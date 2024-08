Svelato cosa succede al tuo corpo se guardi i video su TikTok (bastano meno di 10 minuti al giorno)

I video su TikTok? Deleteri. E mai cercare sui social la formula magica per dimagrire. Secondo questa ricerca, guardare contenuti sulla perdita di peso può avere un impatto pericoloso

I disturbi alimentari si insinuano anche attraverso i social. Nulla di nuovo, potrete dire, ma la velocità con cui possono farlo è sconvolgente: ci vogliono infatti solo 8 minuti di contenuti sbagliati su TikTok per generare percezioni alterate del proprio corpo e aumentare il rischio di sviluppare disturbi alimentari.

È il risultato di uno studio condotto da un team di ricercatori guidati dalla Charles Sturt University in Australia e pubblicato su PLOS ONE, secondo cui un’elevata esposizione a TikTok potrebbe danneggiare la salute mentale, riducendo la soddisfazione della propria immagine e aumentando il rischio di comportamenti alimentari disordinati.

Il nostro studio – spiegano gli autori – ha dimostrato che meno di 10 minuti di esposizione a contenuti pro-anoressia impliciti ed espliciti su TikTok hanno avuto conseguenze negative immediate sulla percezione corporea e sull’interiorizzazione degli ideali di apparenza, suggerendo che un danno psicologico può verificarsi per le giovani utenti di TikTok anche quando non vengono ricercati contenuti pro-anoressia espliciti e quando l’uso di TikTok è di breve durata.

Dal suo lancio, l’app di video in formato breve ha avuto più di 2 miliardi di download ed oggi vanta più di un miliardo di utenti attivi mensili in tutto il mondo. Il suo algoritmo ovviamente premia i contenuti di una pagina “Per te” in base alle interazioni con i video e i contenuti che – in questo caso – esaltano il comportamento alimentare disordinato e gli ideali di corpi estremamente magri. Tutto, quindi, e basta fare la prova, può riempire rapidamente il feed di un utente.

Lo studio

Per capire in che modo i contenuti di TikTok potrebbero influenzare l’immagine corporea soprattutto nell’universo femminile, gli autori hanno intervistato 273 donne tra i 18 e i 28 anni. Hanno chiesto quanto usassero TikTok e le hanno sottoposte a screening per i sintomi di un’alimentazione disordinata e capire quale immagine avessero del proprio corpo, i loro atteggiamenti nei confronti degli standard di bellezza e testare il rischio di ortoressia, una serie di diete ristrette e modelli alimentari incentrati sul liberarsi da cibi o comportamenti “impuri” o “malsani”.

Gli scienziati hanno poi chiesto a metà delle partecipanti di guardare una compilation di 7-8 minuti di contenuti sull’alimentazione disordinata da TikTok, tra cui giovani donne che hanno fame o che forniscono consigli per la perdita di peso insieme a video di allenamento, mentre l’altra metà visualizzato contenuti neutri con temi di natura, cucina e animali.

Entrambi i gruppi hanno riportato una diminuzione della soddisfazione dell’immagine corporea dopo aver visto i video, ma coloro che sono state esposte a contenuti “pro-anoressia” hanno avuto la maggiore riduzione e hanno mostrato un aumento dell’interiorizzazione degli standard di bellezza. Le donne che hanno utilizzato TikTok più di 2 ore al giorno hanno riportato comportamenti alimentari più disordinati. Conclusione? I contenuti TikTok incentrati sulla perdita di peso potrebbero influire negativamente sull’immagine corporea e sugli standard di bellezza.

Il nostro studio – concludono gli autori – ha dimostrato che meno di 10 minuti di esposizione a contenuti impliciti ed espliciti pro-anoressia di TikTok hanno avuto conseguenze negative immediate per gli stati di immagine corporea e l’interiorizzazione degli ideali di apparenza, suggerendo che il danno psicologico può verificarsi per le giovani utenti di TikTok anche quando l’uso di TikTok è di breve durata.

