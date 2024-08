Hai mal di testa? Ti spiego quali alimenti potrebbero scatenare la tua emicrania

Alcuni cibi possono causare la tua emicrania. Scopriamo quali sono gli alimenti e le bevande da limitare.

Da cosa può dipendere l’emicrania? A seconda dei fattori scatenanti specifici, è possibile che la tua dieta possa contribuire al mal di testa. Una varietà di alimenti è stata collegata a pulsazioni, martellamenti, nausea e sintomi visivi dell’emicrania.

Se vuoi modificare la tua dieta per scongiurare l’emicrania, ecco uno sguardo agli alimenti più comuni che li scatenano.

Caffeina

La caffeina è tra i primi alimenti legati all’emicrania. Infatti, un uso eccessivo di caffeina, in particolare superiore a 200 milligrammi al giorno, o al contrario, un’astinenza improvvisa, può spesso essere l’inizio di un’emicrania.

Alcol

L’associazione dei disturbi dell’emicrania elenca l’alcol come uno dei fattori scatenanti dietetici più comuni. Le ragioni di ciò sono poco conosciute, forse alcuni composti presenti nell’alcol, come congeneri o istamina, potrebbero essere la causa. L’alcol è anche un diuretico, che può portare alla disidratazione, che è un altro comune fattore scatenante dell’emicrania.

Alimenti con tiramina

Non sorprende se non hai mai sentito parlare di questo composto negli alimenti sia vegetali sia animali. Non vedrai la tiramina nell’elenco degli ingredienti, poiché è un sottoprodotto della degradazione di un amminoacido chiamato tirosina.

Alcune persone soffrono di mal di testa a causa di cibi contenenti tiramina come formaggi stagionati, pesce affumicato, fichi e vino rosso, ma questo può dipendere da quanto di questi mangi o bevi.

Alimenti con fenilalanina

La fenilalanina è un amminoacido essenziale presente nelle fonti proteiche come carne, pesce, uova e latticini, noci, semi e legumi. Alte dosi di questo composto sono state collegate a mal di testa, comprese le emicranie. Poiché la fenilalanina si trova in molti alimenti proteici sani, abbandonarla del tutto probabilmente non è una grande idea per il benessere generale.

Intolleranze alimentari

A volte, il mal di testa può far risalire le sue origini alle tue intolleranze alimentari.

La ricerca suggerisce che le emicranie sono molto comuni nel contesto di intolleranze alimentari, tra cui soia e glutine. Se sei intollerante a qualsiasi alimento, sia esso soia, glutine o qualcos’altro, di solito noterai i sintomi entro 12-24 ore dopo aver mangiato.

Il modo migliore per identificare i fattori scatenanti dell’emicrania è tenere un diario alimentare. Ciò ti consentirà di ricordare quando si sono verificati i sintomi dell’emicrania e di restringere il campo a quali potenziali alimenti e/o ingredienti negli alimenti che hai consumato potrebbero aver contribuito a questa condizione.

