi benefici sono connessi al consumo esclusivo di avena – e non al suo utilizzo per la preparazione di un bibitone dal sapore disgustoso: infatti, non ci sono prove che il succo di lime possa aiutare nella perdita di peso.

Insomma, la Oatzempic-mania non è altro che un trend social privo di fondamento scientifico (anche se non pericoloso): possiamo mangiare un pugno di avena ogni giorno per aumentare la nostra assunzione di fibre, ma questo non ci farà dimagrire come per magia.

Non vuoi perdere le nostre notizie ?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram.

e Siamo anche su Google News attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite.

Fonte: TikTok

Ti consigliamo anche: