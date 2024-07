Guava: benefici e valori nutrizionali di questo frutto tropicale da assaggiare almeno una volta nella vita

Hai mai assaggiato la guava? Scopriamo insieme tutti i benefici e le proprietà di questo particolarissimo frutto tropicale originario del Messico

Il guava è un frutto esotico sempre più apprezzato per le sue proprietà benefiche e il suo gusto unico. Rispetto a frutti più comuni come ananas o banane, il guava , chiamato anche guaiava o guayaba, è più difficile da trovare sullo scaffale del supermercato. Si tratta di un frutto tropicale dell’albero Psidium guajava L originario del Messico e dell’America Centrale. Oggi questa pianta è diffusa in tutte le aree calde a clima tropicale, e da qualche anno si coltiva anche in Italia.

Ciò che rende il frutto guava così interessante è che ci sono tante varietà, ma ogni tipologia è nutriente in modo univoco, quindi non importa quale trovi, ti consigliamo di assaggiarlo almeno una volta.

Guava: cos’è?

La guava è un frutto tropicale tipicamente coltivato in Messico, nei Caraibi e in alcune zone dell’America centrale e meridionale. Il frutto cresce su tre varietà di alberi all’interno della famiglia del mirto: Psidium guajava, che produce guava tropicale, Psidium cattleianum e Acca sellowiana.

Man mano che la guava è diventata più ampiamente coltivata, sono state create una moltitudine di varietà ibride.

Che sapore ha il guava?

Se ti stai chiedendo che sapore abbia il guava, non c’è una risposta semplice. Molte persone pensano erroneamente che abbia un sapore simile a un mix di fragola e pera, ma la verità è che ogni tipo di frutto ha note distinte e sottili differenze di sapore; non ce ne sono due esattamente uguali. La polpa può variare dal bianco al rosa intenso, con semi piccoli e commestibili al suo interno. Questo frutto è non solo gustoso ma anche ricco di vitamine A, C e fibre alimentari.

Guava: valori nutrizionali

La maggior parte delle ricerche sui benefici della guava si è incentrata sulle foglie piuttosto che sul frutto.

Le foglie di guava sono ricche di composti fenolici che hanno effetti antibatterici, che possono prevenire malattie infettive e parassitarie come infezioni da candida e stafilococco. Tuttavia, le foglie di guava sono utilizzate principalmente in medicina e non dovrebbero essere consumate crude come il frutto.

A livello nutrizionale, la guava è un delizioso frutto tropicale ricco di vitamina C e un’ottima fonte di fibre alimentari. La guava è povera di calorie, basti pensare che un frutto di media grandezza ha solo 37 kcal. Oltre alla vitamina C e alle fibre, è ricco di antiossidanti e contiene grandi quantità di magnesio, potassio, calcio e vitamina A.

Di seguito i valori nutrizionali per 100 grammi:

112 calorie

4 grammi di proteine

1,5 grammi di grasso totale

24 grammi di carboidrati

9 grammi di fibra

15 grammi di zuccheri

376 milligrammi di vitamina C.

Guava: benefici e proprietà

La guava contiene una varietà di antiossidanti che combattono l’infiammazione e migliorano la salute del cuore, la digestione e il benessere generale dell’organismo. Scopriamo tutti i principali benefici di questo frutto tropicale.

Può giovare al sistema digestivo

Le guaiave sono un’ottima fonte di fibre alimentari. Infatti, secondo gli studi mangiarle può aiutare i movimenti intestinali e prevenire la stitichezza.

Altri studi hanno anche dimostrato che l’estratto di foglie di guava è antimicrobico. Ciò significa che può neutralizzare i microbi dannosi nell’intestino che possono causare diarrea.

Può ridurre i livelli di zucchero nel sangue

Alcune prove suggeriscono che può migliorare il controllo della glicemia.

Diversi studi, infatti, hanno scoperto che l’estratto di foglie di guava ha migliorato i livelli di zucchero nel sangue, il controllo della glicemia a lungo termine e la resistenza all’insulina.

Altri studi che hanno coinvolto esseri umani hanno mostrato risultati sorprendenti; ad esempio, uno studio su 19 persone ha rivelato che bere tè di foglie di guava ha abbassato i livelli di zucchero nel sangue dopo un pasto, e gli effetti sono durati fino a due ore.

Può aiutare la perdita di peso

Le guaiave possono aiutarti a perdere peso. Con solo 37 calorie in un frutto e il 12% dell’apporto giornaliero raccomandato di fibre, sono uno spuntino abbondante e ipocalorico. In più, adifferenza di altri snack ipocalorici questi frutti sono molto nutrienti poiché ricchi di vitamine e minerali.

Può favorire la salute del cuore

Le guaiave possono aiutare a migliorare la salute del cuore. Molti scienziati ritengono che gli alti livelli di antiossidanti e vitamine nelle foglie di guava possano aiutare a proteggere il cuore dai danni causati dai radicali liberi.

Si ritiene, inoltre, che i livelli più elevati di potassio e fibra solubile nelle guaiave contribuiscano a migliorare la salute del cuore.

Inoltre, l’estratto di foglie di guava è stato collegato all’abbassamento della pressione sanguigna, una diminuzione del colesterolo LDL “cattivo” e un aumento del colesterolo HDL “buono”.

