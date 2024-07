In questa verdura super nutriente gli scienziati hanno trovato il segreto per prevenire l’ictus

In un recente studio è emerso come una delle verdure più nutrienti e salutari del mondo sia una preziosa alleata anche nel prevenire le malattie cardiovascolari e in particolare l'ictus

I broccoli sono un super food e molto è stato detto sui vantaggi di aggiungerli alla propria dieta. Questa verdura verde, tra le più nutrienti al mondo, contiene una quantità sufficiente di ferro, calcio, potassio, vitamine A, C, K e altro per soddisfare le nostre esigenze nutrizionali quotidiane.

Ma sapevi che può essere ottimo anche per la salute del cuore? Un recente studio condotto dall’Heart Research Institute (HRI) australiano ha scoperto che i broccoli potrebbero essere la chiave per prevenire e curare l’ictus, una delle principali cause di morte in tutto il mondo.

Lo studio

I ricercatori dell’HRI in Australia hanno condotto uno studio di tre anni, in cui hanno scoperto che un composto naturale presente nei broccoli ha il potenziale di ridurre la formazione dannosa di coaguli di sangue nel cuore, che spesso porta a ictus. Secondo loro, infatti, il composto potrebbe anche favorire l’efficacia del trattamento dell’ictus.

Il dottor Xuyu Liu, il ricercatore capo, ha spiegato che durante gli studi preclinici si è scoperto che quando il composto dei broccoli viene aggiunto ai medicinali per l’ictus, il tasso di successo aumenta dal 20% al 60%. Inoltre, il composto stesso ha funzionato come agente fluidificante del sangue, ritardando l’insorgenza di ictus e altre malattie cardiovascolari.

Ciò offre una nuova strada sia per il trattamento sia per la prevenzione dell’ictus cardiaco.

Anche se i ricercatori devono ancora condurre studi clinici per sviluppare un trattamento anticoagulante per il cuore, ti consigliamo di includere i broccoli nella dieta per godere al massimo di tutti i loro benefici.

Fonte: ACS Publications

