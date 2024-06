Questa è l’esatta quantità di caffè che dovresti bere se vuoi vivere più a lungo secondo un nuovo studio

Se anche tu come noi ami il caffé, ti diciamo quante tazzine berne per vivere una vita più longeva.

Il caffè è una delle bevande più consumate in tutto il mondo. È un prezioso rituale mattutino o una tradizione dopo cena. Ma sembra esserci ancora la convinzione che il caffè non sia realmente salutare e consumarne molto è sconsiderato.

Ma la ricerca mostra che non potrebbe essere più lontano dalla verità. I bevitori di caffè sono spesso più sani e vivono più a lungo rispetto a coloro che non bevono caffè. E rimarrai sorpreso da quante tazze al giorno sono ideali per ottenere benefici per la salute.

Quante tazze di caffè al giorno favoriscono la longevità?

La ricerca sulla nutrizione non è sempre coerente, ma gli studi sul caffè dimostrano continuamente che bere due o tre (e anche fino a cinque) tazze di caffè al giorno è la cosa migliore per la vita.

In uno studio del 2019, i ricercatori hanno riunito i dati di 21 studi (tra cui oltre 10 milioni di partecipanti) e hanno esaminato il consumo di caffè e la mortalità per tutte le cause. Da questo studio è emerso che consumare tre tazze di caffè al giorno può ridurre la probabilità di mortalità per tutte le cause del 13%.

Uno studio del 2022 ha inoltre dimostrato che bere 2-3 tazze di caffè al giorno è legato a una significativa riduzione della mortalità e delle malattie cardiache. E bere da quattro a cinque tazze al giorno era associato al minor rischio di aritmia.

Cosa rende il caffè così salutare?

I chicchi di caffè contengono molti ingredienti bioattivi benefici. Questi includono antiossidanti come gli acidi colinergici e altri polifenoli, teobromina, lignani, vitamine del gruppo B, magnesio e caffeina.

Ciascuno di questi composti ha ricerche che supportano il suo ruolo nella salute, ma possono avere effetti sinergici se consumati come bevanda perché:

Come preparare la tazza di caffè?

La preparazione della tazza di caffè perfetta inizia dalla scelta dei chicchi giusti.

Scegli i chicchi di caffè interi e macinali tu stesso prima di ogni utilizzo per mantenere la qualità, la freschezza e il contenuto di antiossidanti. Cerca chicchi di Arabica biologici e del commercio equo e solidale. Scegli un caffè testato e certificato privo di muffe, micotossine e altri metalli pesanti e ricco di antiossidanti.

Sii consapevole di ciò che metti nel caffè e scegli opzioni a basso contenuto di zuccheri aggiunti.