Poiché l’ipertensione e alti livelli di colesterolo LDL sono collegati a maggiori rischi di malattie cardiache e ictus, l’assunzione di estratto di foglie di guava potrebbe portare a benefici preziosi.

Può aiutare a rafforzare il sistema immunitario

Bassi livelli di vitamina C sono collegati a un aumentato rischio di infezioni e malattie, ma mangiare le guaiave può abbassare questo rischio perché sono una delle fonti alimentari più ricche di vitamina C.

In effetti, una guava fornisce circa il doppio della dose giornaliera di riferimento (RDI) per la vitamina C; quest’ultima svolge un ruolo importante nel mantenere un sistema immunitario sano, ed è stato dimostrato che la vitamina C riduce la durata del raffreddore.

Mangiare guaiave può fare bene alla pelle

L’ampia gamma di vitamine e antiossidanti racchiusi in una guava può fare miracoli per la tua pelle. Diversi studi hanno dimostrato che i suoi composti antiossidanti possono proteggere la pelle dai danni dei radicali liberi, andando a rallentarne il processo di invecchiamento e aiutando a prevenire le rughe.

Inoltre, l’estratto di foglie di guava può anche aiutare a curare l’acne se applicato direttamente sulla pelle.

Uno studio ha scoperto che l’estratto di foglie di guava era efficace nell’uccidere i batteri che causano l’acne, probabilmente sempre grazie alle sue proprietà antimicrobiche e antinfiammatorie.

Come si mangia il Guava

Il guava può essere consumato in diversi modi, a seconda delle preferenze personali. Ecco alcuni suggerimenti su come gustare al meglio questo frutto:

Crudo: Il modo più semplice per consumare il guava è mangiarlo crudo. Basta lavare il frutto, tagliarlo a metà e mangiare la polpa con un cucchiaio. I semi sono commestibili, quindi puoi decidere se mangiarli o scartarli. Sbucciato: Per sbucciare il guava, segui questi passaggi: Lava bene il frutto sotto acqua corrente.

Taglia le estremità del guava.

Usa un coltello affilato per fare un’incisione longitudinale sulla buccia.

Delicatamente, rimuovi la buccia con le dita o con l’aiuto del coltello.

Una volta sbucciato, puoi tagliare il guava a fette o a cubetti e consumarlo direttamente o usarlo in ricette. Centrifugato o Frullato: Il guava può essere utilizzato per preparare deliziosi centrifugati e frullati. Basta sbucciare e tagliare il frutto, poi frullarlo insieme ad altri ingredienti come banane, arance o yogurt per creare una bevanda nutriente. Cotto: Il guava può essere cotto e utilizzato in vari piatti, come dolci, salse e confetture. La cottura esalta il suo sapore dolce e lo rende versatile in cucina.

Come si consuma il guava: 5 ricette

Smoothie di Guava e Banana

Ingredienti : 2 guava maturi, 1 banana, 1 tazza di yogurt bianco, 1 cucchiaio di miele. Preparazione : Sbuccia e taglia il guava e la banana a pezzi. Metti tutto nel frullatore insieme allo yogurt e al miele. Frulla fino ad ottenere una consistenza liscia e omogenea. Servi fresco.



Insalata di Guava e rucola

Ingredienti : 2 guava, 100 g di rucola, 50 g di formaggio feta, 1 cucchiaio di noci tritate, olio d’oliva, sale, pepe. Preparazione : Taglia il guava a fette sottili. In una ciotola, unisci la rucola, il formaggio feta sbriciolato e le noci. Condisci con olio d’oliva, sale e pepe. Aggiungi le fette di guava e mescola delicatamente.



Confettura di Guava

Ingredienti : 1 kg di guava, 500 g di zucchero, 1 limone (succo). Preparazione : Sbuccia e trita il guava. In una pentola, cuoci il guava con lo zucchero e il succo di limone a fuoco medio. Mescola continuamente fino a ottenere una consistenza densa. Versa in barattoli sterilizzati e conserva in frigorifero.



Guava al forno con miele e cannella

Ingredienti : 4 guava, 2 cucchiai di miele, 1 cucchiaino di cannella in polvere. Preparazione : Taglia il guava a metà e rimuovi i semi. Posiziona le metà su una teglia da forno, cospargile con miele e cannella. Cuoci in forno a 180°C per 15-20 minuti, fino a che il guava diventa tenero. Servi caldo o freddo.



Torta al Guava

Ingredienti : 3 guava, 200 g di farina, 150 g di zucchero, 100 g di burro, 2 uova, 1 bustina di lievito per dolci. Preparazione : Pre-riscalda il forno a 180°C. Sbuccia e trita i guava. In una ciotola, sbatti burro e zucchero fino a ottenere una crema, poi aggiungi le uova una alla volta. Incorpora la farina setacciata con il lievito e infine aggiungi il guava. Versa l’impasto in una tortiera imburrata e cuoci per 40-45 minuti. Lascia raffreddare prima di servire.



Dove Trovare il Guava in Italia

In Italia, il guava può essere trovato in alcuni supermercati ben forniti, soprattutto nelle sezioni di frutta esotica. I mercati locali e i negozi di alimenti biologici o specializzati in prodotti tropicali sono altri luoghi ideali per acquistare questo frutto. Inoltre, è possibile acquistare il guava online tramite vari negozi di alimenti esotici.

