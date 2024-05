Questo packaging ti ricorda di mangiare frutta ogni giorno

Anche il packaging può essere utilizzato per influenzare positivamente il comportamento dei consumatori e promuovere scelte alimentari più salutari e consapevoli: lo dimostra l’iniziativa di Zespri

Zespri, il principale distributore mondiale di kiwi, ha lanciato una iniziativa innovativa a Singapore per incoraggiare il consumo quotidiano di frutta attraverso un packaging creativo e funzionale chiamato “The Fruit Pillbox”.

Questa nuova confezione, ispirata agli organizer per medicinali, è progettata con sette scomparti etichettati dai giorni della settimana, ognuno contenente un kiwi Zespri SunGold. Il concetto dietro The Fruit Pillbox è quello di fornire un promemoria visivo e tangibile ai consumatori affinché mangino un kiwi al giorno.

Questa strategia si basa sulla teoria del nudge nell’economia comportamentale, che suggerisce che piccoli suggerimenti o spinte possono influenzare positivamente le decisioni delle persone senza costringerle. Il motivo è presto detto: secondo un sondaggio commissionato da Zespri, più del 50% dei singaporiani non mangia frutta tutti i giorni, nonostante il desiderio di farlo.

The Fruit Pillbox si propone quindi di colmare questa lacuna, rendendo il consumo di frutta una piacevole routine quotidiana. Il packaging strutturato e visivamente accattivante offre un modo pratico per integrare il kiwi nella dieta quotidiana, fornendo anche più del 100% del fabbisogno giornaliero di vitamina C.



È stata realizzata con materiali riciclabili al 100% e inchiostro vegetale

A detta di Zespri, l’iniziativa ha avuto grande successo, con il 75% dei consumatori che l’hanno acquistata confermando che è stata utile a ricordare loro di mangiare un kiwi al giorno. Realizzata con materiali riciclabili al 100% e inchiostro vegetale, The Fruit Pillbox dimostra anche l’impegno di Zespri per la sostenibilità ambientale.

Il lancio del Fruit Pillbox è parte di un test pilota condotto in alcuni negozi FairPrice Finest di Singapore, con l’intenzione di esplorare la sua introduzione su più mercati in futuro. Il packaging sarà soggetto a un’indagine di follow-up per valutare l’efficacia nell’indurre un cambiamento comportamentale e aumentare il consumo di kiwi tra i consumatori.

L’obiettivo di Zespri è quello di incoraggiare abitudini alimentari più sane e di rendere la frutta una parte essenziale della vita quotidiana delle persone. Utilizzando la teoria del nudge e un approccio creativo al marketing, The Fruit Pillbox si propone di trasformare il modo in cui le persone pensano e consumano la frutta.

