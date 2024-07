Quelle di Parigi sono le Olimpiadi più vegan friendly della storia: il 60% del menù degli atleti è con piatti senza carne

La cucina francese è nota per i suoi piatti ricchi spesso di carne, tuttavia le Olimpiadi di Parigi 2024 sembrerebbero essere quelle più vegan friendly

La produzione di carne è uno dei principali responsabili delle emissioni globali. L’agricoltura, nel suo insieme, rappresenta circa un terzo delle nostre emissioni e la produzione di carne ne rappresenta una percentuale sproporzionatamente alta. In effetti, se vuoi ridurre la tua impronta di carbonio, ridurre il consumo di carne (anche se non del tutto) è una delle cose migliori che puoi fare.

Questo è quello che sta accadendo alle Olimpiadi di Parigi 2024, dove il menu per gli atleti fa parte di uno sforzo per ridurre del 50% l’impronta di carbonio dell’evento. Gli eventi sportivi globali, come le Olimpiadi o i Mondiali di calcio, spesso producono un’ondata di emissioni. Tuttavia, attraverso una serie di misure sostenibili, la Francia vuole ridurle drasticamente e rendere le Olimpiadi di Parigi 2024 più sostenibili della storia.

Essendo il ristorante più grande e multiculturale del mondo, il ristorante del Villaggio Olimpico affronta l’arduo compito di soddisfare le diverse esigenze culturali, religiose e nutrizionali di 15.000 atleti di 32 sport. Anche qui tornano utili gli alimenti di origine vegetale. Ci sono pochissime religioni o culture contrarie al consumo di verdure, quindi la quinoa e i falafel dovrebbero andare bene quasi per tutti.

Per quanto riguarda il menu tutta la carne, le uova, i latticini e i frutti di mare provengono da un raggio di 250 chilometri da Parigi. Hanno dato priorità alle aziende agricole biologiche o alle aziende agricole che passano al biologico. Le eccezioni sono il caffè e il cioccolato Fairtrade, insieme a mezzo milione di banane spedite dai Caraibi francesi per ridurre al minimo le emissioni di carbonio. Anche la gestione dei rifiuti è una priorità, con organizzazioni di soccorso alimentare che distribuiscono le eccedenze a chi ne ha bisogno e i fondi di caffè usati vengono riutilizzati come fertilizzanti.

Per la prima volta, il Villaggio Olimpico utilizzerà piatti lavabili, un cenno alla riduzione della plastica monouso. Le mense per il personale e i volontari presenteranno anche un numero significativo di pasti vegetariani, offrendo in alcuni giorni solo opzioni a base vegetale. Philipp Würz, responsabile del catering per il comitato organizzatore di Parigi 2024, osserva che l’obiettivo è invertire la tendenza a considerare le opzioni vegetariane in secondo piano.

Saranno circa 13 milioni i pasti serviti agli atleti, allo staff, ai tifosi e a tutti gli altri presenti nei locali. Di questi, 40.000 pasti saranno serviti ogni giorno nel ristorante degli atleti del Villaggio Olimpico, comprendenti 500 ricette approvate provenienti da tutto il mondo. Non importa da dove provengano, gli atleti troveranno qualcosa con cui hanno familiarità e che è appropriato per il loro apporto calorico e di macronutrienti.

Considerando tutto ciò, tuttavia, in alcuni giorni saranno presenti solo opzioni vegetariane.

Würz ha affermato che il comitato vuole garantire che le opzioni vegetariane non siano semplicemente un ripensamento.

Qui i vegetariani sono la maggioranza, le opzioni di carne ci sono ma in numero minore.

L’ascesa degli atleti vegani

Parigi 2024 vedrà gareggiare numerosi atleti vegetariani e vegani, tra cui la calciatrice brasiliana Marina Fioravanti e la star australiana Morgan Mitchell. Anche se gli atleti che seguono una dieta a base vegetale sono ancora una piccola minoranza, sono sufficienti per sfatare il mito secondo cui la carne è necessaria per le prestazioni atletiche. Per la Francia è anche un’occasione per dimostrare il proprio impegno a favore della sostenibilità in uno degli aspetti a cui tiene di più: il cibo.

Le Olimpiadi di Parigi 2024 rappresentano un significativo passo avanti nella promozione di pratiche sostenibili sulla scena globale. Abbracciando la cucina a base vegetale e riducendo al minimo gli sprechi, i Giochi Olimpici stabiliscono un nuovo standard per i principali eventi sportivi. L’attenzione agli ingredienti di provenienza locale e ai piatti vegetariani dimostra la capacità della Francia di adattare il suo ricco patrimonio culinario ai moderni obiettivi di sostenibilità.

