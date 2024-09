“Mi è scoppiato lo yogurt in frigo”, capita più spesso di quanto credi, la segnalazione della nostra lettrice

Una vera a propria “esplosione” è quella che una nostra lettrice ha sentito provenire dal suo frigo: era un vasetto di yogurt da bere, ben lontano dalla scadenza, che, per cause ancora da accertare, ha fermentato in modo “anomalo”, producendo gas fino a far “scoppiare” il vasetto. E no, non è un caso isolato, in realtà succede più spesso di quanto pensiamo

Brutta disavventura quella odierna di una nostra lettrice, che ha sentito uno “scoppio” provenire dal suo frigo e ha constatato che ad “esplodere” è stato un vasetto di yogurt da bere, ben lontano dalla scadenza.

Purtroppo non è un caso isolato, in realtà succede più spesso di quanto pensiamo, ed è dovuto ad un’anomala fermentazione. Alcuni supermercati, in passato, hanno fornito rimborsi ai clienti che hanno sperimentato la stessa brutta esperienza.

Come si vede nelle immagini, il vasetto non ha retto alla pressione interna dello yogurt che, pur se tutt’altro che scaduto, ha prodotto una grande quantità di gas. Nessuna pressione, nessun cambiamento di abitudini di conservazione, solo una strana, ma non così rara, fermentazione decisamente anomala.

Sul sito di Altroconsumo è possibile presentare reclami per episodi come questo, ma anche recandosi nel supermercato di acquisto non è difficile ottenere il rimborso (o la sostituzione gratuita del prodotto), portando il campione da dove emerge la scadenza e naturalmente lo scontrino di acquisto.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Leggi anche: