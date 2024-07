Diabete: così la dieta a base di amido resistente si è rivelata un punto di svolta (anche per la perdita di peso)

In un recente studio pubblicato sulla rivista Nature Metabolism, un team di scienziati ha studiato se la modulazione del microbioma intestinale utilizzando l’integrazione di fibre alimentari sotto forma di amido resistente potrebbe aiutare con la resistenza all’insulina e la perdita di peso.

L’obesità è stata classificata come un’epidemia globale e sono state condotte ricerche approfondite sulle strategie per ridurre il peso e prevenire tale condizione, che contribuisce in modo significativo ai tassi di mortalità globale aumentando il rischio di malattie metaboliche come il diabete, nonché il rischio di malattie cardiovascolari.

Prove crescenti indicano che il microbioma intestinale svolge un ruolo fondamentale nella regolazione della fisiologia umana e nello sviluppo di varie malattie. La composizione e la diversità del microbioma intestinale sono strettamente legate al metabolismo del glucosio, dei grassi e all’infiammazione.

Inoltre, sebbene il trapianto di microbioma fecale sia stato utilizzato per stabilire comunità di microbioma intestinale sane, la procedura non ha prodotto risultati efficaci o a lungo termine. Tuttavia, la dieta può essere utilizzata per modulare il microbioma intestinale e gli interventi dietetici, da soli o in combinazione con il trapianto di microbioma fecale, potrebbero potenzialmente migliorare i risultati clinici.

Lo studio

Nel presente studio, il team ha condotto uno studio clinico randomizzato e crossover che ha coinvolto individui in sovrappeso per determinare se l’integrazione alimentare con amido resistente avesse un impatto positivo sull’obesità e sui fenotipi metabolici. Hanno anche condotto analisi metagenomiche e metabolomiche per comprendere come l’amido resistente abbia influenzato la composizione del microbioma intestinale e la sua funzione.

Il presente studio clinico ha incluso partecipanti con peso corporeo in eccesso che non presentavano disturbi cronici, non utilizzavano probiotici o antibiotici e non erano sottoposti ad alcun trattamento che potesse influire sul metabolismo del glucosio. I partecipanti sono stati assegnati in modo casuale al gruppo di trattamento o di controllo, con il gruppo di trattamento che ha ricevuto amido resistente sotto forma di mais ad alto contenuto di amilosio e il gruppo di controllo che ha ricevuto amilopectina senza amido resistente.

L’amido veniva fornito in bustine sotto forma di polvere e tutti i partecipanti ai gruppi di trattamento e di controllo consumavano una bustina dell’amido appropriato due volte al giorno prima di un pasto equilibrato e isoenergetico fornito tre volte al giorno. Poiché si trattava di uno studio clinico crossover, tutti i partecipanti sono stati sottoposti a due interventi della durata di otto settimane, uno per il trattamento con amido resistente e l’altro per il trattamento di controllo.

I risultati hanno mostrato che l’integrazione con amido resistente ha contribuito a raggiungere una perdita di peso media di circa 2,8 kg e a migliorare la resistenza all’insulina nei partecipanti in sovrappeso. Lo studio ha anche scoperto che gli effetti benefici dell’integrazione di amido resistente erano in gran parte associati ai cambiamenti nella composizione del microbioma intestinale.

Fonte: NIH

