Dopo due anni di sobrietà, Tom Holland lancia la sua linea di birre analcoliche

Tom Holland ha intrapreso un percorso di sobrietà dopo essersi reso conto di bere troppo e ora ha lanciato la sua linea di birre analcoliche, la Bero

Tom Holland, noto per il suo ruolo di Spider-Man, ha deciso di entrare nel settore delle bevande analcoliche lanciando una nuova linea di birre chiamata Bero. Il progetto nasce dalla sua esperienza personale con il Dry January, un’iniziativa di Alcohol Change UK che incoraggia le persone ad astenersi dall’alcol per un mese.

Nel 2022, Holland ha partecipato al Dry January e ha realizzato l’effetto che l’alcol aveva avuto su di lui, portandolo a estendere la sfida ben oltre gennaio. Holland in un’intervista ha rivelato:

Bevevo troppo. Ero quel tipo di persona che non riusciva a fermarsi a una sola birra.

Dopo aver completato il primo mese, Holland ha deciso di continuare fino a febbraio, trovando altrettanto difficile l’astinenza.

Febbraio non è stato più facile. Poi ho fatto marzo, e mi sono detto, se riesco a fare sei mesi senza bere, arrivando al mio compleanno, avrò dimostrato a me stesso di non avere bisogno dell’alcol.

Arrivato a quel traguardo, ha deciso di smettere di bere definitivamente, considerandolo uno dei suoi più grandi successi. Ora, due anni dopo quella decisione, Holland ha lanciato Bero, una birra analcolica prodotta con l’aiuto del birrificio Grant Wood.

Come è realizzata la birra senza alcol

Per mantenere la birra senza alcol, il team di Bero utilizza un lievito maltosio-negativo, che permette al prodotto di fermentare senza che il lievito crei alcol. Le birre di Bero sono attualmente disponibili in tre varianti: Kingston Golden Pils, Edge Hill Hazy IPA e Noon Wheat.

Ognuna di queste birre è un omaggio a momenti e luoghi significativi nella vita dell’attore: la Pils è ispirata alla città natale di Holland, Kingston; la Hazy IPA al nome della sua scuola primaria; mentre la Noon Wheat è un tributo al suo schnauzer Noon.

Holland ha spiegato la sua motivazione dietro il progetto:

Per me Bero è personale. Dopo due anni dall’inizio del mio percorso per rimanere sobrio, volevo creare qualcosa che riflettesse il mio stile di vita e valori.

Ha aggiunto che Bero non è pensato solo per chi ha scelto la strada della sobrietà, ma per tutti coloro che apprezzano una birra di qualità, realizzata con cura artigianale, senza doversi adattare e accontentarsi con scelte meno appaganti.

Il mercato della birra analcolica è in espansione e si stima che, nel 2023, abbia raggiunto un valore di 31,5 miliardi di euro a livello globale. Anche se molte celebrità hanno già lanciato marchi di bevande, Holland è tra i pochi a proporre un prodotto analcolico. Con Bero, l’attore mira a offrire una bevanda per tutti, mantenendo i suoi impegni personali e un approccio sano alla vita.

Fonte: Bero

