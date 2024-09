Gatorwine, l’improbabile bevanda a base di vino ed energy drink che spopola online

Gatorwine, la stramba combinazione di Gatorade e vino rosso economico, è una delle ultime tendenze virali che dividono il web

Ciclicamente, qualche strana tendenza che riguarda cibi o bevande, invade i social. Ora è la volta del Gatorwine, una combinazione a dir poco insolita che unisce due bevande apparentemente inconciliabili: Gatorade e vino rosso (economico).

Questa miscela stravagante è stata lanciata dallo chef americano e YouTuber Andrew Rea, noto per il canale “Binging with Babish”, che ha voluto provarla su consiglio di un follower durante una speciale puntata di degustazione.

Come si prepara il Gatorwine? La ricetta è semplicissima, si uniscono in parti uguali il Gatorade (la versione azzurra chiara) e un vino rosso di fascia bassa, una scelta quest’ultima che fa storcere il naso agli amanti del vino di buona qualità.

Rea ha paragonato questo improbabile cocktail a una sorta di “Sangria dei poveri”, con il Gatorade che aggiunge note di bacche e agrumi al vino, anche se con risultati lontani dall’eleganza della classica bevanda spagnola. Alla fine, ha dato al Gatorwine un punteggio di 6 su 10, un giudizio moderatamente positivo che è cresciuto man mano che l’assaggio continuava, arrivando ad un 7.

“In un modo molto disgustoso e perverso, mi piace” – ha confessato Rea che ha anche sottolineato come il mix non assomigli a niente di già conosciuto.

Nei commenti al video, gli utenti si sono divisi tra chi è incuriosito e chi è inorridito dall’idea di provare il Gatorwine. Alcuni hanno deciso di sperimentare ulteriormente, testando il mix con altri gusti di Gatorade, mentre altri lo hanno già dichiarato il “miglior modo per allungare la vita a una bottiglia di vino scadente”. Un follower ha addirittura suggerito un episodio sequel in cui mescolare diverse varianti di Gatorade per trovare la formula perfetta di Gatorwine.

Mentre le reazioni online oscillano tra entusiasmo e disgusto, una cosa è certa: il Gatorwine è riuscito a catturare l’attenzione del pubblico (almeno quello americano) in modo inaspettato. Che sia per curiosità, ironia o disperazione, questa bevanda sta rapidamente diventando un fenomeno virale.

Noi non sentiamo certo il bisogno di provarlo, ma chi è curioso dovrebbe ricordare che il Gatorwine non è una scelta salutare e sarebbe bene limitarsi solo ad un assaggio.

